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На красной траве треугольным мячом. Акценты зрителя на играх топ-шестерки
Авторский обзор матчей 32-го тура УПЛ
"Колос" может выиграть у "Динамо"? Ну да, а трава красная и поле треугольное… Даже не будем тратить на это время. Это мои слова в концовке нашей прошлой беседы. Как бы добавить по-прежнему нечего. Кроме того, что вчера на футбольный Киев рухнуло небо, и Днепр отсюда потек вспять.
Этого не могло быть, потому что не могло быть никогда. Оттого и лезут людям в голову крамольные мысли об игре на контору. КАК можно было проиграть немотивированному андердогу, когда на кону Лига чемпионов? Или все-таки мотивированному? Но кто "зарядил"? Неужели проблемная "Заря"??? Ах да, это все "Шахтер" придумал в восемнадцатом году…
Словом, как и все мы, нахожусь под впечатлением до сих пор. Но дальше, как обычно, без эмоций.
- Александрия – Шахтер 2:2
- Колос – Динамо 2:0
- Заря – Десна 1:1
Зрелищность. В Киеве и Александрии получились вполне смотрибельные матчи примерно одного уровня. Правда, в столице долго запрягали – с полтайма прошло без обострений, но зато потом было весьма занимательно. У запорожского матча были все шансы на приличное зрелище, но пустые, с точки зрения голевых моментов, последние полтайма его изрядно подпортили.
Интрига. Последней в Запорожье могла вырвать победу "Заря" на 67-й минуте, но одессит Паст справился с ударом одессита Кабаева. Дальше была тишина.
"Колос", считаю, оформил свою победу четырьмя минутами позже – когда Вильхамссон реализовал пенальти. Были после этого моменты у "Динамо", и довольно неплохие, но потенции отыграть два мяча я не увидел.
"Александрия" умудрилась перевернуть все вверх дном за неполные две минуты в самой концовке основного времени матча – забив дважды подряд. Или это "Шахтер" умудрился – за него же Мудрик играл? Или в это время все-таки против?
Логика. Счет 1:1 в Запорожье назову максимально закономерным, при полном равенстве реальных угроз воротам друг друга. Хотя, на мой взгляд, у "Десны" они и были поострее. "Динамо", в этом смысле, должно было выигрывать, где-то 2:1. Как, впрочем, и "Шахтер", который упустил явную победу по игре и соотношению голевых эпизодов.
Судейство. К моему вящему удовольствию, здесь говорить особо не о чем. Так что, в кои-то веки, у моего "эксперта-криминалиста" нарисовался выходной.
Везение. Пожалуй, повезло "Колосу". Когда, через четыре минуты после пропущенного "Динамо" первого гола, на пути удара Цыганкова оказался… Буяльский. А ведь это была бы уже совсем другая история. Но Фортуна покровительствовала смельчакам из Ковалевки.
Личности. Элементарно, Ватсон. На уровне яркой фигуры матча запомнились ровно три товарища – по одному на игру.
Вооружен и очень опасен для ворот соперника был Будковский из "Десны". Активное участие в обоих забитых мячах "Шахтера" принял Соломон. И безусловного внимания заслуживают четыре-пять сэйвов Волынца из "Колоса", включая три подряд уже при 2:0.
Симпатии. Думаю, еще никогда они не были столь очевидны, и адресованы они аутсайдерам шестерки. Ну и антипатии тоже будут очень прозрачными: такое "серебро" запомнится всем на уровне сезона, в котором команда Суркиса вообще осталась без медалей. Как сказал бы тов. Швондер, это какой-то позор.
Таблица. В итоге "Динамо" опередило "Зарю" всего на очко. Причем, многие упрекают команду Скрипника за то, что она не возжелала большего, рискуя потерять медали и группу Лиги Европы. А с чего бы это ребятам играть в шашки наголо, когда вот она на блюдечке – цель сезона? И когда для клуба жизненно важно ее не упустить. Вот сейчас, таки-да, нормальный прагматизм.
А раз уж мы так романтично настроены, то почему не слышно свиста камушков в огород "Десны"? Ей-то терять было нечего, а приобрести она могла все то, что досталось "Заре". Просто взять и отобрать внаглую. И где была черниговская атака все последние полчаса? Не то, чтобы взялся критиковать команду Рябоконя, но справедливости для.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|32
|26
|4
|2
|80-26
|+54
|82
|2
|Динамо
|32
|18
|5
|9
|65-35
|+30
|59
|3
|Заря
|32
|17
|7
|8
|50-29
|+21
|58
|4
|Десна
|32
|17
|5
|10
|59-33
|+26
|57
|5
|ФК Александрия
|32
|14
|7
|11
|49-47
|+2
|49
|6
|Колос
|32
|10
|2
|20
|33-59
|-26
|32
Ну, что тут поделаешь, если для "Зари" важнее было не опустить "Динамо", а наверняка обеспечить свое будущее? Да, лучше синица в руке, чем утка под кроватью. В которую вполне мог превратиться квалифайн Лиги чемпионов для команды с незавидным рейтингом, системно теряющей ведущих игроков по дороге.
"Десна" от третьего места отстала лишь на два очка. И это грандиозное достижение черниговского клуба, который лично я продолжаю считать главным открытием и ярчайшим явлением сезона. И команда которого, к слову, на сегодняшний день, прочнее укомплектована.
Если старт "Десны" в еврокубках ожидаю с большим любопытством, то "Зари" - с отчетливой тревогой, а "Динамо" - прямо-таки с содроганием. Но сначала будет "Шахтер", и еще в этом сезоне. Тут пока поставим банальный знак вопроса.
Как по мне, очевидно одно. "Динамо" скатилось до уровня команд, имеющих скромные возможности. А они уж, при всем желании, звезд с неба не снимут. И нужно понимать, что суперинтрига в борьбе за медали у нас имела место именно на этом уровне. Что означает: мы можем потерять второе место в ЛЧ. И самое главное – это будет закономерно и справедливо.