  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Самый мотивированный из немотивированных. Колос - Динамо 2:0
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Самый мотивированный из немотивированных. Колос - Динамо 2:0

Премьер-лига
(4 голосов)

Ковалёвцы в ненужном для себя матче обыгрывают вице-чемпиона, которому как раз уж никак нельзя было оступаться. Но спасла "Десна"

Самый мотивированный из немотивированных. Колос - Динамо 2:0
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сперва напрашивался заголовок "Колос - в Лигу чемпионов". Но, учитывая, как бездарно выглядела команда Руслана Костышина на протяжении всего второго этапа, такой комплимент для ковалёвцев был бы излишним. Однако если отбросить всё прошлое и сосредоточиться только на одном туре УПЛ, то, похоже, больше всех на чемпионскую лигу наиграл как раз коллектив из Киевской области, а на группу ЛЕ - "Десна".

"Колос" за стартовые полчаса, наверное, раза полтора перешёл середину поля. "Динамо" держало хорошую интенсивность и постоянно шло вперёд. С остротой было хуже: вспомнить можно разве что только классный удар Буяльского, когда снаряд прошёл в сантиметрах от цели.

Постепенно Киев начал останавливаться и терять контроль над ситуацией. Это привело к двум подряд шикарным сэйвам Бущана, вытащившего опасные удары Морозко в "девятку" и Лысенко под штангу.

Но даже эти моменты не лишали уверенности, что "Динамо" своего не отпустит. Тем более, в начале второй половины Русин сам себе создал чудесный момент в окружении троих, когда выкручивал в рамку, а номинальных хозяев спас Волынец.

Но тут "Колос" неожиданно забил. Цыганков подарил мяч Морозко на левом фланге атаки ковалёвцев, тот выполнил подачу, которую замкнул Лысенко. Тут же Ореховский должен был забивать второй с линии штрафной: Павла оставили в одиночестве, у него было время обработать мяч и прицелиться, но хавбек ввалил выше рамки.

"Динамо" даже не завелось от такого поворота событий. "Бело-синие" действовали так, словно либо они выигрывают, либо уже в Лиге чемпионов. За второй тайм гости создали достаточно моментов для гола: Цыганков с линии вратарской досадно пробил в Буяльского, Кадири здорово дал под перекладину, когда вытащил Волынец, также из хороших позиций пробивали де Пена и Цитаишвили прямо в голкипера ковалёвцев. Но это были эпизоды: не чувствовалось давления на владения "Колоса". Скорее сами ковалёвцы больше хотели забить третий, чем Киев отыграть хотя бы гол.

Расплаты за недонастрой (или как это ещё можно назвать?) не последовало: "Заря" в параллельной игре также не стремилась побеждать, оставив "Динамо" место в квалификации следующей Лиги чемпионов. Сами же луганчане будут стартовать в группе Лиги Европы.

Финал сезона оказался очень неоднозначным: словно команды, которые весь сезон боролись за понятные цели, вдруг потеряли к ним страсть. Интересно сегодня было только "Колосу". Он и победил.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье)
Ассистенты: Александр Жуков (Харьков), Владимир Высоцкий (Запорожье)
Колос - Динамо 2:0
Голы: Владимир Лысенко 54, Арни Вильхамссон 71 (пен.)
Колос: Евгений Волынец, Максим Максименко, Владимир Лысенко (Александр Бондаренко 64), Денис Антюх (Арни Вильхамссон 64), Евгений Морозко, Виталий Гавриш, Александр Черноморец, Денис Костышин (Павел Ореховский 54), Алексей Зозуля, Андрей Богданов (Вадим Милько 77), Евгений Задоя
Динамо: Георгий Бущан, Денис Попов (Николай Шапаренко 66), Мохаммед Кадири, Владимир Шепелев, Карлос Де Пена, Виктор Цыганков, Александр Караваев, Виталий Буяльский, Артем Шабанов, Назарий Русин (Георгий Цитаишвили 66), Томаш Кендзёра
Предупреждения: Александр Черноморец 30, Вадим Милько 84, Вадим Милько 90+4 - Владимир Шепелев 74, Томаш Кендзёра 82
Удалён: Вадим Милько 90+4 (вторая жёлтая)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (125)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
недалековідКиева (Біла Церква)
19.07.2020 в 22:28
Бесполезный позор, Лесик остается...попрошу земель не обзывать, этот " колхоз" днепр,полтаву,львов.... заставил пыль глотать.
Ответить
0
-1
Sandra777 (Львів)
19.07.2020 в 22:23
Соромно що в нас такий чесний футбол, бридко таке дивитися, спочатку зробили з футболу хокей а тепер всі знають до початку чемпіонату хто яке має право зайняти місце
Ответить
+2
-1
digitex (Николаев)
19.07.2020 в 22:21
Хуже этого Динамо Киев за многолетнюю историю я еще не помню. Это сброд позорников, которые в этом году собираються в Лиге Чемпионов позорить страну. Гнать пол команды вместе с тренером, куда подальше. Впервые пожалел что болею за такую безхарактерную, кривоногую команду.
Ответить
+4
-1
metall5291 (Kharkiv)
19.07.2020 в 22:16
Ждем в квалификации Пюник, Карабах, Шкендербеу и Лудогорец. Матчи будут захватывающими и непредсказуемыми, А это Динамо играло???
Ответить
+2
-1
DROP D (Винница)
19.07.2020 в 22:20
И если я не ошибаюсь, сейчас один матч в квалификации будут играть? Динамо если какой то Людогорец попадется, будет не сладко)
Ответить
+1
-1
metall5291 (Kharkiv)
19.07.2020 в 22:30
Не знаю, один ли матч. Но это Динамо - позор из позоров.
0
-1
Tom Valentine (Bolintci)
19.07.2020 в 22:13
Ну и зачем позорить страну такой командой в ЛЧ? Это же кошмар какой-то...
Ответить
+4
-1
Одинзавсех (Харьков)
19.07.2020 в 22:11
Руслан Костышин и его парни - молодцы. Желаю им роста в следующем сезоне и успехов.Динамо Киев, обращаюсь в первую очередь к тренерам, затем к игрокам, вы смотрели статистику: за 32 тура у вас 9 (ДЕВЯТЬ) поражений, это каждые 3,5 матча проиграны. И вы радуетесь 2-му месту. Ну, да, вы еще титул выиграли -Кубок.. у Ворсклы, с трудом, по пенальти. Мне кажется, что это - ПОЗОР.
Ответить
+9
-1
мы за динамо (киев)
19.07.2020 в 22:14
пазор джунглям!!!
Ответить
+2
-1
avatar
Hugo64 (PARIS)
19.07.2020 в 22:07
А ЧТО СКАЖЕТ лёша- -"хочу поблагодарить ребят" и ТД
Ответить
+1
-1
avatar
Металлист Харьков
19.07.2020 в 22:09
Лёсик поплакает !!!
Ответить
+2
-1
avatar
Металлист Харьков
19.07.2020 в 22:03
Такое Динамо - нам не нужно ((((((((( Позорище (((((((((
Ответить
+6
-2
avatar
waleo (Киев)
19.07.2020 в 22:14
та оно тебе никакое не нужно)
Ответить
+1
-1
avatar
Металлист Харьков
19.07.2020 в 22:18
Не надо нести бред ! Всю жизнь любил две команды - Металлист и Динамо !
+1
-1
avatar
Hugo64 (PARIS)
19.07.2020 в 22:02
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ у ДК САМОЕ ПОЗОРНОЕ СЕРЕБРО- даже когда беляш тренировал и то не так позорнее--
Ответить
+12
-1
Пришта Литин (Киев)
19.07.2020 в 22:04
именно так(
Ответить
+3
-1
DROP D (Винница)
19.07.2020 в 22:05
Когда беляш тренировал, еще чемп был более серьезней. А тут...
Ответить
+6
-1
avatar
Металлист Харьков
19.07.2020 в 22:06
Когда беляш тренировал - были сильные конкуренты - Металлист , Днепр , Шахтёр !!!А сейчас Колос из села не могут обыграть (((((
Ответить
+10
-1
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
19.07.2020 в 22:02
А где придурок Витя? Нет слов.
Ответить
+2
-2
Геродот (Винница)
19.07.2020 в 21:58
Не зря видать Суркис со Скрипником встречались после поражения Зари от киевлян в прошлом туре. Видать все распределили. А может и Миху со следующено сезона заменит. А то ведь от когда-то действительно мощного европейского клуба, громившего Барсу и Баварию, осталась лишь бледная тень. Могли бы сегодня и "рекорд" Блохина с четвертым местом повторить
Ответить
+14
0
kapello (Луганск)
19.07.2020 в 21:58
эмоции переполняют! у Скрипника был шанс войти с серебром в историю клуба неизвестно будет ли еще такая возможность.вообще то это ганьба
Ответить
+8
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
19.07.2020 в 22:04
В предыдущих турах судьи помогли.
Ответить
+3
-2
avatar
Металлист Харьков
19.07.2020 в 22:11
Ну это и козе понятно ! Только киевские болелы как слепые - этого не видят (((
+3
0
Матч Футболович
19.07.2020 в 22:25
в 90-х регламент по ходу сезона переписали - Днепр лишили чемпионства, в 00-х компьютерный гол - Шахту обманули, покойного Прокопенко унизили, сколько еще сезонов было по 10 доп.минут, пенальти несуществующие, удаления - и никогда болелы дыры не признавали очевидных вещей. Не признают и в этот сезон. Поэтому, всегда приятно потролить и макнуть дырявое табло в их убогую реальность))
Ответить
0
0
Liverpool 333 (Кировоград )
19.07.2020 в 21:56
Зоря всё сделала для второго места динамо проиграла два последних матча динамо сыграла в ничью с десной ну теперь получит вознаграждение от динамо
Ответить
+4
-2
avatar
Romerik (YNWA)
19.07.2020 в 21:55
Короче по обох матчах один головний висновок - МІХА ЗАЛИШАЄТЬСЯ. Не знаю вітати вболівальників ДК з виходом в кваліфікацію, чи нє. Виходить палка з двома кінцями...
Ответить
+4
-2
avatar
okolegko (Київ)
19.07.2020 в 21:55
Мабуть Суркіс "всьо парєшал", тому результат не мав жодного значення. Бажаю Колосу виграти плей-оф
Ответить
+2
-3
Damien (Kyiv)
19.07.2020 в 21:55
Очень странное поведение Зари. Такое чувство, что ребята старались в последних матчах не испортить настроение Суркису. Ну да ладно, это их проблемы
Ответить
+9
-2
Alex.696 (Немирів)
19.07.2020 в 21:54
Сьогодні гри у Динамо не було. Зовсім. Навіть нема кого виділити в кращий бік. Хіба, що Бущан, вини в програші його нема. А всі інші, таке враження, що лєсік позбирав їх на вулиці, олягнув футболки з чужими прізвищами і випустив грати, не пряснивши, хто і що має робити.
Ответить
+5
0
мы за динамо (киев)
19.07.2020 в 21:52
упл у всій своїй красі. а шо? може комусь це новина? невже шось було не так, весь час перед цим? суркіс зарядив , проти суркіса зарядили. маєм 100% результат. колос б"ється шо скажений, а по факту нормальна друголіговська команда часів срср. ну типу колос нікополь. з тими ж замашками. тьозка шо капець. в чернігові рогом вперлись шо аж скрежет стояв. змагання на лице!!! суркіс всьо,,, теж не дурак. може кому шо і не сподобалось. слава вкдк!!!
Ответить
+3
-9
Матч Футболович
19.07.2020 в 21:59
самовнушение - великая штука))) параллельная реальность)) Что первый сезон что ли как дыре рисуют нужное место!??! Зарю пощипали по ходу сезона очков на 6-7, дыре нарисовали 4-6 - вот и весь ответ. Последний тур мог внести форс-мажор в данный расклад, но Заря не "шмагла"(с). Дырку знатно покрутят даже в квалификации ЛЧ и очередная сосамба в группе ЛЕ гарантированы. Уже даже Лугано с Мальмё для этой карманной священной коровы за суперклубы. Заслуженно! как говорит вождь охлоса - хавай-ТЕ!
Ответить
+4
0
avatar
shtrunc (Донецк-Хайфа)
19.07.2020 в 22:06
Что ты пил?
Ответить
+1
0
avatar
DOMENICO (Lviv)
19.07.2020 в 21:52
Цей весь сброд перетворив легендарну літеру Д на футболці в реальне дно...
Ответить
+11
0
мы за динамо (киев)
19.07.2020 в 21:59
а ми всі тут ніяким боком. україну мабудь теж вони в дно перетворили
Ответить
+2
-1
gavrik (Сумы)
19.07.2020 в 21:52
До этого тура хотел чтоб Динамо было второе, а Зарю в группу ЛЕ. Так и получилось... но после проигрыша Колосу...не заслуживают они. Но с другой стороны нам нужны очки в копилку и надо все равно кого то делегировать в квалификацию лч. В этом году лёгкая сетка вырисовывается там. Может... а вдруг
Ответить
+2
-2
Термит (Киев)
19.07.2020 в 21:55
а смысл? антирекорды пообновлять? Сеянными из первой корзины из группы ЛЕ не смогли выйти...
Ответить
+3
-2
avatar
Hugo64 (PARIS)
19.07.2020 в 21:52
ЗАРЯ ПОДАРИЛА СЕРЕБРО И ЛЧ дк--не зря суркис разговаривал с скрипником-не зря поставлены в ЦЗ- и тымчик и ЛЗ-хому и лунева с первых минут-ПРИ ЭТОМ и вернидуб и чеберко и громов сидят на лавке и живы и здоровы-ЭТО ПРИ ТОМ ЧТО ОНИ ВСЕГДА почти выходили сразу--ТРЕНЕРУ ВИДНЕЙ
Ответить
+3
-2
oleg dynamo (львівська)
19.07.2020 в 21:51
хочеться посцати михайличенку на голову(такого динамо ще не було в природі),і щоб коло нього стояв шепелєв.Яким же треба бути піда...м щоб таке зробити з команди.Просто огидно...
Ответить
+9
-1
alex 66 (Кременчуг)
19.07.2020 в 22:02
Вот вот, серебро на обхезаной промокашке. Гнать пол-команды сцаными тряпками за Говерлу.
Ответить
+1
0
avatar
Металлист Харьков
19.07.2020 в 22:12
Можно и покакать !
Ответить
+1
0
Comment06 (Украина)
19.07.2020 в 21:50
Сегодня в очередной (какой уже?!) раз увидели бледную тень Динамо. Всему некогда великому клубу от президента до массажиста надо безоговорочно собрать зарплату минимум за месяц и на тарелочке с голубой каемочкой с глубочайшим уважением вручить коллегам из Десны! Если Динамо и нужен доктор- то только патологоантом! Разочаровала Заря! Не сезоном, а последними минутами игры. Почему-то выбрали синицу в руке, а не журавля в небе. А могли стать вровень с Зарей- 72! Оказалось, настоящие мужики играют в Десне, Колосе и Александрии!
Ответить
+10
-1
мы за динамо (киев)
19.07.2020 в 22:02
шура, почитайте свій комент після гри в минулому турі.
Ответить
0
0
alex 66 (Кременчуг)
19.07.2020 в 22:04
Ну положа руку на сердце видеть разобранную Зарю (а она будет такой там около 4 чел уходит)на евроарене не хотелось бы. Фисташки даже у Алексов и то круче.
Ответить
0
0
мы за динамо (киев)
19.07.2020 в 22:31
ну так є ж серіал свати
0
0
Alex.696 (Немирів)
19.07.2020 в 21:48
А де бабурка з дурки, яка на попередній гілці ридала про злив Колосом гри? То на чиїй орбіті Колос?
Ответить
+3
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
19.07.2020 в 21:45
Жуть. Спасибо Чернигову, выручили.
Ответить
+3
-3
Dimka26 (Чернигов)
19.07.2020 в 21:45
Оссаусуна, Колос... как тебе такое?
Ответить
+1
-4
avatar
MES QUE UN CLUB
19.07.2020 в 21:54
Димка. Загадочный комментарий ты написал, объясни что ли что мудрость сия великая значит?
+3
0
Dimka26 (Чернигов)
19.07.2020 в 21:55
Да все ты прекрасно понимаешь.
0
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
19.07.2020 в 21:57
Мне точно понятно одно, что у тебя проблемы с головой
+2
-1
alex 66 (Кременчуг)
19.07.2020 в 22:06
А чего тут не понять кое кто усосал у Отсасуны, а кое кто у Колоса)))
+1
-1
avatar
waleo (Киев)
19.07.2020 в 21:46
а может и те и другие?
Ответить
+3
-2
v.grischuk (Винница)
19.07.2020 в 21:44
Никогда не говорил за подкуп, но то как догравала Заря..................Это жесть! Динамо надо пол состава нового, как минимум
Ответить
+9
-3
Одинзавсех (Харьков)
19.07.2020 в 21:51
Думаю, что никакого подкупа не было. Просто "Заря" понимает, что 2-е место - это почетнее 3-го, но, что дальше. Вы уверены, что "Заря" готова бороться за ЛЧ. Они, думаю, уверены..., что нет. Поэтому, как говорится лучше синица в руках, чем утка... под кроватью. А в Лиге Европы у "Зари" есть какой-никакой опыт. Поборются, подзаработают деньжат, ну и немного баллов в рейтинг Украины.
Ответить
+2
-1
мы за динамо (киев)
19.07.2020 в 22:03
панімаю када винімаю
0
0
avatar
svat1303 (Днепр)
19.07.2020 в 21:55
Вместе с тренером
Ответить
+2
0
avatar
simargl (Чернигов)
19.07.2020 в 21:43
Кстати, я утром писал, что коэффициент на победу Колоса- 21 . Поставил Игорек 1 млн €, поднял малехо еще и поделился со всеми )))
Ответить
+3
-5
Dimka26 (Чернигов)
19.07.2020 в 21:45
Если это было огооворенно с Геллером, - то вполне может быть.
Ответить
+3
-2
Ramses-ua (Запорожье)
19.07.2020 в 21:43
Динамо,,,вітаю,, вас с фізруком ще на пів року.Успіхів на евро арені.
Ответить
+6
-3
avatar
waleo (Киев)
19.07.2020 в 21:42
Лесик и Евтух поздравляли друг друга с 2м, я чуть не рыгнул.
Ответить
+9
-3
Пришта Литин (Киев)
19.07.2020 в 21:52
...они пид-расы.
Ответить
+4
0
avatar
simargl (Чернигов)
19.07.2020 в 21:41
Миха сказал - Будем разбираться ...)))!! Значит всё хорошо !!!
Ответить
+9
-3
Alexs22 (Киев)
19.07.2020 в 21:42
Ответить
+2
-3
avatar
svat1303 (Днепр)
19.07.2020 в 21:41
Позорняк
Ответить
+9
-2
lir1205 (Запорожье)
19.07.2020 в 21:40
Просто ДК нет колектива а если его нет то и нет девиза один за всех и все за одного. А мастерство в игроков уровня второй лиги и еще неизвестно как бы они там играли. Не знаю кто бы взялся тренировать этот непотриб((((
Ответить
+5
-3
Alex.696 (Немирів)
19.07.2020 в 21:50
Колектив створює тренер, а лєсік - не тренер, навіть, не фізрук, взагалі, незрозуміло що. Так що ваш комент не вірний. Який би не був класний колектив, а без тренера - він повний нуль.
Ответить
+1
0
Зритель (Харьков)
19.07.2020 в 21:40
Похоже - на "контору" сыграли. В четверг Заря слила Киеву и сегодня при 1-1 тянула время. Что-то гниёт украинский футбол, причём конкретно.
Ответить
+9
-3
v.grischuk (Винница)
19.07.2020 в 21:48
Реально, так))))
Ответить
+4
-1
yuriikuzmich (Киев)
19.07.2020 в 21:39
За традицією попередніх провалів --- всі хлопці " в баню с девками !!! " Занадто високий коефіцієнт на перемогу " Колоса " --- це серйозні виграші у Favbet ... От така ..... , діти .
Ответить
+2
-1
avatar
mafan (Рівне)
19.07.2020 в 21:36
Дибільний сайт - Ахметовський. Як не за Реал, то проти Динамо. Як не про ттотал Фаворит у матчі з Колосом, то ще про якусь хрінь. Ви цинічно виї...............бли козу вкотре - не читатиму вас. Ви гади не україїнські, циніки проолігархічні. Іе ж треба довести Дінаму Суркісів до такого тотала - скільки хто підняв. І ще дивуєтеся, чому не ходять на футбол в Україні? А чому зняли штрафи та мораторій на участь Манчестер Сітті в Єврокубках - бо грошііііііііііііііііііііііііі!!!!!!!!!!!!!1
Ответить
+4
-18
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
19.07.2020 в 21:56
Что ты несёш, ущербный?
Ответить
+2
0
yuriikuzmich (Киев)
19.07.2020 в 21:36
По давній традиції --- усіх гравців у баню " с девками " .ЗАНАДТО ВИСОКА БУЛА СТАВКА НА ПОРАЗКУ ВІД " КОЛОСА "
Ответить
+3
-3
Матч Футболович
19.07.2020 в 21:35
ахахаххаа)))) дырявые импотенты))) на валидоле и судьях все таки вторые))) только с Коваливкой 4 подаренных очка))) всё же занесли статую)))) ДНО!
Ответить
+11
-5
Oлeкcин (Н.)
19.07.2020 в 21:35
Замечательная концовка чемпионата, за 30 сек до конца матчей 2-3-4 места неизвестны были, по-моему это впервые за всю историю наших чемпионатов такое!
Ответить
+14
0
ratio (Дн-жинск)
19.07.2020 в 21:35
Лесика не трогать. Мегафартовый тренер). И Кубок на фарте и в ЛЧ на фарте.Все задачи выполнил
Ответить
+12
-3
Пришта Литин (Киев)
19.07.2020 в 21:34
После такого позора Мих-ченко и Ев-шенко должны уйти нах к е-ной матери, а весь состав ДК должен письменно отказаться от позорного "серебра" в пользу Зари и отдать ей место в ЛЧ. Позорная ганьба всему этому сброду вместе с гнусным подонком и негодяем суркИсом и вторым суркИсом, тот, что в опзЖд.
Ответить
+8
-4
kampodua (Київ)
19.07.2020 в 21:34
В плей-офф буду вболівати за Колос, а улюбленому Динамо, судячи зі всього далі залишається пробивати дно на чолі з делетантами.
Ответить
+11
-2
Сварщик (Винница)
19.07.2020 в 21:33
Що то було?А попереду ЛЧ
Ответить
+6
-2
avatar
svat1303 (Днепр)
19.07.2020 в 21:37
Какая нахрен ЛЧ? Им в ЛЕ делать нех@. Позор украинского клубного футбола на международной арене.Лучше бы Заря вышла,но они выбрали синицу.
Ответить
+8
-2
avatar
svat1303 (Днепр)
19.07.2020 в 21:40
к
Ответить
+1
0
Alexs22 (Киев)
19.07.2020 в 21:33
Долбодятлы!!!
Ответить
+13
-1
Gafan777 (Каменка)
19.07.2020 в 21:32
Вот он истинный уровень ДК, за второе место могут благодарить Десну, которая не дала себя обыграть Заре, а в принципе никто из вышеперечисленных в группу ЛЧ и не прошел бы. Заря и Динамо будут в групповом ЛЕ, но а попытки ДК пройти в ЛЧ закончатся естественно провалом и дополнительной нервотрепкой для болельщиков, поэтому ребята успокойтесь и радуйтесь, что группа ЛЕ обеспечена
Ответить
+10
-2
Матч Футболович
19.07.2020 в 21:38
поблагодари судей - за левейшие точки с удалениями за игру головой за пеналь через 5 минут после нарушения))) вот и натянули сову на глобус))) занесли памятник на второе)))
Ответить
+6
-4
Карбид (Ник)
19.07.2020 в 21:47
Курочка по зёрнышку... Опыт не пропьешь. Суркисня знает, как это работает
+4
-1
absurdlight (Kiev)
19.07.2020 в 21:32
Импотенты.
Ответить
+8
-2
Mexxxxx (Просяная)
19.07.2020 в 21:31
В Лиге чемпионов колосов не будет, 0:2 не отскочишь. Хотя может одумаются, поменяют в конце концов ничего не понимающем в этом деле тренера, ну не позорьтесь так упорно и долго, ну лучше у Динамо состав чем игра, которую они показывают.
Ответить
+9
-1
v.grischuk (Винница)
19.07.2020 в 21:34
С чего все решили, что в Динамо сильный состав??? Из-за цен, которые выставляют босы Динамо??? А кто их покупает???
Ответить
+6
-3
Mexxxxx (Просяная)
19.07.2020 в 22:14
Не сильный, но при адекватном человеке у руля они могут играть не так позорно. Понятия игры на поле при этом человеке ну не было никогда, ну не знает он как это делать, а просто вперед-назад то вот и смотрим это...
0
0
avatar
фанат71 (калуш)
19.07.2020 в 21:31
Скільки можна знущатись?? Будучи на місті Суркіса,я б їм платив так ,як вони грають!!!Зажрались!!
Ответить
+8
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
19.07.2020 в 21:46
Тренер подрібен
Ответить
+3
0
avatar
фанат71 (калуш)
19.07.2020 в 22:00
Обіграти Колос можна і без тренера)))але про що я)))
+3
0
Lion Killer (Львів)
19.07.2020 в 21:30
Михайличенко, піди з гідністю в відставку... Це ПЗДЦ а не грав виконанні дк. Колос - сподіваюся, пацани вийдуть в ЛЄ! Заслуговують!
Ответить
+12
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
19.07.2020 в 21:29
Ніколи такого не було... і знов! Вийшли в ранзі "переможців" та ПРОСРАЛИ! Це у що перетворили гарні друзі боса Динамо команду! Ну і ті засОРАКУЛИ, які передбачали, що СуВсеКУ?
Ответить
+4
-3
Trztrqtr (Украина)
19.07.2020 в 21:28
"Безоговорочная победа Динамо".(С) Пришта. Или как там его:) Пацаны, вас вывез на серебро банкрот-Заря, тренер которой очень радовался выходу в ЛЕ(гарантированные деньги). По факту ни Киеву, ни Луганску в ЛЧ делать просто нечего.
Ответить
+13
-3
v.grischuk (Винница)
19.07.2020 в 21:31
Печально, но это так((
Ответить
+4
-2
Пришта Литин (Киев)
19.07.2020 в 21:50
Чого ти верещишь, дурень блд. Навчись хоч аву нормальну ставити.
Ответить
+1
0
Trztrqtr (Украина)
19.07.2020 в 22:01
Чувак, дурень тот кто вангует безоговорочные победы клубу, который по игре банкрот и проиграть может любому:) Так что в зеркало посмотри, чудик.
0
-1
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
19.07.2020 в 21:27
В ЛЧ с такой игрой делать нечего! Фаны ДК поздравляю вас с тем, что физрук остаётся, а следующий сезон будет ещё провальнее. Берегите нервы и запасайтесь валидолом
Ответить
+13
-4
v.grischuk (Винница)
19.07.2020 в 21:29
Ага, верняк контракт исполнил)))))
Ответить
+6
-2
Матч Футболович
19.07.2020 в 21:43
за последние 20 лет еще не весь валидол сожрали)) так что можно не переживать - валидола достаточно)))
Ответить
+2
-2
v.grischuk (Винница)
19.07.2020 в 21:27
Заря тянула время.........жесть.... Динамо на уровне!!!!!
Ответить
+7
-4
avatar
DynamoKiyv (Київ)
19.07.2020 в 21:26
Такое ДК с такой "игрой" не заслуживает ЛЧ
Ответить
+20
-1
Володимирович (Кременчуг)
19.07.2020 в 21:29
Щооооо??? Як ТИ і ТАКЕ кажеш????
Ответить
+5
-4
avatar
Romerik (YNWA)
19.07.2020 в 21:30
Я бачу ти адикватний тут. Какое твое мнение, что заря тянула время, и не хотела забивать свой лигочемпионский свой гол. Без оскорблений просто интересно...
Ответить
+7
-4
avatar
andMOLIMEN (Львів)
19.07.2020 в 21:37
могла пропустити гол групи ЛЄ від Десни
+3
-1
Dimka26 (Чернигов)
19.07.2020 в 21:38
Мне кажется, что Геллер с Суркисами в хороших отношениях. И по двух матчах это было видно.
+6
-4
Карбид (Ник)
19.07.2020 в 21:44
Ожидаем рокировочку тренеров. С 3-го на 2-е
+2
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
19.07.2020 в 21:44
Romerik, я не смотрел тот матч
+1
-2
avatar
Romerik (YNWA)
19.07.2020 в 22:15
Карбид (Ник) Главное что б не с 2-го на 3-е. Этого заря точно не переживет))
+2
0
oda1979 (Запорожье)
19.07.2020 в 21:26
Суркис, закупай вазелин в больших количествах:))
Ответить
+12
-3
Пришта Литин (Киев)
19.07.2020 в 21:51
будеш еб-ть Суркиса?))
Ответить
+1
-1
viajador (ФК Потіївка)
19.07.2020 в 21:26
Ги-ги-ги-и-и... Дінама-Сукіси..
Ответить
+7
-3
v.grischuk (Винница)
19.07.2020 в 21:26
Во дают! Михайличенко справился с Задачей! 2е место и кубок! Ай да Динамо!!!
Ответить
+9
-3
avatar
Hugo64 (PARIS)
19.07.2020 в 21:27
Ответить
+7
-1
Матч Футболович
19.07.2020 в 21:44
Ответить
+3
-1
avatar
simargl (Чернигов)
19.07.2020 в 21:26
Достойно для лиги чемпионов
Ответить
+12
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
19.07.2020 в 21:43
Объективности ради, ни Заря, ни Десна также сейчас не ЛЧ-ие команды
Ответить
+3
-1
avatar
simargl (Чернигов)
19.07.2020 в 21:47
Молодец тот, кто сделал ставку на победу Колоса. С 1000 грн поднял 21 000 грн.
+3
-1
аалекс ( Крым)
19.07.2020 в 21:25
Флагман в очередной раз обделался. Позорище. Страшно подумать, как их будут насиловать в Европе. Костышина и его парней с победой.
Ответить
+17
-2
viajador (ФК Потіївка)
19.07.2020 в 21:27
Не треба про це думати. Збочення і таке інше до добра не приводять ))
Ответить
+4
-4
dmitroj88
19.07.2020 в 21:25
А Колос ведь не Зоря, булки раздвигать не будет.
Ответить
+9
-9
avatar
Hugo64 (PARIS)
19.07.2020 в 21:27
Ответить
0
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
19.07.2020 в 21:45
dmitroj88, какой смысл Заре "раздвигать ноги"? Если они могли в ЛЧ попасть? Понос.
Ответить
+1
0
dmitroj88
19.07.2020 в 21:56
Ну что ты такой наивный как ребенок и все измеряешь только ЛЧ. На кону возможность сыграть в квалификации в ЛЧ или обеспечить себя игроками на годы вперед, иметь в корефанах кума путина. Ведь нельзя забывать с какого региона Зорька и ей такие корефаны под масть.
0
-1
Володимирович (Кременчуг)
19.07.2020 в 21:59
DynamoKiyv, можливо і є сенс! Це 3,4 гравці основи! Щось мені підказує, що безкоштовно!!!
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...