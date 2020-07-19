Динамо обновило собственный антирекорд по количеству поражений в чемпионате

20 лет назад команда киевского "Динамо" впервые завершила чемпионат независимой Украины без единого поражения. Тогда во главе бело-синих стоял великий Валерий Лобановский. В сезоне 2006/07 это достижение удалось повторить Анатолию Демьяненко. В чемпионате 2014/15 Сергей Ребров стал третьим тренером, кто не проиграл в течение сезона ни одного матча вместе с "Динамо".

У Алексея Михайличенко тоже есть достижение. Но несколько иного характера. Он превзошел бывшего партнера Олега Блохина! Только со знаком минус. В сезоне 2012/2013 "Динамо" потерпело восемь поражений и скатилось на третье место. В воскресенье, 19 июля завершился чемпионат сезона 2019/2020 (без учета плей-офф за ЛЕ) и в течение него "Динамо" проиграло на один матч больше - девять.

Киевляне снова могли упасть на третье место, но повезло, что "Заря" не смогла победить "Десну".