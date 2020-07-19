Чемпионское помутнение. Александрия - Шахтер 2:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча последнего тура УПЛ Александрия - Шахтер. Горняки, несмотря на игру резервным составом, легко вышли вперед и закрепили преимущество. Особенно эффектный гол удался Соломону. Однако александрийцы нашли в себе силы отыграться. И сделали это на самом финише. Голы Довгого и Банады на 89-й и 90 + 1-й минуты позволили команде Шарана продолжить свою серию без поражений, которая уже насчитывает четыре матча.

Украинская Премьер-лига. Группа 1. 32-й тур

9 июля. Александрия. Стадион «Ника»

Александрия - Шахтер 2:2

Голы: Длинный 89, Банада 90 + 1 - Тете 23 Соломон 32