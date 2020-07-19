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Алексей Михайличенко: У Колоса можно не выиграть, но проигрывать, конечно же, нельзя

Премьер-лига
(3 голосов)

Наставник киевлян подвел итоги поражения от "Колоса"

Алексей Михайличенко: У Колоса можно не выиграть, но проигрывать, конечно же, нельзя
Новина українською

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение от "Колоса" в матче 32-го тура УПЛ.

- Алексей Александрович, ваш комментарий по итогам сегодняшнего матча.

- Если в двух словах: нам банально не хватило сил. Желание было. Первый тайм был очень осторожным, потому что, на мой взгляд, ничейный результат подсознательно немного ограничивал.

У “Колоса” можно не выиграть, но проигрывать, конечно же, нельзя. Это ни в коем случае не оправдание, но я не зря говорил о регламенте. Два последних тура регламент обязывает проводить в один день и в одно время. При этом “Колос” имел на один день больше, мало того, играл с “Шахтером” дублирующим составом. Ясно, что они готовились к матчу с нами.

Но это все равно не снимает с нас ответственности. Мы виноваты в том, что допустили ошибки, не забили свои мячи. Слава богу, что все так закончилось. Будем разбираться, потому что на данный момент в команде, наверное, много статистов. Мы постарались навести порядок, но нужно будет еще этим заниматься.

- Этот сезон был очень сложным психологически и эмоционально. Когда в последний раз у вас был такой трудный сезон?

- Сравнить эмоции нельзя. Не могу сказать, что раньше меньше нервничал или переживал. Просто, на самом деле, нервозность, которая присутствовала с первых матчей, когда были неудачные игры и результаты, не прибавила уверенности. Этой уверенности в своих силах и игре нам немного не хватило.

У команды есть характер и, отбросив все игры, мы имеем возможность бороться за Лигу чемпионов и выиграли Кубок Украины. Вроде бы все нормально, но именно этот сезон показал моменты, которые нужно менять, и двигаться дальше.

- Признайтесь, вам хотелось бы сейчас отдохнуть, сделать паузу?

- На отдых есть десять дней. Конечно же, отдыхать все это время не получится, потому что нужно спланировать очень много работы. Но, наверное, несколько дней не помешают.

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев) УПЛ Колос (Ковалевка)
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua
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Комментарии (9)
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alex.belogubko (одесса)
20.07.2020 в 00:20
с позором влезли в ЛЧ и проиграли последнию игру в УПЛ --стыдно куда вы лезите 9 проиграшей новый антирекорд
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+2
0
ratio (Дн-жинск)
19.07.2020 в 23:33
Будем разбираться- это конечно эпично.Ну по крайней мере знает кого цитировать надо)
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+2
-1
миг-25 (киев)
19.07.2020 в 23:19
Михайличенко -Ты кто такой? -Давай До свиданья Ты не просто НОЛЬ -но еще трус и подонок
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+5
-1
KDK2020 (Киев)
19.07.2020 в 23:06
Цей комік збирається готуватися до нового сезону! Що там готуватися - зіц-директором по картошке? От вже "підготовка" потрібна.
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+5
-1
RIVALS (Борисовка)
19.07.2020 в 23:05
Верните Реброва !
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+2
-4
Vasjanja999 (Івано-Франківськ)
19.07.2020 в 23:02
Як Іван жинився то сорочка задовга то штани закороткі!!! Тільки в ДК вічно плачуть що в когось на один день більше отдиху було!!! Слухай, прид....ок, ти в якій команді працюєш? Правильно ти сказав - "Будем разбираться, потому что на данный момент в команде, наверное, много статистов." - якраз статистом ти і являєшся!!! Май хоть трохи совісті, піди сам у відставку!!! Збережи хоть щось в команді. Не позорь себе і там де працюєш.
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+6
-1
Пришта Литин (Киев)
19.07.2020 в 23:00
Мих-ченко, шмотки в руки и на выход к е-ной матери.
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+5
-1
RIVALS (Борисовка)
19.07.2020 в 22:58
Позор... Будь мужиком, подай в отставку!
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+8
-1
Yan Ostim
19.07.2020 в 23:06
"Мужики" це не про наш футбол
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+4
-1


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