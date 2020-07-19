  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Динамо обновило собственный антирекорд по количеству поражений в чемпионате
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Динамо обновило собственный антирекорд по количеству поражений в чемпионате

Премьер-лига
(1 голосов)

Михайличенко превзошел Блохина

Динамо обновило собственный антирекорд по количеству поражений в чемпионате
UA-Футбол
Новина українською

20 лет назад команда киевского "Динамо" впервые завершила чемпионат независимой Украины без единого поражения. Тогда во главе бело-синих стоял великий Валерий Лобановский. В сезоне 2006/07 это достижение удалось повторить Анатолию Демьяненко. В чемпионате 2014/15 Сергей Ребров стал третьим тренером, кто не проиграл в течение сезона ни одного матча вместе с "Динамо".

У Алексея Михайличенко тоже есть достижение. Но несколько иного характера. Он превзошел бывшего партнера Олега Блохина! Только со знаком минус. В сезоне 2012/2013 "Динамо" потерпело восемь поражений и скатилось на третье место. В воскресенье, 19 июля завершился чемпионат сезона 2019/2020 (без учета плей-офф за ЛЕ) и в течение него "Динамо" проиграло на один матч больше - девять.

Киевляне снова могли упасть на третье место, но повезло, что "Заря" не смогла победить "Десну".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев) рекорды
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (4)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Пришта Литин (Киев)
19.07.2020 в 22:34
Обос-анец Мих-ченко.
Ответить
0
0
KDK2020 (Киев)
19.07.2020 в 22:33
Будєм разбирацца!
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
19.07.2020 в 22:29
позор ДК как влезли в ЛЧ так и вылезут с позором ---везёт дуракам а не игрокам
Ответить
0
-1
DROP D (Винница)
19.07.2020 в 22:28
Хоть что то Лесик взял! Молодчина
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...