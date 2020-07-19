Львов - Мариуполь 0:2. Обзор матча и видео голов

В матче 32-го тура чемпионата Украины "Львов" проиграл "Мариуполю" 0:2. Команды уже не решали никаких турнирных задач и главные тренеры позволили себе заняться экспериментами. Голами в составе "моряков" отметились Максим Чех и Вячеслав Чурко с пенальти. В итоге закономерная победа подопечных Бабича, а "Львов" в свою очередь завершил этот сезон УПЛ большой серией без побед.

Львов. Стадион "Украина"

Главный арбитр: Александр Дердо (Черноморск)

Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)

ФК Львов - ФК Мариуполь 0:2

Голы: Максим Чех 32, Вячеслав Чурко 58 (пен.)

ФК Львов: Богдан Сарнавский, Шина, Максим Комарец (Андрей Вичижанин 80), Никита Татарков, Ренан (Яковелли 61), Егор Клименчук, Лима (Пахтман 61), Сергей Борзенко, Сергей Люлька, Ярослав Богунов, Сабино

ФК Мариуполь: Артем Поспелов, Дмитрий Топалов (Артём Дудик 81), Вячеслав Чурко (Илья Путря 60), Сергей Яворский, Игорь Тищенко, Алексей Кащук, Валерий Федорчук (Никита Петерман 73), Даниил Сагуткин (Назарий Муравский 73), Максим Чех, Виктор Корниенко, Андрей Кулаков

Предупреждения: Максим Комарец 31, Рафаэль Сабино 57 - Андрей Кулаков 39