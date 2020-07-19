Самый мотивированный из немотивированных. Колос - Динамо 2:0

Сперва напрашивался заголовок "Колос - в Лигу чемпионов". Но, учитывая, как бездарно выглядела команда Руслана Костышина на протяжении всего второго этапа, такой комплимент для ковалёвцев был бы излишним. Однако если отбросить всё прошлое и сосредоточиться только на одном туре УПЛ, то, похоже, больше всех на чемпионскую лигу наиграл как раз коллектив из Киевской области, а на группу ЛЕ - "Десна".

"Колос" за стартовые полчаса, наверное, раза полтора перешёл середину поля. "Динамо" держало хорошую интенсивность и постоянно шло вперёд. С остротой было хуже: вспомнить можно разве что только классный удар Буяльского, когда снаряд прошёл в сантиметрах от цели.

Постепенно Киев начал останавливаться и терять контроль над ситуацией. Это привело к двум подряд шикарным сэйвам Бущана, вытащившего опасные удары Морозко в "девятку" и Лысенко под штангу.

Но даже эти моменты не лишали уверенности, что "Динамо" своего не отпустит. Тем более, в начале второй половины Русин сам себе создал чудесный момент в окружении троих, когда выкручивал в рамку, а номинальных хозяев спас Волынец.

Но тут "Колос" неожиданно забил. Цыганков подарил мяч Морозко на левом фланге атаки ковалёвцев, тот выполнил подачу, которую замкнул Лысенко. Тут же Ореховский должен был забивать второй с линии штрафной: Павла оставили в одиночестве, у него было время обработать мяч и прицелиться, но хавбек ввалил выше рамки.

"Динамо" даже не завелось от такого поворота событий. "Бело-синие" действовали так, словно либо они выигрывают, либо уже в Лиге чемпионов. За второй тайм гости создали достаточно моментов для гола: Цыганков с линии вратарской досадно пробил в Буяльского, Кадири здорово дал под перекладину, когда вытащил Волынец, также из хороших позиций пробивали де Пена и Цитаишвили прямо в голкипера ковалёвцев. Но это были эпизоды: не чувствовалось давления на владения "Колоса". Скорее сами ковалёвцы больше хотели забить третий, чем Киев отыграть хотя бы гол.

Расплаты за недонастрой (или как это ещё можно назвать?) не последовало: "Заря" в параллельной игре также не стремилась побеждать, оставив "Динамо" место в квалификации следующей Лиги чемпионов. Сами же луганчане будут стартовать в группе Лиги Европы.

Финал сезона оказался очень неоднозначным: словно команды, которые весь сезон боролись за понятные цели, вдруг потеряли к ним страсть. Интересно сегодня было только "Колосу". Он и победил.

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)

Ассистенты: Александр Жуков (Харьков), Владимир Высоцкий (Запорожье)

Колос - Динамо 2:0

Голы: Владимир Лысенко 54, Арни Вильхамссон 71 (пен.)

Колос: Евгений Волынец, Максим Максименко, Владимир Лысенко (Александр Бондаренко 64), Денис Антюх (Арни Вильхамссон 64), Евгений Морозко, Виталий Гавриш, Александр Черноморец, Денис Костышин (Павел Ореховский 54), Алексей Зозуля, Андрей Богданов (Вадим Милько 77), Евгений Задоя

Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов (Николай Шапаренко 66), Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Артем Шабанов, Назарий Русин (Георгий Цитаишвили 66), Томаш Кендзёра

Предупреждения: Александр Черноморец 30, Вадим Милько 84, Вадим Милько 90+4 - Владимир Шепелев 74, Томаш Кендзёра 82

Удалён: Вадим Милько 90+4 (вторая жёлтая)