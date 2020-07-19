Алексей Михайличенко: У Колоса можно не выиграть, но проигрывать, конечно же, нельзя

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение от "Колоса" в матче 32-го тура УПЛ.

- Алексей Александрович, ваш комментарий по итогам сегодняшнего матча.

- Если в двух словах: нам банально не хватило сил. Желание было. Первый тайм был очень осторожным, потому что, на мой взгляд, ничейный результат подсознательно немного ограничивал.

У “Колоса” можно не выиграть, но проигрывать, конечно же, нельзя. Это ни в коем случае не оправдание, но я не зря говорил о регламенте. Два последних тура регламент обязывает проводить в один день и в одно время. При этом “Колос” имел на один день больше, мало того, играл с “Шахтером” дублирующим составом. Ясно, что они готовились к матчу с нами.

Но это все равно не снимает с нас ответственности. Мы виноваты в том, что допустили ошибки, не забили свои мячи. Слава богу, что все так закончилось. Будем разбираться, потому что на данный момент в команде, наверное, много статистов. Мы постарались навести порядок, но нужно будет еще этим заниматься.



- Этот сезон был очень сложным психологически и эмоционально. Когда в последний раз у вас был такой трудный сезон?

- Сравнить эмоции нельзя. Не могу сказать, что раньше меньше нервничал или переживал. Просто, на самом деле, нервозность, которая присутствовала с первых матчей, когда были неудачные игры и результаты, не прибавила уверенности. Этой уверенности в своих силах и игре нам немного не хватило.

У команды есть характер и, отбросив все игры, мы имеем возможность бороться за Лигу чемпионов и выиграли Кубок Украины. Вроде бы все нормально, но именно этот сезон показал моменты, которые нужно менять, и двигаться дальше.

- Признайтесь, вам хотелось бы сейчас отдохнуть, сделать паузу?

- На отдых есть десять дней. Конечно же, отдыхать все это время не получится, потому что нужно спланировать очень много работы. Но, наверное, несколько дней не помешают.