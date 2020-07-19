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Чемпионское помутнение. Александрия - Шахтер 2:2. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Чемпионата Украины Александрия - Шахтер, 19 июля 2020

Чемпионское помутнение. Александрия - Шахтер 2:2. Видео голов и обзор матча
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча последнего тура УПЛ Александрия - Шахтер. Горняки, несмотря на игру резервным составом, легко вышли вперед и закрепили преимущество. Особенно эффектный гол удался Соломону. Однако александрийцы нашли в себе силы отыграться. И сделали это на самом финише. Голы Довгого и Банады на 89-й и 90 + 1-й минуты позволили команде Шарана продолжить свою серию без поражений, которая уже насчитывает четыре матча.

Украинская Премьер-лига. Группа 1. 32-й тур
9 июля. Александрия. Стадион «Ника»
Александрия - Шахтер 2:2
Голы: Длинный 89, Банада 90 + 1 - Тете 23 Соломон 32

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Александрия
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Комментарии (1)
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Кююмалайнен (Київ)
20.07.2020 в 00:08
Первый гол Александрии в ворота Шахтера, если верить написанному, забил Длинный. Пересмотрел на сайте УПЛ заявку команды на сезон - нет ни Длинного ни Короткого. Когда успели заявить?
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