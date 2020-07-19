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16-летний Исенко вывел Ворсклу в качестве капитана на матч против Днепра-1
Полтава выставила очень молодой состав
В матче 32-го тура чемпионата Украины "Днепр-1" принимает "Ворсклу".
Полтавчан на этот поединок в качестве капитана вывел голкипер Павел Исенко. Вратарю "Ворсклы" всего 16 лет.
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