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Игорь Суркис: Буду говорить с Михайличенко. Меня не устраивает футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Президент "бело-синих" подвел итоги сезона

Игорь Суркис: Буду говорить с Михайличенко. Меня не устраивает футбол
Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис после поражения от "Колоса" в матче 32-го тура УПЛ подвел итоги сезона для "бело-синих".

- Это самый сложный сезон в вашей карьере?

- Похоже, что да. Только когда 4-е место заняли - примерно так же.

- Какие эмоции сейчас?

- После сегодняшнего матча у меня нет никаких эмоций. Я полностью опустошен. Считаю, такие неурядицы нас постигли: травмированных очень много, отдыхали на день меньше. Но мы должны такие команды, как "Колос" обыгрывать в любом состоянии. Никого не хочу обидеть. Но если хотим ставить задачу попасть в ЛЧ, должны такие команды обыгрывать. Особенно в матче, где решалась путевка, чтобы квалифицироваться в ЛЧ. Я о месте сейчас не говорю. А говорю: квалифицироваться в ЛЧ.

- Почему такой сезон получился у "Динамо"?

- Мне сложно сказать. Он с самого начала не удался. Был тяжелый график. Очень тяжело вкатываться в сезон, когда играешь через два дня на третий. Это у нас был матч с "Шахтером", а потом с "Брюгге". В футболе бывает, что команда не сумела выйти из пике, в которое попала.

Теряла очки там, где не должна была. Можно занять второе место, но показывать хороший, качественный футбол, чего в этом сезоне у нас, к сожалению, практически таких матчей не было. Надо хорошо поработать в этот короткий период. Разобраться, что происходит, подумать, принимать решение, куда идем дальше.

Буду говорить с Михайличенко. Меня не устраивает футбол, который показывает команда, наверное, его тоже. Должны встретиться, поговорить. Сезон закончился. 10 дней точно есть на принятие решения, потому что через 10 дней команда соберется. Я бы по горячим следам не делал бы выводы.

- Что нужно сделать, что "Динамо" вышло в группу ЛЧ?

- Давайте сначала разберемся, что произошло в этом чемпионате. И вообще, что произошло, потому что впервые в истории разрыв между первым и вторым местом такое огромное. И нервное второе место, кроме всего прочего. Поэтому давайте не будем спешить, спокойно разберемся и будем ставить задачи. Пока не вижу с этой игрой, каким образом мы можем попасть в ЛЧ, - рассказал Суркис.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) УПЛ Колос (Ковалевка)
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Источник:
ПРОФУТБОЛ
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Комментарии (5)
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alex.belogubko (одесса)
20.07.2020 в 00:16
Суркис будет говорить о чём --выгонит очередного тренера будет искать другую жертву
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+1
-1
Счётчик шансов (Полтава)
20.07.2020 в 00:05
Но слёзы радости ведь были? (После узнания результата Зари и Десны)
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0
-2
aludkevych (Вінниця)
19.07.2020 в 23:57
В американців колись була телепрограма "тупий, ще тупішій". І про що може бути між ними мова. Один давно вже (та й не був і ним) не тренер, а другий, як менеджер, повний нуль.
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+1
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
20.07.2020 в 00:42
Это не телепрограмма, а кинокомедия вышедшая в средине девяностых годов. И этот фильм никуда не делся, его можно посмотреть в любое время. ))
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0
0
DROP D (Винница)
19.07.2020 в 23:50
Одни отговорки. А другие команды, что в имели другую ситуацию? все в одинаковом положении. Только почему то Шахтер смог, Заря смогла. Пришел Максимов в Ворсклу, и Ворскла смогла. Но у тебя на все причины...
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+6
-1


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