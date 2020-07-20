Президент Динамо: Тымчик и Леднев возвращаются. Если будет предложение - продадим Соля

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мыслями насчет кадровой ситуации "бело-синих".

- Что по иностранцам? Соль, Каргбо, Бенито, Вербич, Кадири - ваша позиция как президента клуба?

- Вербич - основной наш футболист. Что касается Кадири... Это наши футболисты, если по ним будут предложения, учитывая, что у них мало игрового времени, мы с ними расстанемся и приобретем лучше на их место игроков более сильных, которые смогут принести результат для команды, показывать хорошую игру.

У Соля не сложилось. Он же квалифицированный взрослый футболист. Мне кажется, что шанс ему давали, но у него не получается. Если по нему будет предложение, естественно, будем расставаться.

- Кто возвращается из арендованных?

- Тымчик и Леднев - однозначно возвращаются.

- Супряга и Булеца?

- Они должны вернуться. А какое будет решение тренерского штаба, его примем в течение нескольких дней.

- Есть позиции, которые будете усиливать?

- Есть позиции. Вступали в переговоры с некоторыми футболистами, будем работать. Сейчас трансферное окно только открывается, - рассказал Суркис.