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Чемпион мира U-20 забил первый гол в УПЛ
В ворота ФК "Львов"
Защитник Максим Чех, чемпион мира U-20, забил свой первый гол за "Мариуполь" в УПЛ в матче 32 тура с ФК "Львов" (2:0).
В разговоре с телеканалом Футбол он отметил, что забить было очень приятно.
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Я ребятам еще перед игрой сказал, что забью с углового. А получилось, что со штрафного.
Как-то все быстро произошло ...Буду ли праздновать? Нет, в автобусе 20 часов ехать, какое праздновать? Отдыхать!
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Источник:Великий футбол
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