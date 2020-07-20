Девять экспертов определили лучшего игрока последнего тура УПЛ

Специалисты экспертного совета УПЛ определили самого яркого футболиста 32-го тура Лиги.

В состав совета на этот раз вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.

По итогам голосования победу одержал полузащитник "Зари" Дмитрий Хомченовский. В матче с "Десной" он провел "бронзовый" гол сезона.

Хомченовский опередил в голосовании нападающего "Днепра-1" Владислава Супрягу.