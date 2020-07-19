Доигрывание. Львов - Мариуполь 0:2

Соперники уже не решали никаких турнирных задач, поэтому наставники позволили себе заняться экспериментами. Цецадзе включил в стартовый состав дебютанта УПЛ Комарца, а у Бабича впервые в жизни выйти на игру Премьер-лиги в основе получил возможность голкипер Поспелов.

Матч не сказать, что пестрел опасными моментами, но игра была не из самых динамичных. Временами у футболистов получалось создавать какую-то угрозу около ворот, но случалось это редко. Впрочем, это было тяжело назвать острыми моментами: больше разминка для вратарей, чтобы те не стояли на месте под дождём.

В первом тайме львовяне запомнились дальними ударами, а также ударом головой от Борзенко, который в створ немного не попал. У "Мариуполя" не было и того, однако это не помешало приазовцам забить. Всему виной сумбурная игра львовян в обороне, которые не справились с достаточно простой подачей Чурко со стандарта в свою штрафную и не смогли выбить мяч, подарив тем самым Чеху возможность открыть счёт голам в УПЛ.

До перерыва львовяне продолжили напрягать оборону "Мариуполя" фланговыми атаками и дальними ударами, но без результата.

Вторую половину хозяева начали активнее и с очень хорошего эпизода: после прострела Комарца слева Богунов самую малость до мяча не дотянулся.

А на исходе часа игры "Мариуполь" забил второй, закрыв игру. Вновь из-за неаккуратной игры львовян около своих ворот: Кащук упал после контакта с Клименчуком в штрафной хозяев, а Чурко реализовал пенальти.

Дальше наставники продолжили экспериментировать, начав череду замен. Уже было ясно, что гости три очка не отдадут.

"Львов" завершил этот чемпионат чудовищной серией без побед. И, учитывая бардак, который творится в клубе, не факт, что новый сезон принесёт хоть какие-то положительные новости. "Мариуполь" пока ещё не в отпуске: впереди у команды в плей-офф за Лигу Европы.

Львов. Стадион "Украина"

Главный арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)

ФК Львов - ФК Мариуполь 0:2

Голы: Максим Чех 32, Вячеслав Чурко 58 (пен.)

ФК Львов: Богдан Сарнавский, Шина, Максим Комарец (Андрей Вичижанин 80), Никита Татарков, Ренан (Яковелли 61), Егор Клименчук, Лима (Пахтман 61), Сергей Борзенко, Сергей Люлька, Ярослав Богунов, Сабино

ФК Мариуполь: Артем Поспелов, Дмитрий Топалов (Артём Дудик 81), Вячеслав Чурко (Илья Путря 60), Сергей Яворский, Игорь Тищенко, Алексей Кащук, Валерий Федорчук (Никита Петерман 73), Даниил Сагуткин (Назарий Муравский 73), Максим Чех, Виктор Корниенко, Андрей Кулаков

Предупреждения: Максим Комарец 31, Рафаэль Сабино 57 - Андрей Кулаков 39