  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Класс команды нивелирован. Суркис поставил Динамо оценку за матч с Колосом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Класс команды нивелирован. Суркис поставил Динамо оценку за матч с Колосом

Премьер-лига
(1 голосов)

Кубок не может компенсировать качество игры

Класс команды нивелирован. Суркис поставил Динамо оценку за матч с Колосом
Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал поражение команды Михайличенко от "Колоса" (0:2) в последнем 32 туре УПЛ.

- Не может так играть команда, которая обязана выигрывать. И не потому, что это "Колос". Да, есть травмированные, есть какие-то оправдания, но то что было сегодня ...у меня нет слов.

- Какую оценку поставили бы команде за этот сезон? Отлично, хорошо, удовлетворительно...

- За этим матчем игра неудовлетворительная - однозначно. По сезону мы не можем проигрывать таким командам как "Колос" в решающих матчах.

Читайте такжеПочти катастрофа. Колос - Динамо 2:0. Видео голов и обзор матча

Так, на них [соперников] ничего не давило, но это футбол и команда должна демонстрировать свой класс. А, как видно, класс нивелирован. Почему? Будем разбираться.

- Сколько нервных клеток в сезоне потратили?

- В каждом сезоне, даже если команда выигрывает, достаточно нервов тратишь. А этот сезон, конечно, я не могу его отнести в актив. Мы не можем отставать от "Шахтера" на 22 очка. А сегодня определенное и больше. И Кубок не может компенсировать ту игру, которую демонстрировали в этом сезоне.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Профутбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...