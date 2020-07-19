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16-летний Исенко вывел Ворсклу в качестве капитана на матч против Днепра-1

Премьер-лига
(2 голосов)

Полтава выставила очень молодой состав

16-летний Исенко вывел Ворсклу в качестве капитана на матч против Днепра-1
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В матче 32-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" принимает "Ворсклу".

Полтавчан на этот поединок в качестве капитана вывел голкипер Павел Исенко. Вратарю "Ворсклы" всего 16 лет.

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16-летний Исенко вывел Ворсклу в качестве капитана на матч против Днепра-1 - изображение 1
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В статье: Ворскла (Полтава) СК Днепр-1 Павел Исенко
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