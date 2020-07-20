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Президент Динамо: Тымчик и Леднев возвращаются. Если будет предложение - продадим Соля

Премьер-лига
(1 голосов)

Игорь Суркис рассказал об арендованных игроках и легионерах

Президент Динамо: Тымчик и Леднев возвращаются. Если будет предложение - продадим Соля
Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поделился мыслями насчет кадровой ситуации "бело-синих".

- Что по иностранцам? Соль, Каргбо, Бенито, Вербич, Кадири - ваша позиция как президента клуба?

- Вербич - основной наш футболист. Что касается Кадири... Это наши футболисты, если по ним будут предложения, учитывая, что у них мало игрового времени, мы с ними расстанемся и приобретем лучше на их место игроков более сильных, которые смогут принести результат для команды, показывать хорошую игру.

У Соля не сложилось. Он же квалифицированный взрослый футболист. Мне кажется, что шанс ему давали, но у него не получается. Если по нему будет предложение, естественно, будем расставаться.

- Кто возвращается из арендованных?

- Тымчик и Леднев - однозначно возвращаются.

- Супряга и Булеца?

- Они должны вернуться. А какое будет решение тренерского штаба, его примем в течение нескольких дней.

- Есть позиции, которые будете усиливать?

- Есть позиции. Вступали в переговоры с некоторыми футболистами, будем работать. Сейчас трансферное окно только открывается, - рассказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Богдан Леднев Александр Тымчик Владислав Супряга Беньямин Вербич Сергей Булеца Франсиско Соль Мохаммед Кадири Бенито Каргбо
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Источник:
ПРОФУТБОЛ
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Комментарии (5)
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Запорізьке Торпедо (zp)
20.07.2020 в 00:47
можливо, колись Сурло, щось нарешті запідозривши, зателефонує Геллеру і запитає: "сишиш, а чьо ета оні всє арєндованниє у тєбя іграют а у мєня нєт?". Але Геллер все одно не скаже йому правди, оскільки сам розуміє у футболі не більше Сурла. А грошей воліє вкладати іще менше. Український футбол на який ми не заслужили
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0
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_Hell_Cat_ (Днепр)
20.07.2020 в 00:21
Андриевский и Русин машут рукой Ледневу и Тымчику - Аминь.....
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+2
0
Lion Killer (Львів)
20.07.2020 в 00:34
100%, проблема ДК в тренерському штабі, в менджменті, в скаутах, президенті, купівлі місць-хабарництві в дитячих академіях і тд. Гравці це останній елемент в ланцюзі.
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0
0
AndrjuhALu (Донецк)
20.07.2020 в 00:16
Да не в игроках дело. В динамо кто не перейдет - тому труба. Циганкову надо оттуда валить а то пересидит как и Ярмоленко. Без смены тренера и подхода руководства к управлению клубом, как не тасуй игроков - результата не будет.
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+5
-1
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Сокира (New Castle)
20.07.2020 в 00:40
Справа насправді і в гравцях, і у відсутності системи виховання патріотичності. Всі футболісти знають, що Динамо - це престиж, і з Динамо відкриваються новий рівень перспектив. Раніше, при СРСР, гравці боялись втратити довіру, була дисципліна, і грали на полі, не жаліючи ні себе, ні суперника. І було видно, хто чого вартий. Зараз гравець, якого підпустили до основного складу, швидко втрачає мотивацію, бо думає вже про перехід за кордон. Яскравий приклад - Циганков. Він вже два роки ламає комедію з травмами, грає нестабільно. Хоча він один здатен зробити різницю - Динамо з Циганковим, і Динамо без Циганкова, але через свої амбіції, грає не в повну силу. В результаті виходить так, що на полі дають бій легіонери: Вербич, Де Пена, і їм допомагає Миколенко. Старається Буяльський. Цих гравців замало, щоб стабільно перемагати. Решта - або не рівень Динамо, або грають незрозуміло як. Молоді люди не витримують випробування славою. Новий авто, життя в Києві, інтерв"ю, непогані зарплати, от і все. А от наприклад, гравцям Колоса, мотивації не бракує, бо не будуть грати - команда може просто зникнути. Те ж саме можна сказати про Зорю, Десну, і Олександрію. Динамо ж , малоімовірно, що має навіть гіпотетичноу можливість припинення існування. Це символ держави, це не Шахтар, хоч він і переграв Динамо, престиж Динамо від цього не зник.
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