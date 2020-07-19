Александрия - Шахтер 2:2. На мажорной ноте

Резервным составом "Шахтера" уже никого не удивишь. Сегодня, к примеру, после затяжной травмы вернулся в старт Валерий Бондарь, на позиции "десятки" играл Бондаренко, а с капитанской повязкой на поле команду вывел Болбат. А вот отсутствие Луиша Каштру, который отправился к семье в Португалию, было неожиданным. "Горняками" управлял тандем Срна-Северино и, забегая наперед - экзамен он сдали на хорошую оценку.

"Александрия" не стушевалась, не испугалась громкого имени соперника, а решила начать поединок активно, пытаясь выжать максимум в стартовые десять минут. Имели свои моменты Третьяков и Задерака, но первый ударил выше, второй - в руки Трубина. Время шло и гости понемногу стали перехватывать инициативу. Очень активным сегодня был Соломон, получивший шанс сыграть на позиции левого вингера. Израильтянин приложился к первым двум голам в матче. Сначала он, на пару с Бонадренко, разогнал быструю атаку, которую точным ударом завершил Тете. А после Манор продемонстрировал свои технические навыки, элегантно исполнив штрафной. След интриги простыл еще в середине первой половины.

"Шахтер" ощутил кураж и решил не сбавлять обороты. Мог оформлять дубль Тете, но Панькив помешал бразильцу вновь отметиться. Юрий прекрасно помнит неугомонного бразильца, который месяц назад дважды расписался в его воротах. Имел шанс на дебютный гол в сезоне и Сикан. Нападающий после передачи того же Тете (и как он все успевает) бил казалось наверняка, но снова вратарь "Александрии" встал на пути. На перерыв "Шахтер" уходил ведя в два мяча.

Во втором тайме темп сильно упал. "Горнякам" спешить было некуда, а у "горожан" мало что получалось впереди. Отметим прежде всего хороший матч в исполнении Пихаленка. Если раньше казалось, что на позиции опорника может играть только Степаненко, то сейчас ему подрастает качественная замена. В принципе, имел шанс "Шахтер" забивать и третий гол. Не только мог, но и должен. Вспоминаются хорошие выстрелы Антонио и Пихаленка, которым немного не хватило точности. А вот Фернандо пробивал в створ, но хорошо среагировал Панькив.

Возможно, именно плохая реализация сыграла с гостями шутку. Возможно дело в расхлябаности, которая их настигла на последних минутах. Но что бы это ни было, "Шахтер" пропустил. Пропустил дважды за две минуты и упустил победу. Что общего в этих голах? Герой и антигерой, причем оба вышли на замену. Мишенко в первом эпизоде навесил в штрафную и после борьбы мяч, транзитом через Банаду, отлетел к Довгому. А во втором случае Богдан выиграл воздуха для все того же Банады, который без проблем переиграл Трубина - 2:2. Ругать будем Мудрика, который дважды вернувшись в оборону, проиграл все, что было можно и принял активное участие в голах забитых "Шахтеру". Михаил не запишет себе эту игру в актив.

Для подопечных Каштру сегодняшняя ничья не значит практически ничего, как и для "Александрии". Однако вряд ли в мире найдется команда, которая ведя весь матч в два гола, не расстроится, упустив победу в концовке. Но "маємо те що маємо". "Шахтер" продолжает подготовку к Лиге Европы, а "горожане" - к "Днепру-1". Сезон еще не завершен. Александрия. Стадион "Ника"

Главный арбитр: Дмитрий Бондаренко (Одесса)

Ассистенты: Александр Павлинов (Одесса), Виталий Сухин (Одесса)

ФК Александрия - Шахтер 2:2

Голы: Алексей Довгий 88, Евгений Банада 90 - Тете 23, Манор Соломон 32

ФК Александрия: Юрий Панькив, Артем Гордиенко (Евгений Банада 44), Владислав Бабогло (Глеб Бухал 46), Тимур Стецков, Кирилл Ковалец, Денис Безбородько (Богдан Мишенко 83), Максим Третьяков, Валерий Лучкевич, Дмитрий Гречишкин (Алексей Довгий 68), Каспарс Дубра, Максим Задерака (Денис Мирошниченко 46)

Шахтер: Анатолий Трубин, Маркос Антонио, Тете, Манор Соломон (Дентиньо 82), Николай Матвиенко, Маркиньос Сиприано (Витао 74), Даниил Сикан (Фернандо дос Сантос Педро 60), Сергей Болбат (Владислав Вакула 74), Артём Бондаренко (Михаил Мудрик 74), Александр Пихалёнок, Валерий Бондарь

Предупреждения: Денис Безбородько 58 - Даниил Сикан 21, Дентиньо 84, Михаил Мудрик 85