Почти катастрофа. Колос - Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Колос - Динамо, которые встречались в последнем туре Украинской Премьер-лиги. Киевлянам нужна была победа, чтобы не зависеть от результата матча Десны и Зари. Однако подопечные Михайличенко умудрились проиграть, пропустив дважды от Лысенко и Вильхамссона. Динамо от потери серебра спасло то, что в Запорожье была зафиксирована ничья.

Украинская Премьер-лига. Группа 1. 32-й тур

19 июля. Киев. НСК Олимпийский

Колос - Динамо 2:0

Голы: Лысенко 54, Вильхальмссон 70 пен.