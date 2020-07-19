Михайленко: Кубок Престижа побуждает, чтобы мы больше не получали его

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко поделился мыслями после победы над "Ворсклой" в матче 32-го тура УПЛ.

- Мы подошли к игре в разном состоянии с соперником. Если у нас сезон еще продолжается, то ребята из Полтавы приехали молодежным составом. Мы рассматривали эту игру как подготовку к матчам плей-офф. Если говорить о содержании игры, то мне понравился настрой наших ребят. Они были собраны, заряженные с первых минут создавать моменты, забивать. После первого тайма, когда счет стал 2:0, во втором мы владели полным территориальным преимуществом, и, считаю, вопрос о победителе не ставился. Ребята - молодцы, до конца поддерживали высокую интенсивность, пытались забивать. Хочу также отметить ребят из "Ворсклы". Молодежный состав, но они пытаются играть в пас, выходить не просто отбиваться, а играть.

- Насколько вас перед важнейшим матчем плей-офф радует то, что начали часто забивать Хобленко и Супряга?

- Конечно, радует. Возможно, сейчас наша структура игры предполагает, что форварды больше угрожают воротам. Хотелось бы, чтобы и атакующие полузащитники были больше привлечены к угрозам воротам. Мы довольны игрой форвардов: они имеют моменты и забивают. Для тренера это приятно, особенно накануне важных игр.

- Как вы оцените состояние команды накануне плей-офф? И будет ли дополнительной мотивацией для команды болезненное осеннее поражение?

- В том числе оно будет частью мотивации, мне кажется. Оно была достаточно болезненной. А состояние... Мне кажется, физические кондиции в норме, незаметно никакого спада. Нам удалось хорошо поработать в период между играми. Сейчас уже будем готовиться тактически непосредственно к игре против "Колоса".

- У вас много наград. Что для вас значит Кубок Престижа? К чему он подталкивает?

- Он побуждает, чтобы мы больше не получали Кубок Престижа. Хотим иметь кубки другого рода. Приятно получить первое место во второй шестерке (улыбается), но не думаю, что это тот кубок, которым стоит гордиться. Мы хотим завоевывать другие кубки.

- "Ворскла" и "Александрия" после завоевания Кубка Престижа становились бронзовыми призерами. Вы не против?

- Я не против. Вы, журналисты, отслеживаете такие вещи... Было бы хорошо, чтобы в одну воронку стрельнуло.

- Что сейчас в раздевалке перед плей-офф сказал почетный президент клуба Юрий Береза?

- Он сказал правильные слова. Есть шанс побороться за еврокубки, и он попросил не портить настроение (улыбается). Попросил отдать все силы и побороться.