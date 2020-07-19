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Заря - Десна 1:1. Скрипник выбрал синицу, а не журавля

Премьер-лига
(6 голосов)

Луганск защитил бронзу, но упустил шанс на ЛЧ

Заря - Десна 1:1. Скрипник выбрал синицу, а не журавля
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Несмотря на огромную цену ошибки, "Заря" и "Десна" выдали довольно зрелищный матч. Фрагментами лучшие выглядели то одни, то другие. Выиграла же в итоге команда, которая накопила больше положительных отрезков.

Александр Рябоконь шокировал стартовым составом - он выпустил в основе шестерых (!) номинальных защитников, хотя его команде нужна была только победа. Поначалу казалось, что Чернигов готовится капитулировать, но на деле начало матча осталось именно за гостями.

Будковский впервые опасно пробил уже на 9-й минуте, но чуть промахнулся. "Заря" звоночек не услышала - и через 10 минут Филипп открыл счет в матче, эффектно замкнув навес с правого фланга. То, как огромный нападающий сложился для удара боковыми ножницами - это блеск.

Почти сразу "Десна" могла удвоить преимущество, но выздоровевший к ключевой игре сезона Никита Шевченко вытащил удар Филиппова в угол.

"Заря" же начала оживать только ближе к перерыву. Сперва опасно пробил Кочергин, но мимо. Потом удар Хомченовского под перекладину перевел на угловой Паст. Луганчанам откровенно мешала плохая игра Леднева, который провалил финиш сезона; плюс они использовали немного новую схему, и несыгранность тоже сказывалась.

Последнее слово в первом тайме осталось за "Десной" - Будковскому для дубля не хватило нескольких сантиметров.

После перерыва "Заря" продолжила в том же духе - атаковала, пробивала, искала щели в обороне. А вот "Десна" не смогла. Единственный раз во втором тайме команда Рябоконя реально могла забить, когда все тот же Будковский замыкал подачу Филиппова, но попал в перекладину.

У "Зари" же идей впереди было побольше, она много контролировала мяч и красиво сравняла счет - Хомченовскому удался выстрел в девятку из-за пределов штрафной. Паст спасти команду не мог при всем желании.

В параллельном матче "Динамо" позорно проиграло "Колосу" (0:2), и "Заря" в случае победы заняла бы второе место. А это - первая в истории клуба квалификации ЛЧ. Но нельзя сказать, что подопечные Скрипника реально рвали и метали для трех очков. "Заря" выбрала синицу в руке и все усилия кинула, прежде всего, на сохранение своих ворот. Хотя, конечно, парочка моментов у Кабаева и Михайличенко была, но не повезло.

В сухом остатке имеем следующее: "Заря" идет напрямую в группу ЛЕ, "Десна" - в квалификацию ЛЕ, еще одно место в отборе ЛЕ разыграют между собой 5-8 команды УПЛ. Ну а "Динамо" пойдет в ЛЧ, но с такой игрой ненадолго, и уже к сентябрю неминуемо окажется в ЛЕ вместе с остальными.

Запорожье. "Славутич-Арена"

"Заря" - "Десна" - 1:1

Голы: Хомченовский, 53 - Будковский, 20

"Заря": Шевченко - Тымчик, Абу Ханна (Чеберко, 78), Михайличенко - Кочергин, Иванисеня, Юрченко, Хомченовский - Лунев (Громов, 46, Вернидуб, 56), Кабаев (Цвек, 87), Леднев

"Десна": Паст - Конопля (Кузык, 78), Имереков, Гитченко, Тамм, Мостовой (Картушов, 78) - Арвеладзе (Домбровский, 53), Огиря (Хлебас, 84) - Фаворов, Филиппов, Будковский

Предупреждения: Михайличенко, 9, Кочергин, 65 - Будковский, 1, Арвеладзе, 30, Огиря, 37, Тамм, 45+2, Имереков, 63

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В статье: Заря (Луганск) Филипп Будковский Виктор Скрипник Десна (Чернигов)
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Комментарии (111)
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Пришта Литин (Киев)
19.07.2020 в 22:31
Контора сыграла правильно. А вы болейте дальше)
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0
0
maks1923 (Ирпень)
19.07.2020 в 22:27
Зачем Заре было рисковать?Второе место в их положении тоже что и третье,в лигу чемпионов они не прошли бы никак.А если Десна забивает Заря четвертая,а это уже отбор и кто его знает кто попадется.Все правильно сделали,Зарю с ЛЕ,А за Десну будем болеть в отборе.
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+2
0
Divine (Чернигов)
19.07.2020 в 22:25
не знаю о чем люди пишут внизу..про какой то договорняк, театр и т..1. Что Десна что Заря набегались пару дней назад, и физуха не резиновая..2. 2е место это не Лига Чемпионов, а только квалификация, где ты попадаешь 100% на сильную команду и шансов пройти нет, и все равно вылетаешь в группу Лиги Европы.Дак зачем терять шанс гарантировано получить 3е место и группу ЛЕ и 5 МЛН ДОЛ, или иметь шанс поймать контратаку от быстрого Картушова или Кузыка и получить болт на воротник. Пишут аматоры, которым нужна только биг драма шоу, а вот у Скрипника уверенное поведение Лидера! По поводу матча, ну я б не согласился с "экспертами" Профутбола, что видно было Зоря больше хотела чем Десна..я б так не сказал. Что по физухе просели обе команды это факт, но то как Десна бросалась под каждый мяч говорит о многом. Если говорить откровенно, то Десна посолиднее смотрится тактически. Если брать индивидуальные качества футболистов - Заря посильнее будет. Каждый игрок потехничнее, побыстрее и т.д. Поздравляю Зарю с заслуженным 3м местом. Десне удачи в квалификации ЛЕ, спасибо за чудесный сезон! Надеемся Чернигов продолжит анализировать ошибки/матчи, будет вносить коррективы и усиливаться дальше! За Динамо, даже не хочу писать, NoMas
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+2
0
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ascent (Луксор)
19.07.2020 в 22:26
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+1
0
kernoooo
19.07.2020 в 22:30
Что-то Скрипник совсем не радует своим тактическим гением выращенным в Вердере. Даже Лесик его по тактике переиграл в матче в Зп
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0
0
Одинзавсех (Харьков)
19.07.2020 в 22:15
Заря тянула время, чтобы не выиграть 2-е место. Зачем оно им. Ведь нужно будет бороться за ЛЧ, а это гарантированный вылет в первом же, ну если повезет во втором раунде. А так, Лига Европы. Есть опыт и значит шансы пройти может в Евровесну. А это - деньги для клуба и баллы в рейтинг Украины.
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+1
-2
Карбид (Ник)
19.07.2020 в 22:22
Это шутка такая? Или вы не в курсе, что из ЛЧ вылетают в группу ЛЕ?
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+2
-1
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ascent (Луксор)
19.07.2020 в 22:25
С какого раунда?
0
0
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
19.07.2020 в 22:28
С любого из двух последних
0
0
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waleo (Киев)
19.07.2020 в 22:11
Признаю попахивает договорняком
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+4
-1
York (Донецк)
19.07.2020 в 22:10
Это ПИСЕЦ пацаны. Видели все уже, но такого позорища! Заря тянет время в матче, чтобы дать занять Динамо второе место! Тьфу....
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+3
-2
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
19.07.2020 в 22:30
Шо вообще того. То есть для тебя синица в виде группы ЛЕ, бронзы чемпионата задачи на сезон и куча денег за это все не повод отказаться от журавля
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0
0
Bogdan36 (Kiev)
19.07.2020 в 22:10
Ну что тут можно сказать. По двум последним играм вырисовывается, что "Заря" хотела чтобы "Динамо" было вторым, даже БОЛЬШЕ, чем само "Динамо"!Так и получилось...
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+4
-3
v.grischuk (Винница)
19.07.2020 в 22:05
Раньше кричали - Мужики!!! Сейчас хочеться - сцыкуны!!
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+5
-3
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okolegko (Київ)
19.07.2020 в 21:58
Мабуть Сукіс ще перед грою ДК із Зорею попередив, якщо Зоря займе 2-ге місце, з нею буде те саме, що з Металістом. Плюс підмазав. Іншого пояснення того, що відбулося в двох останніх турах, у мене немає
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+5
-3
Dardolis (Первомайск)
19.07.2020 в 22:06
У Зари денег нет, какая ЛЧ? Они лидеров за копейки хотят отпускать, Заря сделала все на что ей позволяли финансы.
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+3
-1
Карбид (Ник)
19.07.2020 в 21:53
Заря потухла. Или протухла. Но разочаровали знатно.
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+4
-4
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ascent (Луксор)
19.07.2020 в 21:50
Юри, Андриевский, Лунин, Караваев, Петряк, Харатин, Опанасенко, Сваток, Рафаэль, Денис... Эх какая могла быть команда
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+3
-2
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Hugo64 (PARIS)
19.07.2020 в 21:53
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+1
-1
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Nelviv`yanyn (На жаль)
19.07.2020 в 21:46
Я уже давно не болею за конкретный клуб, а болею за Укр футбол как за продукт, но то, что сегодня произошло, это провал.
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+6
-5
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okolegko (Київ)
19.07.2020 в 21:47
Це не провал, це ж.о.п.а
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+4
-5
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Hugo64 (PARIS)
19.07.2020 в 21:53
ДЛЯ дк-разве?
+3
-3
avatar
okolegko (Київ)
19.07.2020 в 22:03
Для всього українського футболу і ДК зокрема. Тим паче бронзові медалі підвезли в Запоріжжя. Все збігається
+1
-1
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Hugo64 (PARIS)
19.07.2020 в 21:45
КАК только возобновился ЧУ после короны- написал что ДК-2 ЗАРЯ -3 ДЕСНА-4- в матче с ДК когда ЗАРЯ забила -думал что ошибся -СЕЙЧАс заря здавит--НО зАРЯ стала и до 32 минуты стояла смотрела как ей забьет ТРИ--потом заиграла и могла забить НО уже не важно было-колос никто вов нимание не брал- думали одной ногой обыграют- И ЗАРЯ ИЗНАЧАЛЬНО ИГРАЛА С десной на ничью - что бы остался этот порядок
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+3
-4
Геродот (Винница)
19.07.2020 в 21:44
Заголовок отчета все четко объяснил. Заря не захотела бороться за серебро, выбрала гарантированную лигу Европы, где в групповом турнире можно и бабла срубить за выход в группу и еще какие-то бабки заработать, если удасться выиграть у кого-то в группе или ничейку скатать. Поэтому было заметно, что Заря последние минут десять откровенно тянула время. Как- то это не совсем по спортивному. А ведь могли бы серебро взять и за Лигу чемпионов посоревноваться. Как-то не хочется их поздравлять. Нехороший осадок от всего этого остался.
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+5
-3
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Nelviv`yanyn (На жаль)
19.07.2020 в 21:45
Плюс игроков на рінке труда показать лицом. Впарят кочергина/ кабаева за 500к и жизнь удалась на пару сезоонов.
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+2
-3
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okolegko (Київ)
19.07.2020 в 21:49
Зоря і з другого місця гарантовано мала ЛЕ, але мала б шанс виступити в ЛЧ, де одразу б гарантовано мала, не 5, а 15 млн $
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+4
-1
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Hugo64 (PARIS)
19.07.2020 в 22:00
ВСЁ все верно пишите - могла ли выиграть ? может быть. если бы ЗАРЯ первая не пропустила, можно ещё что то говорить НО как тяжело ей удалось сравнять- ВИДНО что игроки просто устали-ПОЧТИ ОДНИМ СОСТАВОМ ИГРАЛИ СЕЗОН- усиления то нет-а филю с силасом убрали--ЗАЧЕМ? и уже не бежали вперед последние 15 минут-боясь что вдруг пропустят быстрой контратаки десны а ЗАЩИТА ЗАРИ ОХ дырявая -ОнИ явно не хотели в ничью играть-А ВОООБЩЕ НАДО БЫЛО У алекса выигрывать- МОЖЕТ ПОЭТОМУ И ИГРАЛИ НА НИЧЬЮ
+2
0
avatar
Serega1111 (Киев)
19.07.2020 в 22:07
Тут такое - получить очень небольшой шанс побороться за 15млн или сильно повысить себе шанс пролететь мимо 5млн... (при падении на 4-е место)
+2
0
Liverpool 333 (Кировоград )
19.07.2020 в 21:44
Зоря всё сделала для того чтобы динамо заняло второе место. Жаль только что десна их за это не наказала
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+8
-5
Геродот (Винница)
19.07.2020 в 21:44
Заголовок отчета все четко объяснил. Заря не захотела бороться за серебро, выбрала гарантированную лигу Европы, где в групповом турнире можно и бабла срубить за выход в группу и еще какие-то бабки заработать, если удасться выиграть у кого-то в группе или ничейку скатать. Поэтому было заметно, что Заря последние минут десять откровенно тянула время. Как- то это не совсем по спортивному. А ведь могли бы серебро взять и за Лигу чемпионов посоревноваться. Как-то не хочется их поздравлять. Нехороший осадок от всего этого остался.
Ответить
+3
-2
Dimka26 (Чернигов)
19.07.2020 в 21:43
Жаль, что так матч закончился.... Филлипов мог бы 2:0 делать и все. Была бы бронза. А так... Неплохой сезон. Но с осадком
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+2
-5
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Nelviv`yanyn (На жаль)
19.07.2020 в 21:42
У Зари на лавке вообще никого нету.
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+5
-3
Liverpool 333 (Кировоград )
19.07.2020 в 21:42
Зоря всё сделала чтобы динамо заняло второе место матчи с динамо проиграли в ничью с десной сыграли. Жаль только что десна их за это не наказала
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+2
-2
Artemanat (Кривой Рог)
19.07.2020 в 21:42
Леднев скорее всего вернётся после сборов с ДК в Зарю,может и Русина вернут ведь в ДК у него не идёт вообще
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+4
-1
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okolegko (Київ)
19.07.2020 в 21:45
Мабуть домовилися вже, тому Зорю влаштувала і нічия
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+1
-1
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waleo (Киев)
19.07.2020 в 21:37
член выбрал
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+5
-5
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okolegko (Київ)
19.07.2020 в 21:37
Дуже сумно, що Динамо програє сільському клубу, з усією повагою до Колоса. Що така команда буде робити вкваліфікації ЛЧ? Але Зоря, схоже, зовсім не бажала вигравати. Чому??? Спробувати себе на іншому рівні багато чого коштує. Але Скрипник вирішив, що ЛЄ з нього досить. Нема бажання досягти більшого. Прикро
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+4
-2
winter (Berlin)
19.07.2020 в 21:38
та не Скрипник так вирішив, заплатили клубу от і все
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+7
-4
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Serega1111 (Киев)
19.07.2020 в 21:50
Стратегически Заре действительно выгоднее 3-е место. Это гарантированное участие в ЛЕ - то есть деньги, которые Заре сейчас очень нужны. Пройти в Лигу Чемпионов - шансов было 0 целых хрен десятых. Итого Динамо имеет дополнительные четыре матча квалификации на старте сезона. Судя по их игре - это все будут тяжелейшие матчи с рванием пятой точки, а итог будет наверняка та же Лига Европы. А Заря уже там и может лучше сосредоточиться на стартовых матчах ЧУ
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+2
-1
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okolegko (Київ)
19.07.2020 в 21:52
З другого місця Зоря також гарантовано мала ЛЕ
+2
-1
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Serega1111 (Киев)
19.07.2020 в 21:58
Да, ошибся. Это с Пути чемпионов вылетая в 3-м квалификационном ЛЧ еще играют отбор в ЛЕ... Значит сильно боялись упустить 3-е место...
+1
0
winter (Berlin)
19.07.2020 в 21:36
Ганьба Зорі, не клуб а посміховисько продажне
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+10
-12
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Nelviv`yanyn (На жаль)
19.07.2020 в 21:35
Один Михайличенко рыгал, который последний матч играл за Зарю.
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+5
-3
Lion Killer (Львів)
19.07.2020 в 21:35
Тут Зоря, якби мала ким вони пішли б вперед. Просто напросто бракує + 3-4 гравці, щоб могли вийти освіжити гру. Зоря - браво за сезон. ПОтрібно підисилюватися. Десна - теж чудесний сезон. Але під ЛЧ і для того, щоб не втратити позиції в наступному сезоні. Потірбно по гравцю в кожну лінію.
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+8
-3
Карибський Українець (Kingstown)
19.07.2020 в 21:32
Хтось хейтить Зорю за небажання бігти уперед та вигризати перемогу, але у суперниках була Десна, а не хрін собачий. А Десна може вибігти у контру та покарати. І тоді все... Ні тобі ЛЄ, ні бронзи. Тож, я сосбисто уболівав за нічию. Зоря! Зоря! І ще раз Зоря! Луганськ - Україна!
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+11
-9
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
19.07.2020 в 21:37
полностью поддерживаю. Все большие умники. У клуба есть задание которое ради журавля можно прос-какать. Это большие деньги что б сломя голову вперед идти
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+7
-6
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Serega1111 (Киев)
19.07.2020 в 22:01
100 %.
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+2
0
ВиктАн
19.07.2020 в 21:32
Скрипник выполнил задачу на сезон, Динамо тоже, все довольны. А то что у Зари нет амбиций, то такое.
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+7
-8
Просто football фан (Рівне)
19.07.2020 в 21:32
Все стало на свої місця. Зорі на... не треба була та кваліфікація ЛЧ. Просто вони хотіли відразу в групу ЛЄ. Ну не може команда, яка 60 хвилин возить Динамо, тупо стати і ковтнути парочку голів у свої ворота. А потім, ковтати 8-2, в той час, беручи очки з ШД та Десною. Таке враження, що коли Суркіс і Геллер стукали м'ячик і передавали привіт Ахметову, домовились про місця. На місці Суркіса, погнав би Михайличенко на... відразу зі стадіону. 2-0 від Ковалівки!!! В супер важливому матчі. На кону срібло і бабки від ЛЧ. 2-0 від Ковалівки, Карл!!!!
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+11
-3
Алекс-666 (Запорожье)
19.07.2020 в 21:32
Последними левыми серебряными призёрами были Металлист и Днепр. Заря не стала повторять их путь))
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+6
-6
аалекс ( Крым)
19.07.2020 в 21:39
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0
-1
avatar
scorpius (Ck)
19.07.2020 в 21:41
Левыми? Незаслуженно что ли?
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+1
0
Термит (Киев)
19.07.2020 в 21:46
Заслужено, но фатально... Нельзя у Динамо 2-е место отбирать, Суркис за такое жестко наказывает.
+3
-2
Gafan777 (Каменка)
19.07.2020 в 21:42
А лайкнули за это болелы днонамо
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+1
-1
absurdlight (Kiev)
19.07.2020 в 21:31
Правда, очень хотел чтобы Заря забила победный и вышла в ЛЧ. Поздравляю! Скрипнику отдельный привет. Удачи и поменьше арендупольцев в новом сезоне!
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+5
-5
ElvisSuperStar007 (Хуст)
19.07.2020 в 21:31
вышли свежие игроки зори и тупо пасы в никуда давали , просто в никуда, Металлист вот стремился в ЛЧ попасть, а эти ну давай те каждый чемпионат тупо отдавать Динамо вторую позицию, я уже думаю а не слив ли это был 3-1 Динамо -Зоря , зря вообще не играла как они против щахтера бегали, Десне надо было наказать зорю
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+4
-2
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Hugo64 (PARIS)
19.07.2020 в 21:34
эти кто вышел и цвек и перович--НУЛёвые-- ЗАРЕ после ухода ряд игроков надо усиление не такое какой пришло
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+1
0
Yurget (Чернигов)
19.07.2020 в 22:02
Десна похоже тоже в этом театре играет.
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+1
-1
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ascent (Луксор)
19.07.2020 в 21:30
Спасибо Заря за хороший сезон, ребята и тренер - молодцы! Динамо - позор.
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+3
-8
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simargl (Чернигов)
19.07.2020 в 21:32
Позор обе команды. Опять "туннель любви" ))))
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+6
-6
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MES QUE UN CLUB
19.07.2020 в 21:38
И почему так? Странное заключение. Позор Заре в таком случае, что на второе место не вышли. Динамо для них всё «сделало». )
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+4
-1
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ascent (Луксор)
19.07.2020 в 21:57
У Динамо, как и у Зари сил не осталось на последнюю игру, но учитывая скамейку - позор именно Динамо, а Заря выжала максимум из того, что могла.
+2
0
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MES QUE UN CLUB
19.07.2020 в 22:15
Тем более странно, что на этой ветке ты о силе, или слабости Динамо пишешь.
0
-1
avatar
ascent (Луксор)
19.07.2020 в 22:24
Ну ты же тоже тут пишешь, и тебе это не кажется странным
0
0
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MES QUE UN CLUB
19.07.2020 в 21:30
Десна молодцы и очень жаль, что не победили. В анонсе , по-моему кто-то писал, что со стульями в Чернигове проблема, так вот Суркис теперь обязан им стадион до ума довести.)))
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+8
-1
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Hugo64 (PARIS)
19.07.2020 в 21:35
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0
-1
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
19.07.2020 в 21:30
что б вы умники делали? Десне не было что терять и они шли всеми силами вперед. А вот Зоре было что терять как минимум бронзу группу ЛЕ и кучу денег за это. Умники
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+8
-7
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simargl (Чернигов)
19.07.2020 в 21:34
Как там Ингулец из столицы кировоградщины Петрово ??))))
Ответить
0
-4
avatar
Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
19.07.2020 в 21:40
Но лучше чем Десна которая купила переходной матч и Зирки. А ингулец честно получит это место
+3
0
avatar
simargl (Чернигов)
19.07.2020 в 21:52
Ого!!! Честно )))???? Ипать ...
0
-4
Термит (Киев)
19.07.2020 в 21:29
Это тонкая стратегическая партия. Игроки Динамо сливали Михайличенко, а Шахтер приплатил Заре, чтобы он остался еще на сезон в Динамо.
Ответить
+5
-2
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scorpius (Ck)
19.07.2020 в 21:35
Ответить
+1
-1
kampodua (Київ)
19.07.2020 в 21:29
Наскільки мені симпатичною командою була Зоря, але за сьогоднішню її гру можу сказати тільи одне- ГАНЬБА!
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+10
-4
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simargl (Чернигов)
19.07.2020 в 21:29
Заря?? Не мужики... так феерично просрать лигу чемпионов и радоваться . А у нас все победы еще впереди!!! Десна старалась , молодцы!!! Бились пока хватало сил !!! У нас хорошая команда !!
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+11
-5
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
19.07.2020 в 21:32
Бились потому что не было что терять. А было б наоборот я бы посмотрел
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+7
-2
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andMOLIMEN (Львів)
19.07.2020 в 21:32
могли й ЛЄ просрати
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+3
-4
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Juva_07 (UA)
19.07.2020 в 21:29
Болел за Зарю, но после такого матча могу точно однозначно сказать, что слово "мужики" уже с ними никогда ассоциироваться не будет. Дело не в том, что Динамо проиграло, дело в том, что луганчане, зная, что Киев "летит", начали тянуть время...Шевченко умудрился даже желтую получить...как так можно??
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+13
-3
Dimka26 (Чернигов)
19.07.2020 в 21:41
Нет Вернидуба, нет мужиков
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+1
-4
winter (Berlin)
19.07.2020 в 21:28
Зоря тягнула час, на користь Динамо, лягли під Суркіса, то ппц
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+16
-4
Dimka26 (Чернигов)
19.07.2020 в 21:41
Геллер корефанит с ними
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+1
-2
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ascent (Луксор)
19.07.2020 в 21:28
Сил не осталось, все силы были отданы в предыдущем матче... Посмотрите как Динамо сыграло. Привильно Скрипник сделал, что ребят успокоил, могли бы и на 4е место скатиться, а так группа ЛЕ + много лямов за участие
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+3
-9
ElvisSuperStar007 (Хуст)
19.07.2020 в 21:32
в ЛЧ намного больше суммы , и даже платят за отбор , плюс попытка попасть в ЛЧ это не говорит что они не могли попасть в ЛЕ если бы не прошли дальше
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+2
-1
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ascent (Луксор)
19.07.2020 в 21:37
Одна контратака от Десны и накрылся бы для Зари весь сезон медным тазом, как и ЛЕ. Тут мы увидели мудрое решение, Скрипник лучше команду знает и чувствует и не нам ему советы давать: он отвечает за всё!
+6
-3
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Evgenariys (Чернигов)
19.07.2020 в 21:27
и это днище называли мужиками? ссыкливое подстеленое под суркисов лугандонище, а не команда
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+17
-7
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Hugo64 (PARIS)
19.07.2020 в 21:36
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+5
-1
Pein1986 (Алчевск)
19.07.2020 в 21:27
Нежелание Зари победить, и занять второе место можно понять. Шансов пройти в группу ЛЧ у не сеянной команды почти нет, а третье место дает гарантированную путевку в группу ЛЕ.
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+6
-10
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Nelviv`yanyn (На жаль)
19.07.2020 в 21:28
Если бы они не прошли ЛЧ, то попали бы тоже в группу ЛЕ,
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+13
-4
Pein1986 (Алчевск)
19.07.2020 в 21:32
Хрен там был. Еще 1 раунд квалификации нужно пройти.
+3
-9
Термит (Киев)
19.07.2020 в 21:42
По регламенту - при вылете из квалифая ЛЧ автоматически попадает в групповой этап ЛЕ. Вот посмотришь как Динамо по этому пути пройдет )
+3
0
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Hugo64 (PARIS)
19.07.2020 в 21:29
те кто пишет что так и так серебро упустили НО ТУТ ТО СРАЗУ ГРУППА_ а вот в кв ЛЧ посмотим кто достанется вДК
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+1
-4
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Nelviv`yanyn (На жаль)
19.07.2020 в 21:30
непроход квал ЛЧ это группа ЛЕ,
+4
-3
Володимирович (Кременчуг)
19.07.2020 в 21:48
Pein1986, вибач, але ти залишився десь у 1986 році...виліт з 3 раунду ЛЧ це група ЛЕ , вже два роки!!!
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+1
0
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Hugo64 (PARIS)
19.07.2020 в 21:25
зАРЯ- БРОНЗА-НО ДК же пролетела- и это на что то мысли наводит-- могли же победить десну,,, НО УЖЕ В группе ЛЕ--это плюс- и минус то что могли то и серебро взять и...в ЛЧ в 3 кв раунде и ЧТО?
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+1
-7
efim423 (odessa)
19.07.2020 в 21:25
заря в последнию десятиминутку тянула время - это дно
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+13
-4
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simargl (Чернигов)
19.07.2020 в 21:30
Боялись как бы случайно не забить ))))???
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+6
-2
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Hugo64 (PARIS)
19.07.2020 в 21:40
или не пропустить и скатится на 4 место как десна
+3
-5
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Nelviv`yanyn (На жаль)
19.07.2020 в 21:25
Нет у команды никакого менталитета победителя.
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+10
-4
Pokeruga (Кропивницкий)
19.07.2020 в 21:25
Мама не хотела а папа не старался ... )) (а могли перевернуть все с ног на голову... )
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+4
-3
v.grischuk (Винница)
19.07.2020 в 21:24
Пфффф........
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+2
-2
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Romerik (YNWA)
19.07.2020 в 21:24
И шо це за клоунада з Шевченко була... Чи в них не було інтернету, шоб подивитись шо ДК пролітає. Цирк на дроті... Вболівальники ДК. Я вас вітаю. Фізрук остається....
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+14
-4
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Hugo64 (PARIS)
19.07.2020 в 21:30
да у них уже не было СИЛ бегать те кто всегда бегал и играл к тому же травма громова абу хана-а вышел перович никакой
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+4
-6
аалекс ( Крым)
19.07.2020 в 21:31
Все они знали, поэтому и остановились.
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+7
-3
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Nelviv`yanyn (На жаль)
19.07.2020 в 21:24
ПОЗОР ЗАРЕ. Чему вы радуетесь???
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+14
-6
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ascent (Луксор)
19.07.2020 в 21:28
Позор Динамо, а Заря - устала...
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+6
-8
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Nelviv`yanyn (На жаль)
19.07.2020 в 21:29
Они тянули время?? НЕужели никто не подсказал???
+7
-2
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ascent (Луксор)
19.07.2020 в 21:34
Может и не подсказал, но Скрипник всё верно сделал: в любом случае игроки сильно устали и могли нарваться на контратаку...
+3
-6
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Hugo64 (PARIS)
19.07.2020 в 21:30
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0
-3
nazarkovalchuk375 (Белая Церковь)
19.07.2020 в 21:24
Днонамо сделало всё, чтобы Заря выиграла серебро, но Заря не захотела.
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+12
-3
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okolegko (Київ)
19.07.2020 в 21:44
Схоже, там все було змазано зеленими
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+1
-1
аалекс ( Крым)
19.07.2020 в 21:58
Просто на Славутич-Арену бронзу не просто так подвезли заранее.
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+1
-1


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