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Эта бронза - для украинского Луганска! Капитан Зари обратился к болельщикам

Премьер-лига
(2 голосов)

И заявил о намерении вернуться именно в украинский город

Эта бронза - для украинского Луганска! Капитан Зари обратился к болельщикам
Новина українською

Виталий Вернидуб, центральный защитник и капитан луганской "Зари", обратился к болельщикам команды по случаю получения клубом бронзовых наград УПЛ.

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Это третье место для нашего родного города - Луганска.

Это украинский город и мы надеемся туда скоро вернуться. Наши медали - для всех луганчан!

Напомним, "Заря" могла стать второй, если бы победила "Десну" в последнем туре, ведь "Динамо" проиграло "Колосу". Для луганского клуба это вторая бронза чемпионата Украины в истории. В следующем сезоне "Заря" сыграет на групповом этапе Лиги Европы.

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В статье: Заря (Луганск) Виталий Вернидуб Луганск
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (4)
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Antolog (Одесса)
20.07.2020 в 10:25
Эта бронза для киевского Динамо, с чем вас и поздравляем!
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0
-1
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_Hell_Cat_ (Днепр)
20.07.2020 в 10:21
Обьективно-заслужили....молодцы! так держать!
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+1
0
octavi4 (Warszawa)
20.07.2020 в 09:56
Быстрее бы уже домой вернулись!
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+2
0
motoman (Луганск)
20.07.2020 в 09:23
Красава!
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+10
0


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