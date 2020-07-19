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Супряга забил 5 голов в 3 матчах и догнал Цыганкова в гонке бомбардиров

Премьер-лига
(2 голосов)

Владислав оформил дубль в ворота "Ворсклы"

Супряга забил 5 голов в 3 матчах и догнал Цыганкова в гонке бомбардиров
Новина українською

В матче 32-го тура УПЛ "Днепр-1" принимает "Ворсклу" (3:0 - второй тайм).

Нападающий хозяев Владислав Супряга сделал в этой встрече дубль. На 25-й минуте форвард открыл счет в поединке, а на 41-й удвоил преимущество днепрян.

Таким образом, 20-летний Супряга забил 5 голов в последних 3 матчах чемпионата Украины - дубль в ворота "Львова" и гол "Олимпику".

Супряга в текущем сезоне УПЛ забил 14 голов и разделяет с вингером киевского "Динамо" Виктором Цыганковым 3-ю позицию в гонке бомбардиров украинского первенства.

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В статье: Ворскла (Полтава) УПЛ Виктор Цыганков СК Днепр-1 Владислав Супряга
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