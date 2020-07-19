Срна заменяет Каштру в матче с Александрией. Болбат вышел в качестве капитана

В матче 32-го тура УПЛ "Александрия" принимает донецкий "Шахтер".

Главный тренер "горняков" Луиш Каштру отсутствует на этом поединке - португалец улетел на родину на пару дней. Подменяют наставника помощники Дарио Срна и Витор Северино.

"Шахтер" на эту игру в качестве капитана вывел защитник Сергей Болбат.