Игорь Суркис: Буду говорить с Михайличенко. Меня не устраивает футбол

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис после поражения от "Колоса" в матче 32-го тура УПЛ подвел итоги сезона для "бело-синих".

- Это самый сложный сезон в вашей карьере?

- Похоже, что да. Только когда 4-е место заняли - примерно так же.

- Какие эмоции сейчас?

- После сегодняшнего матча у меня нет никаких эмоций. Я полностью опустошен. Считаю, такие неурядицы нас постигли: травмированных очень много, отдыхали на день меньше. Но мы должны такие команды, как "Колос" обыгрывать в любом состоянии. Никого не хочу обидеть. Но если хотим ставить задачу попасть в ЛЧ, должны такие команды обыгрывать. Особенно в матче, где решалась путевка, чтобы квалифицироваться в ЛЧ. Я о месте сейчас не говорю. А говорю: квалифицироваться в ЛЧ.

- Почему такой сезон получился у "Динамо"?

- Мне сложно сказать. Он с самого начала не удался. Был тяжелый график. Очень тяжело вкатываться в сезон, когда играешь через два дня на третий. Это у нас был матч с "Шахтером", а потом с "Брюгге". В футболе бывает, что команда не сумела выйти из пике, в которое попала.

Теряла очки там, где не должна была. Можно занять второе место, но показывать хороший, качественный футбол, чего в этом сезоне у нас, к сожалению, практически таких матчей не было. Надо хорошо поработать в этот короткий период. Разобраться, что происходит, подумать, принимать решение, куда идем дальше.

Буду говорить с Михайличенко. Меня не устраивает футбол, который показывает команда, наверное, его тоже. Должны встретиться, поговорить. Сезон закончился. 10 дней точно есть на принятие решения, потому что через 10 дней команда соберется. Я бы по горячим следам не делал бы выводы.

- Что нужно сделать, что "Динамо" вышло в группу ЛЧ?

- Давайте сначала разберемся, что произошло в этом чемпионате. И вообще, что произошло, потому что впервые в истории разрыв между первым и вторым местом такое огромное. И нервное второе место, кроме всего прочего. Поэтому давайте не будем спешить, спокойно разберемся и будем ставить задачи. Пока не вижу с этой игрой, каким образом мы можем попасть в ЛЧ, - рассказал Суркис.