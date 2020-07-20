Тренер-ассистент Шахтера дал оценку ничьи с Александрией

Витор Северино, тренер-ассистент "Шахтера", который при отсутствии Луиша Каштру выполнял функции наставника в матче 32 тура УПЛ с "Александрией", в разговоре с телеканалом Футбол подытожил исход игры.

В футболе важен итоговый счет. Мы им недовольны, но это часть процесса роста. Сезон завершается сегодня здесь, он начался также здесь [матчем с "Александрией"].

Играли против очень компетентного соперника. Играло большое количество молодежи, у нас много молодых талантов, мы позволяем им расти и, конечно, ошибки - это часть нашей работы.

Это наш путь, мы с него сходить не будем, а вообще в игре было очень много хороших моментов.