Премьер-лига
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Динамо, Заря и Десна определили свои места в еврокубках
"Динамо" в квалификацию ЛЧ, "Заря" в группу Лиги Европы, а "Десна" в квалификацию ЛЕ
Сегодня были сыграны последние матчи 32-го тура чемпионата Украины 2019/20.
"Колос" обыграл киевское "Динамо" 2:0, а луганская "Заря" сыграла вничью с черниговской "Десной" 1:1.
- "Динамо" по итогам сезона набрало 59 очков и заняло вторую строчку. "Бело-синие" будут играть в квалификации Лиги чемпионов;
- "Заря" в свою очередь напрямую попадает в Лигу Европы. Команда Виктора Скрипника заняла третье место, набрав 58 баллов;
- А "Десна" Александра Рябоконя финишировала на четвертой позиции с 56 очками и примет участие в квалификации ЛЕ.
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Комментарии (7)
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Геродот (Винница)
19.07.2020 в 22:34
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Пришта Литин (Киев)
19.07.2020 в 22:11
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Виктор 2209 (Мехико)
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Yan Ostim
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efim423 (odessa)
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ВиктАн
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