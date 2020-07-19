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Составы на матч Александрия - Шахтер. Бондарь, Трубин и Сикан в старте
Составы на матч 32-го тура чемпионата Украины
В матче 32-го тура УПЛ "Александрия" примет донецкий "Шахтер". Начало - в 19:30.
Команды обьявили свои стартовые составы.
"Александрия": Панькив – Стецков, Дубра, Бабогло, Задерака – Гордиенко, Гречишкин, Ковалец, Третьяков, Лучкевич – Безбородько.
Запасные: Билык, Довгий, Мирошниченко, Бухал, Грицук, Шедрик, Банада, Мышенко, Устименко.
"Шахтер": Трубин – Сиприано, Бондарь, Мативенко, Болбат – Пихаленок, Маркос Антонио – Тете, Соломон, Бондаренко – Сикан.
Запасные: Гриценко, Вакула, Витао, Майкон, Дентиньо, Мудрик, Фернандо.