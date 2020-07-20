Премьер-лига
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Девять экспертов определили лучшего игрока последнего тура УПЛ
А мог быть Супряга
Специалисты экспертного совета УПЛ определили самого яркого футболиста 32-го тура Лиги.
В состав совета на этот раз вошли Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев.
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По итогам голосования победу одержал полузащитник "Зари" Дмитрий Хомченовский. В матче с "Десной" он провел "бронзовый" гол сезона.
Хомченовский опередил в голосовании нападающего "Днепра-1" Владислава Супрягу.
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Источник:УПЛ
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