Тренеры объявили лучшего наставника последнего тура УПЛ

Всеукраинское объединение тренеров по футболу проанализировало итоги заключительного тура украинской Лиги сезона 2019/20. Немалую роль сыграл в развязке главных вопросов сезона лучший среди новичков элитной лиги - "Колос" из Киевской области.

Поэтому лауреат - главный тренер ковалевцев Руслан Костышин. Его подопечные нанесли поражение "Динамо" (2:0).

"Колос" является первым сельским клубом за всю историю нашего элитного дивизиона. В его составе - ряд воспитанников "Динамо", для которых каждая встреча с родным клубом является ожидаемой и принципиальной. До этого чемпионата "Колос" только в контрольных матчах встречался с "Динамо" и до заключительного тура не отнимал у него очков. А мотивацию столичного клуба, для которого на кону стояла путевка в квалификацию Лиги чемпионов, не требует дополнительного объяснения.

У "Колоса" этот матч по особым обстоятельствам пропускал арендованный у "Динамо" Смирный, также по разным причинам не смогли принять участие в игре вратарь Яшков, защитник Петров, полузащитник Ильин.

По сравнению с матчем, проигранным "Шахтеру" в прошлом туре (0:2), ковалевцы провели сразу 5 изменений в стартовом составе (есть основания полагать, что это была плановая ротация - по крайней мере, на нескольких точках). Молодого вратаря Кучеренко заменил опытный Волынец, на флангах защиты - Зозуля и Черноморец вместо Ефремова и Емца. В центре защиты произошла рокировка Парамонов - Гавриш. Место Смирнова планово занял еще один динамовский кадр - Богданов. Наконец, в атаке Бондаренко заменил Лысенко.

Базовая для "Колоса" схема - компактная 4-1-4-1, которая при необходимости может трансформироваться за счет перераспределения ролей в середине поля и выхода дополнительного игрока в оттяжку к форварду. В этой игре ковалевцы достаточно искусно управляли игрой, дополнительно насыщая середину с выходом Ориховского, то добавляя скорости и акцентованости своей игре с появлением Вильхальмссона и Бондаренко. Даже в меньшинстве команда не разрушила свои тактические построения, не просто сохранила победный результат, но и избежала пропуска мячей при серьезной атакующей нацеленности соперника.