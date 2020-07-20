Класс команды нивелирован. Суркис поставил Динамо оценку за матч с Колосом

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал поражение команды Михайличенко от "Колоса" (0:2) в последнем 32 туре УПЛ.

- Не может так играть команда, которая обязана выигрывать. И не потому, что это "Колос". Да, есть травмированные, есть какие-то оправдания, но то что было сегодня ...у меня нет слов.

- Какую оценку поставили бы команде за этот сезон? Отлично, хорошо, удовлетворительно...

- За этим матчем игра неудовлетворительная - однозначно. По сезону мы не можем проигрывать таким командам как "Колос" в решающих матчах.

Так, на них [соперников] ничего не давило, но это футбол и команда должна демонстрировать свой класс. А, как видно, класс нивелирован. Почему? Будем разбираться.

- Сколько нервных клеток в сезоне потратили?

- В каждом сезоне, даже если команда выигрывает, достаточно нервов тратишь. А этот сезон, конечно, я не могу его отнести в актив. Мы не можем отставать от "Шахтера" на 22 очка. А сегодня определенное и больше. И Кубок не может компенсировать ту игру, которую демонстрировали в этом сезоне.