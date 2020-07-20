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Чемпион мира U-20 забил первый гол в УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

В ворота ФК "Львов"

Чемпион мира U-20 забил первый гол в УПЛ
Новина українською

Защитник Максим Чех, чемпион мира U-20, забил свой первый гол за "Мариуполь" в УПЛ в матче 32 тура с ФК "Львов" (2:0).

В разговоре с телеканалом Футбол он отметил, что забить было очень приятно.

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Я ребятам еще перед игрой сказал, что забью с углового. А получилось, что со штрафного.

Как-то все быстро произошло ...Буду ли праздновать? Нет, в автобусе 20 часов ехать, какое праздновать? Отдыхать!

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов УПЛ Максим Чех
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Источник:
Великий футбол

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