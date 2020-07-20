Эта бронза - для украинского Луганска! Капитан Зари обратился к болельщикам

Виталий Вернидуб, центральный защитник и капитан луганской "Зари", обратился к болельщикам команды по случаю получения клубом бронзовых наград УПЛ.

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Это третье место для нашего родного города - Луганска. Это украинский город и мы надеемся туда скоро вернуться. Наши медали - для всех луганчан!

Напомним, "Заря" могла стать второй, если бы победила "Десну" в последнем туре, ведь "Динамо" проиграло "Колосу". Для луганского клуба это вторая бронза чемпионата Украины в истории. В следующем сезоне "Заря" сыграет на групповом этапе Лиги Европы.