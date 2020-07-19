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Составы на матч Александрия - Шахтер. Бондарь, Трубин и Сикан в старте

Премьер-лига
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Составы на матч 32-го тура чемпионата Украины

Составы на матч Александрия - Шахтер. Бондарь, Трубин и Сикан в старте
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В матче 32-го тура УПЛ "Александрия" примет донецкий "Шахтер". Начало - в 19:30.

Команды обьявили свои стартовые составы.

"Александрия": Панькив – Стецков, Дубра, Бабогло, Задерака – Гордиенко, Гречишкин, Ковалец, Третьяков, Лучкевич – Безбородько.

Запасные: Билык, Довгий, Мирошниченко, Бухал, Грицук, Шедрик, Банада, Мышенко, Устименко.

"Шахтер": Трубин – Сиприано, Бондарь, Мативенко, Болбат – Пихаленок, Маркос Антонио – Тете, Соломон, Бондаренко – Сикан.

Запасные: Гриценко, Вакула, Витао, Майкон, Дентиньо, Мудрик, Фернандо.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия УПЛ
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