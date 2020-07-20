Днепр-1 проходит аттестацию в УЕФА - СМИ

Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский заявил, что "Днепр-1" проходит аттестацию в УЕФА.

Клуб это делает с намерением участия в еврокубках, ведь главной задачей команды является попадание в Лигу Европы.

Накануне распространялись слухи, мол, "Днепр-1" не сможет принять участие в еврокубках из-за несоответствия требованиям УЕФА - клуб должен существовать не менее трех лет. Поэтому клуб сейчас проходит аттестацию.

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Если все пройдет гладко и "Днепр-1" завоюет право на участие в еврокубках, он там будет выступать.

Напомним, что "Днепр-1" финишировал первым во второй шестерке УПЛ и по новым правилам соревнований примет участие в плей-офф между 5-8 и 6-7 командами в турнирной таблице. Четыре соперника, а среди них "Днепр-1", должны определить между собой судьбу последней путевки от Украины в Лигу Европы.