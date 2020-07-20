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Никита Каменюка – новый тренер Зари
Только что завершил карьеру игрока
Капитан луганской "Зари" Никита Каменюка завершает карьеру игрока. Он дебютировал в составе красно-черных 16 марта 2004 года.
Все эти годы верой и правдой служил команде. Вчера Никита провел за "Зарю" свой последний поединок.
Всего на счету капитана 254 игры в Премьер-лиге, 22 матча в Кубке, 16 матчей в Лиге Европы. А еще 58 игр в Первой лиге, в сумме - 350 игр.
С 1 августа, сообщают в "Заре", Никита займет пост помощника тренера U-19 будет помогать Василию Баранову воспитывать молодежь.
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Источник:Зоря
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