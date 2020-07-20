На красной траве треугольным мячом. Акценты зрителя на играх топ-шестерки

"Колос" может выиграть у "Динамо"? Ну да, а трава красная и поле треугольное… Даже не будем тратить на это время. Это мои слова в концовке нашей прошлой беседы. Как бы добавить по-прежнему нечего. Кроме того, что вчера на футбольный Киев рухнуло небо, и Днепр отсюда потек вспять.

Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. Оттого и лезут людям в голову крамольные мысли об игре на контору. КАК можно было проиграть немотивированному андердогу, когда на кону Лига чемпионов? Или все-таки мотивированному? Но кто "зарядил"? Неужели проблемная "Заря"??? Ах да, это все "Шахтер" придумал в восемнадцатом году…

Словом, как и все мы, нахожусь под впечатлением до сих пор. Но дальше, как обычно, без эмоций.

Александрия – Шахтер 2:2

Колос – Динамо 2:0

Заря – Десна 1:1

Зрелищность. В Киеве и Александрии получились вполне смотрибельные матчи примерно одного уровня. Правда, в столице долго запрягали – с полтайма прошло без обострений, но зато потом было весьма занимательно. У запорожского матча были все шансы на приличное зрелище, но пустые, с точки зрения голевых моментов, последние полтайма его изрядно подпортили.

Интрига. Последней в Запорожье могла вырвать победу "Заря" на 67-й минуте, но одессит Паст справился с ударом одессита Кабаева. Дальше была тишина.

"Колос", считаю, оформил свою победу четырьмя минутами позже – когда Вильхамссон реализовал пенальти. Были после этого моменты у "Динамо", и довольно неплохие, но потенции отыграть два мяча я не увидел.

"Александрия" умудрилась перевернуть все вверх дном за неполные две минуты в самой концовке основного времени матча – забив дважды подряд. Или это "Шахтер" умудрился – за него же Мудрик играл? Или в это время все-таки против?

Логика. Счет 1:1 в Запорожье назову максимально закономерным, при полном равенстве реальных угроз воротам друг друга. Хотя, на мой взгляд, у "Десны" они и были поострее. "Динамо", в этом смысле, должно было выигрывать, где-то 2:1. Как, впрочем, и "Шахтер", который упустил явную победу по игре и соотношению голевых эпизодов.

Судейство. К моему вящему удовольствию, здесь говорить особо не о чем. Так что, в кои-то веки, у моего "эксперта-криминалиста" нарисовался выходной.

Везение. Пожалуй, повезло "Колосу". Когда, через четыре минуты после пропущенного "Динамо" первого гола, на пути удара Цыганкова оказался… Буяльский. А ведь это была бы уже совсем другая история. Но Фортуна покровительствовала смельчакам из Ковалевки.

Личности. Элементарно, Ватсон. На уровне яркой фигуры матча запомнились ровно три товарища – по одному на игру.

Вооружен и очень опасен для ворот соперника был Будковский из "Десны". Активное участие в обоих забитых мячах "Шахтера" принял Соломон. И безусловного внимания заслуживают четыре-пять сэйвов Волынца из "Колоса", включая три подряд уже при 2:0.

Симпатии. Думаю, еще никогда они не были столь очевидны, и адресованы они аутсайдерам шестерки. Ну и антипатии тоже будут очень прозрачными: такое "серебро" запомнится всем на уровне сезона, в котором команда Суркиса вообще осталась без медалей. Как сказал бы тов. Швондер, это какой-то позор.

Таблица. В итоге "Динамо" опередило "Зарю" всего на очко. Причем, многие упрекают команду Скрипника за то, что она не возжелала большего, рискуя потерять медали и группу Лиги Европы. А с чего бы это ребятам играть в шашки наголо, когда вот она на блюдечке – цель сезона? И когда для клуба жизненно важно ее не упустить. Вот сейчас, таки-да, нормальный прагматизм.

А раз уж мы так романтично настроены, то почему не слышно свиста камушков в огород "Десны"? Ей-то терять было нечего, а приобрести она могла все то, что досталось "Заре". Просто взять и отобрать внаглую. И где была черниговская атака все последние полчаса? Не то, чтобы взялся критиковать команду Рябоконя, но справедливости для.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 32 26 4 2 80-26 +54 82 2 Динамо 32 18 5 9 65-35 +30 59 3 Заря 32 17 7 8 50-29 +21 58 4 Десна 32 17 5 10 59-33 +26 57 5 ФК Александрия 32 14 7 11 49-47 +2 49 6 Колос 32 10 2 20 33-59 -26 32

Ну, что тут поделаешь, если для "Зари" важнее было не опустить "Динамо", а наверняка обеспечить свое будущее? Да, лучше синица в руке, чем утка под кроватью. В которую вполне мог превратиться квалифайн Лиги чемпионов для команды с незавидным рейтингом, системно теряющей ведущих игроков по дороге.

"Десна" от третьего места отстала лишь на два очка. И это грандиозное достижение черниговского клуба, который лично я продолжаю считать главным открытием и ярчайшим явлением сезона. И команда которого, к слову, на сегодняшний день, прочнее укомплектована.

Если старт "Десны" в еврокубках ожидаю с большим любопытством, то "Зари" - с отчетливой тревогой, а "Динамо" - прямо-таки с содроганием. Но сначала будет "Шахтер", и еще в этом сезоне. Тут пока поставим банальный знак вопроса.

Как по мне, очевидно одно. "Динамо" скатилось до уровня команд, имеющих скромные возможности. А они уж, при всем желании, звезд с неба не снимут. И нужно понимать, что суперинтрига в борьбе за медали у нас имела место именно на этом уровне. Что означает: мы можем потерять второе место в ЛЧ. И самое главное – это будет закономерно и справедливо.