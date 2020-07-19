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Динамо, Заря и Десна определили свои места в еврокубках

Премьер-лига
(5 голосов)

"Динамо" в квалификацию ЛЧ, "Заря" в группу Лиги Европы, а "Десна" в квалификацию ЛЕ

Динамо, Заря и Десна определили свои места в еврокубках
Новина українською

Сегодня были сыграны последние матчи 32-го тура чемпионата Украины 2019/20.

"Колос" обыграл киевское "Динамо" 2:0, а луганская "Заря" сыграла вничью с черниговской "Десной" 1:1.

  • "Динамо" по итогам сезона набрало 59 очков и заняло вторую строчку. "Бело-синие" будут играть в квалификации Лиги чемпионов;
  • "Заря" в свою очередь напрямую попадает в Лигу Европы. Команда Виктора Скрипника заняла третье место, набрав 58 баллов;
  • А "Десна" Александра Рябоконя финишировала на четвертой позиции с 56 очками и примет участие в квалификации ЛЕ.
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В статье: Заря (Луганск) Лига чемпионов Лига Европы Десна (Чернигов) Динамо (Киев) УПЛ
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Комментарии (7)
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Геродот (Винница)
19.07.2020 в 22:34
Правильнее - не определили, а все распределили, думаю, еще до начала последнего тура. Только что они все с такой игрой в еврокубках будут делать?
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Пришта Литин (Киев)
19.07.2020 в 22:11
Позорная ганьба сурку мих-ченко с ев-шенко.
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0
0
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Виктор 2209 (Мехико)
19.07.2020 в 22:11
Будут отгребать в еврокубках все
Ответить
0
0
Yan Ostim
19.07.2020 в 22:04
Респект за фотку до статті
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+3
0
efim423 (odessa)
19.07.2020 в 21:57
в упл таблица показывает никто лучший , а кто хуже . Уровень игры укр клубов рукалицо , за исключением чемпиона , и то будем посмотреть .
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+2
-1
ВиктАн
19.07.2020 в 21:54
А Миха таки фартовый, с такой игрой и сделать результат, удивил если откровенно, не ожидал.
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+1
-1
ВиктАн
19.07.2020 в 21:52
Все выполнили свою задачу на сезон, поводов для отставки нет.
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0
-2


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