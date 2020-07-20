Символическая сборная 32-го тура УПЛ по версии UA-Футбол

Зрелищной и драматичной получилась концовка основной части чемпионата. Команды заняли привычные места, но как это произошло. Настоящий сюрприз преподнес "Колос", "Заре" совсем чуть-чуть не хватило, чтобы обойти "Динамо", которое только за счет удачи удержалось на втором месте. Открытием турнира стала "Десна", при этом черниговцев ждет серьезное испытание в квалификации Лиги Европы. Сам чемпионат еще не завершился, "Александрия", "Колос", СК "Днепр-1" и "Мариуполь" разыграют еще одну путевку в еврокубки. Тогда и подведем итоги, а пока назовем главных героев последнего тура Премьер-лиги.

ВРАТАРЬ

Евгений Волынец ("Колос" Коваливка).

Голкипер "Колоса" вытянул невероятно сложные удары Русина, Кадири, Де Пены и Цитаишвили, если бы хоть один мяч залетел в сетку, события матча пошли бы совсем по другому сценарию. Воспитанник "Динамо" особо был заряжен на эту игру и показал себя с самой лучшей стороны, благодаря диво-сейвам Волынца коваливский клуб сотворил главную сенсацию тура.

ЗАЩИТА

Алексей Зозуля ("Колос" Коваливка).

Против Караваева и Де Пены действовал Зозуля на своем фланге, украинского защитника киевлян вообще не было видно, а Де Пена постоянно смещался в центр, потому что не мог пройти игрока "Колоса". Надежно отыграл Зозуля в обороне, самоотверженно бросался под удары и не уклонялся от любой борьбы.

Виталий Гавриш ("Колос" Коваливка).

Настоящий капитан команды-победительницы, великолепный организатор защитной линии, который всегда готов подстраховать партнеров. "Колос" отодвигал игру от своих ворот за счет высокого прессинга, и тут также можно было видеть Гавриша. Во время стандартов Виталий оказывался в штрафной "Динамо", хотя, конечно, основные его обязанности состояли в обороне собственных ворот.

Максим Имереков ("Десна" Чернигов).

Одно из ключевых противостояний в матче черниговцев и луганчан развивалось между Кабаевым и Имерековым, игрок "Зари" оказался более чем активным, но защитник "Десны" сдержал его. Здорово читал игру Максим и каждый раз оказывался в нужном месте в нужное время и разряжал обстановку у своих ворот.

Дмитрий Хомченовский ("Заря" Луганск).

Формально Хомченовский действовал в полузащите, но по ходу игры Дмитрий закрывал весь фланг и работы в обороне ему хватало. Кроме своей универсальности Хомченовский в матче с "Десной" запомнился великолепными ударами, один из них стал точным и мог принести "Заре" серебряные медали чемпионата.

ПОЛУЗАЩИТА

Евгений Банада (ФК "Александрия").

Вынужденную замену провел Шаран, выпустив в конце первого тайма опорного хавбека вместо травмированного Гордиенко, и Банада стал джокером александрийцев. Самым расторопным оказывался Евгений в штрафной "горняков", которые рано поверили в свою победу. На 89-й минуте Банада выдал голевой пас на Довгого, еще через минуту пробил сам, установив окончательный счет встречи.

Александр Пихаленок ("Шахтер" Донецк).

Пихаленок полностью и равноценно заменил в составе Степаненко, сыграл на очень достойном уровне, закрыв середину поля. Еще и в атаках неплохо участвовал 23-летний хавбек, наносил один опасный удар, быстро переключался из обороны на атаку, а также начинал комбинации "Шахтера".

Евгений Морозко ("Колос" Коваливка).

Ассистент первого гола в ворота Бущана, но угроза от Морозко исходила постоянно. Три хороших удара наносил левый фланговый хавбек, по всем статьям переиграв инертного Кендзеру. Пришлось поработать Морозко и в отборе, опять же без единой ошибки действовал Евгений.

Манор Соломон ("Шахтер" Донецк).

Великолепный гол со штрафного забил Соломон, израильский легионер и ранее показывал свой хорошо поставленный удар, но в этот раз получился настоящий шедевр. Первый мяч Тете забил после удобной передачи Манора, а также мог делать счет разгромным в конце первого тайма, немного не хватило точности. Примечательно, что "Шахтер" пропустил два мяча и позволил сопернику отыграться, как только Соломон был заменен.

НАПАДЕНИЕ

Филипп Будковский ("Десна" Чернигов).

Слишком заряжен на игру был форвард, даже желтую получил в первом же игровом эпизоде, но затем успокоился и стал одним из самых полезных футболистов на поле. Важный гол на счету Будковского, еще два опасных удара он наносил, постоянно нагнетал и сохранил силы на конец встречи.

Владислав Супряга (СК "Днепр-1").

Во втором матче подряд Супряга оформляет дубль. Всего у нападающего 14 точных ударов. Нацеленность на ворота, хорошая скорость, техника и решительность – главные козыри Владислава. Первый точный удар Супряги застал врасплох Исенко, а затем хорошее взаимопонимание продемонстрировал форвард с партнерами, замкнув фланговую передачу Цурикова.

ТРЕНЕР

Руслан Костышин ("Колос" Коваливка).

Во встречах с "Динамо" подопечные Костышина и ранее выглядели смело, играли на атаку, можно сказать – на равных. Справедливо, что такая смелость вознаграждается. Зрелищная и интересная во многих планах получилась победа над именитым, хоть и разобранным клубом, которая психологически поможет "Колосу" в матчах плей-офф за Лигу Европы.