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Эта бронза - для украинского Луганска! Капитан Зари обратился к болельщикам
И заявил о намерении вернуться именно в украинский город
Виталий Вернидуб, центральный защитник и капитан луганской "Зари", обратился к болельщикам команды по случаю получения клубом бронзовых наград УПЛ.
Это третье место для нашего родного города - Луганска.
Это украинский город и мы надеемся туда скоро вернуться. Наши медали - для всех луганчан!
Напомним, "Заря" могла стать второй, если бы победила "Десну" в последнем туре, ведь "Динамо" проиграло "Колосу". Для луганского клуба это вторая бронза чемпионата Украины в истории. В следующем сезоне "Заря" сыграет на групповом этапе Лиги Европы.