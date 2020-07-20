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Суркиса спросили о будущем Михайличенко на посту тренера Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

И об усилении команды

Суркиса спросили о будущем Михайличенко на посту тренера Динамо
Новина українською

Игоря Суркиса, президент "Динамо", после поражения в 32 туре УПЛ от "Колоса" телеканал Футбол спросил о будущем главной команды.

- Продолжит ли Алексей Михайличенко тренировать команду?

- Давайте не будем об этом сейчас говорить. Улягутся эмоции...

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- Нуждается ли команда в усилении и есть ли такие возможности?

- То, что я сегодня [матч "Колос" - "Динамо"] видел, конечно ...Надо разобраться, проанализировать сейчас все. Мы же никуда не уходим, мы здесь. Сейчас пауза в 10 дней ...Будем работать.

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В статье: Игорь Суркис Алексей Михайличенко Динамо (Киев)
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (3)
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ihor7 (Тернопіль)
20.07.2020 в 10:53
Скільки ще треба тренерів змінити, щоб зрозуміти, що проблема в даному випадку не в тренерах, а в тому хто їх вибирає.
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0
0
vladislav (Харьков)
20.07.2020 в 10:04
Суркис - натуральный слизняк....Он никогда не говорит открыто и конкретно по теме, всегда старается уйти от ответа...
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+3
-2
_Вячеслав_ (Киев)
20.07.2020 в 10:16
Все евреи так отвечают)))
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+3
-2


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