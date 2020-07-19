Премьер-лига
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Почти катастрофа. Колос - Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча Колос - Динамо, чемпионат Украины, 19 июля 2020
Вашему вниманию видео обзор матча Колос - Динамо, которые встречались в последнем туре Украинской Премьер-лиги. Киевлянам нужна была победа, чтобы не зависеть от результата матча Десны и Зари. Однако подопечные Михайличенко умудрились проиграть, пропустив дважды от Лысенко и Вильхамссона. Динамо от потери серебра спасло то, что в Запорожье была зафиксирована ничья.
Украинская Премьер-лига. Группа 1. 32-й тур
19 июля. Киев. НСК Олимпийский
Колос - Динамо 2:0
Голы: Лысенко 54, Вильхальмссон 70 пен.
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Комментарии (5)
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