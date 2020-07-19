Заря - Десна 1:1. Обзор матча и видео голов

В матче 32-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" сыграла вничью с черниговской "Десной" 1:1. Команда Скрипника могла воспользоваться осечкой киевского "Динамо" и в случае победы вышла бы на второе место, которое давало б право на участие в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне. В итоге "Заря" не смогла одержать победу, заняла третью строчку и отправится напрямую в групповой этап Лиги Европы. В свою очередь подопечные Рябоконя сыграют в квалификации ЛЕ.

Запорожье. "Славутич-Арена"

"Заря" - "Десна" - 1:1

Голы: Хомченовский, 53 - Будковский, 20

"Заря": Шевченко - Тымчик, Абу Ханна (Чеберко, 78), Михайличенко - Кочергин, Иванисеня, Юрченко, Хомченовский - Лунев (Громов, 46, Вернидуб, 56), Кабаев (Цвек, 87), Леднев

"Десна": Паст - Конопля (Кузык, 78), Имереков, Гитченко, Тамм, Мостовой (Картушов, 78) - Арвеладзе (Домбровский, 53), Огиря (Хлебас, 84) - Фаворов, Филиппов, Будковский

Предупреждения: Михайличенко, 9, Кочергин, 65 - Будковский, 1, Арвеладзе, 30, Огиря, 37, Тамм, 45+2, Имереков, 63