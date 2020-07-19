Заря - Десна 1:1. Скрипник выбрал синицу, а не журавля

Несмотря на огромную цену ошибки, "Заря" и "Десна" выдали довольно зрелищный матч. Фрагментами лучшие выглядели то одни, то другие. Выиграла же в итоге команда, которая накопила больше положительных отрезков.

Александр Рябоконь шокировал стартовым составом - он выпустил в основе шестерых (!) номинальных защитников, хотя его команде нужна была только победа. Поначалу казалось, что Чернигов готовится капитулировать, но на деле начало матча осталось именно за гостями.

Будковский впервые опасно пробил уже на 9-й минуте, но чуть промахнулся. "Заря" звоночек не услышала - и через 10 минут Филипп открыл счет в матче, эффектно замкнув навес с правого фланга. То, как огромный нападающий сложился для удара боковыми ножницами - это блеск.

Почти сразу "Десна" могла удвоить преимущество, но выздоровевший к ключевой игре сезона Никита Шевченко вытащил удар Филиппова в угол.

"Заря" же начала оживать только ближе к перерыву. Сперва опасно пробил Кочергин, но мимо. Потом удар Хомченовского под перекладину перевел на угловой Паст. Луганчанам откровенно мешала плохая игра Леднева, который провалил финиш сезона; плюс они использовали немного новую схему, и несыгранность тоже сказывалась.

Последнее слово в первом тайме осталось за "Десной" - Будковскому для дубля не хватило нескольких сантиметров.

После перерыва "Заря" продолжила в том же духе - атаковала, пробивала, искала щели в обороне. А вот "Десна" не смогла. Единственный раз во втором тайме команда Рябоконя реально могла забить, когда все тот же Будковский замыкал подачу Филиппова, но попал в перекладину.

У "Зари" же идей впереди было побольше, она много контролировала мяч и красиво сравняла счет - Хомченовскому удался выстрел в девятку из-за пределов штрафной. Паст спасти команду не мог при всем желании.

В параллельном матче "Динамо" позорно проиграло "Колосу" (0:2), и "Заря" в случае победы заняла бы второе место. А это - первая в истории клуба квалификации ЛЧ. Но нельзя сказать, что подопечные Скрипника реально рвали и метали для трех очков. "Заря" выбрала синицу в руке и все усилия кинула, прежде всего, на сохранение своих ворот. Хотя, конечно, парочка моментов у Кабаева и Михайличенко была, но не повезло.

В сухом остатке имеем следующее: "Заря" идет напрямую в группу ЛЕ, "Десна" - в квалификацию ЛЕ, еще одно место в отборе ЛЕ разыграют между собой 5-8 команды УПЛ. Ну а "Динамо" пойдет в ЛЧ, но с такой игрой ненадолго, и уже к сентябрю неминуемо окажется в ЛЕ вместе с остальными.

Запорожье. "Славутич-Арена"

"Заря" - "Десна" - 1:1

Голы: Хомченовский, 53 - Будковский, 20

"Заря": Шевченко - Тымчик, Абу Ханна (Чеберко, 78), Михайличенко - Кочергин, Иванисеня, Юрченко, Хомченовский - Лунев (Громов, 46, Вернидуб, 56), Кабаев (Цвек, 87), Леднев

"Десна": Паст - Конопля (Кузык, 78), Имереков, Гитченко, Тамм, Мостовой (Картушов, 78) - Арвеладзе (Домбровский, 53), Огиря (Хлебас, 84) - Фаворов, Филиппов, Будковский

Предупреждения: Михайличенко, 9, Кочергин, 65 - Будковский, 1, Арвеладзе, 30, Огиря, 37, Тамм, 45+2, Имереков, 63