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Олимпик соберется через неделю

Премьер-лига
(1 голосов)

К новому сезону готовиться в Счастливом

Олимпик соберется через неделю
Новина українською

Из-за снятия "Карпат" с УПЛ "Олимпик" завершил соревнования 31-м туром. Дончане разъехались по домам.

Отдыхать команда Климовского будет до 27 июля.

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На эту дату запланирован сбор "Олимпика" на базе в Счастливом, где донецкая команда начнет подготовку к новому сезону.

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В статье: Олимпик (Донецк) отпуск Игорь Климовский тренировочный сбор
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Источник:
Олімпік

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