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Почти катастрофа. Колос - Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Видео голов и обзор матча Колос - Динамо, чемпионат Украины, 19 июля 2020

Почти катастрофа. Колос - Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Колос - Динамо, которые встречались в последнем туре Украинской Премьер-лиги. Киевлянам нужна была победа, чтобы не зависеть от результата матча Десны и Зари. Однако подопечные Михайличенко умудрились проиграть, пропустив дважды от Лысенко и Вильхамссона. Динамо от потери серебра спасло то, что в Запорожье была зафиксирована ничья.

Украинская Премьер-лига. Группа 1. 32-й тур
19 июля. Киев. НСК Олимпийский
Колос - Динамо 2:0
Голы: Лысенко 54, Вильхальмссон 70 пен.

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В статье: Владимир Лысенко Динамо (Киев) Колос (Ковалевка) Арни Вильхамссон
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Комментарии (5)
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Счётчик шансов (Полтава)
20.07.2020 в 00:08
Фора первой с (-1.5) было железобетон!
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+1
0
lir1205 (Запорожье)
19.07.2020 в 22:48
что сказать - шеф все пропало! понабирали ((((
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+1
-1
Джмиль (Запорожье)
19.07.2020 в 22:42
Ну что можно сказать?
Ответить
+4
0
Джмиль (Запорожье)
19.07.2020 в 22:43
А им ещё квалификацию ЛЧ проходить...
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+3
0
Геродот (Винница)
19.07.2020 в 22:38
То ли еще будет.
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+3
-1


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