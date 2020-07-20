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Олимпик соберется через неделю
К новому сезону готовиться в Счастливом
Из-за снятия "Карпат" с УПЛ "Олимпик" завершил соревнования 31-м туром. Дончане разъехались по домам.
Отдыхать команда Климовского будет до 27 июля.
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На эту дату запланирован сбор "Олимпика" на базе в Счастливом, где донецкая команда начнет подготовку к новому сезону.
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Источник:Олімпік
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