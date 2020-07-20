Премьер-лига
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Суркиса спросили о будущем Михайличенко на посту тренера Динамо
И об усилении команды
Игоря Суркиса, президент "Динамо", после поражения в 32 туре УПЛ от "Колоса" телеканал Футбол спросил о будущем главной команды.
- Продолжит ли Алексей Михайличенко тренировать команду?
- Давайте не будем об этом сейчас говорить. Улягутся эмоции...
- Нуждается ли команда в усилении и есть ли такие возможности?
- То, что я сегодня [матч "Колос" - "Динамо"] видел, конечно ...Надо разобраться, проанализировать сейчас все. Мы же никуда не уходим, мы здесь. Сейчас пауза в 10 дней ...Будем работать.
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Источник:Великий футбол
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Комментарии (3)
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ihor7 (Тернопіль)
20.07.2020 в 10:53
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vladislav (Харьков)
20.07.2020 в 10:04
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_Вячеслав_ (Киев)
20.07.2020 в 10:16
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