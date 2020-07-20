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Днепр-1 проходит аттестацию в УЕФА - СМИ

Премьер-лига
(3 голосов)

Реальный шанс на еврокубки?

Днепр-1 проходит аттестацию в УЕФА - СМИ
Новина українською

Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский заявил, что "Днепр-1" проходит аттестацию в УЕФА.

Клуб это делает с намерением участия в еврокубках, ведь главной задачей команды является попадание в Лигу Европы.

Накануне распространялись слухи, мол, "Днепр-1" не сможет принять участие в еврокубках из-за несоответствия требованиям УЕФА - клуб должен существовать не менее трех лет. Поэтому клуб сейчас проходит аттестацию.

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Если все пройдет гладко и "Днепр-1" завоюет право на участие в еврокубках, он там будет выступать.

Напомним, что "Днепр-1" финишировал первым во второй шестерке УПЛ и по новым правилам соревнований примет участие в плей-офф между 5-8 и 6-7 командами в турнирной таблице. Четыре соперника, а среди них "Днепр-1", должны определить между собой судьбу последней путевки от Украины в Лигу Европы.

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В статье: СК Днепр-1 ТаТоТаке Днепр-1 Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (5)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.07.2020 в 13:09
Ще дві гри треба виграти. Причому на виїзді.
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0
0
Микко82 (Херсон)
20.07.2020 в 12:28
Практично без шансів. Шо Колос, шо Олександрія сильніші.
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0
-1
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spinfloid (Kherson)
20.07.2020 в 12:22
Колос может всех порвать,заруба будет похлеще чем весь чемпионат УПЛ.
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0
-1
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simargl (Чернигов)
20.07.2020 в 11:30
Все четыре претендента примерно равны. Может быть только Александрия чуть предпочтительней.
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+3
-1
Пришта Литин (Киев)
20.07.2020 в 12:46
но Десна круче.
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0
0


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