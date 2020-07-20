Суркиса спросили о будущем Михайличенко на посту тренера Динамо

Игоря Суркиса, президент "Динамо", после поражения в 32 туре УПЛ от "Колоса" телеканал Футбол спросил о будущем главной команды.

- Продолжит ли Алексей Михайличенко тренировать команду?

- Давайте не будем об этом сейчас говорить. Улягутся эмоции...

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- Нуждается ли команда в усилении и есть ли такие возможности?

- То, что я сегодня [матч "Колос" - "Динамо"] видел, конечно ...Надо разобраться, проанализировать сейчас все. Мы же никуда не уходим, мы здесь. Сейчас пауза в 10 дней ...Будем работать.