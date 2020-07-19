Днепр-1 - Ворскла 3:0. Легкий спарринг против дубля с 16-летним капитаном

Несмотря на то, что этот матч не имел никакого турнирного значения, он все же войдет в историю. Полтавскую команду, которая решила доигрывать сезон дублем, в роли капитана вывел на поле 16-летний Павел Исенко. Возможно, таким образом Юрий Максимов решил компенсировать невыход юного голкипера на финал Кубка, а возможно в контексте потенциального трансфера Ризныка готовит парня к ответственности.

Собственно, уже на 12-й минуте Исенко продемонстрировал неплохую реакцию, когда вытащил из-под перекладины удар головой после подачи углового. В первых полтайма это была единственная толковая атака хозяев поля, которые в отличие от "Ворсклы" играли фактически основой. Оно и неудивительно - Дмитрию Михайленко надо держать в тонусе команду перед матчами плей-офф за Лигу Европы. Единственный эксперимент от тренера - это выход Ярмолюка в центре поля рядом с Ди Франко и Батагова вместо Кравченко. На остальных позициях играли те, кого обычно и ожидают.

Тем временем "Ворскла" большими силами защищается, постепенно набираясь смелости для выпадов силами Козыренко, Власова, Семилета и Кравчука. Остроты они никакой не несут до 23-й минуты, когда происходит, пожалуй, ключевой эпизод в игре. Кто-то из днепровцев отдает неудачный пас назад, Семилет выходит на ударную позицию, но попадает в Логинова. Успевает отдать пас на Козыренко, но тот с десяти метров бьет выше ворот.

Забей молодежная "Ворскла" в этом моменте, и у нее были бы шансы повторить в целом удачные матчи со "Львовом" и "Мариуполем". Но в следующем моменте гости пропустили и фактически обрекли себя на разгром. Все сделал Супряга - сначала он классно проскочил мимо соперника на фланге, отпасовал на Хобленко и побежал в центр штрафной. Получив мяч, он убрал защитника и пробил низом в угол.

Именно Супряга был самым заметным игроком на поле до перерыва. Уже через несколько минут после гола он здорово простреливал вдоль ворот, но никто из партнеров не откликнулся. Хотя атака продолжилась вторым темпом и Хобленко немного неточно пробил головой. А на 40-й минуте Владислав оформил дубль, воспользовавшись прострелом Цурикова. Еще в первом тайме он мог и хет-трик оформить. Классно обыграв защитника финтом пяткой, Супряга пробил с 15-ти метров почти по центру - Исенко успел выбросить руку.

После перерыва Михайленко сменил обоих центральных защитников. Вместо Логинова вышел Лопиренок, а Сватка сменил Кравченко. Понятно, что Сергей играл как опорник, а вот в оборону опустился Батагов. Впрочем, вряд ли такими рокировками Михайленко мог получить какую-то информацию. "Ворскла" уступала по всем компонентам и фактически все 45 минут играла без мяча. Работы у новой пары центрбеков не было. Зато игроки группы атаки могли поупражняться в созидании и реализации моментов.

Уже на 50-й минуте в воротах Исенко побывал третий мяч. Неудачный поперечный пас перехватил Хобленко. Алексей легко убежал от Якубу и мощно пробил мимо голкипера. Но на этом голы и закончились. Супряга так и не смог проделать трюк со шляпой, хотя во втором тайме он больше подыгрывал партнерам. Несколько раз неплохо сыграл Исенко, например, в случае с мощным ударом Цурикова в ближний угол, или Кравченко издалека. Однако чаще днепряне не попадали, позволив молодому сопернику избежать большого стыда.

Украинская Премьер-лига. Группа 2. 32-й тур

19 июля. Днепр. "Днепр Арена"

"Днепр-1" - "Ворскла" 3:0

Голы: Супряга 25 Супряга 40, Хобленко 50

"Днепр-1": Юрчук - Адамюк, Сваток (Кравченко 46), Логинов (Лопиренок 46), Цуриков (Полевой 62) - Батагов - Ди Франко, Ярмолюк - Супряга, Хобленко (Назаренко 69), Булеца (Сабатини 69)

Тренер: Дмитрий Михайленко

"Ворскла": Исенко - Дмитрук, Павлюк, Якубу, Мельничук (Кулаковский 83) - А. Белый (Дубко 46), Гаджук - Власов (Галата 46), Семилет (Костенко 87), Козыренко (Посевкин 55) - Кравчук

Тренер: Виталий Косовский

Арбитр: Алексей Деревинский

Предупреждение: Логинов, Булеца 23 Назаренко 90