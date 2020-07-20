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А мог быть разгром. Арбитр не назначил в ворота Динамо справедливый пенальти в первом тайме
Колос - Динамо 2:0. Судейский анализ матча
Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал самые интересные судейские решения в матчах последнего тура УПЛ.
- Тур выдался хорошим в плане судейства, существенных ошибок было зафиксировано мало, - говорит Мирослав Ступар. - Ожидалось, что самыми сложными для арбитража будут поединки "Заря" - "Десна" и "Колос" - "Динамо".
В Запорожье у бригады Виталия Романова проблем не было, а вот Максим Козыряцкий в Киеве допустил один промах. При счете 0:0 на 30-й минуте Шабанов в единоборстве с Антюхом нарушил правила, и здесь были основания для назначения одиннадцатиметрового удара.
На 70-й минуте Козыряцкий справедливо наказал "Динамо" одиннадцатиметровым ударом за фол Шапаренко против Арни. Также нет претензий и вопросов к удалению Милько, который заработал две желтых карточки за десять минут. Если бы не ошибка в первом тайме, Козыряцкий реально мог бы претендовать на звание лучшего арбитра тура, - отметил эксперт.
Также Мирослав Ступар коснулся темы Первой лиги.
- Сейчас большое внимание приковано к арбитражу Первой лиги, где уже есть прецеденты: судейство Иванова и Бондаря вызвало широкие дискуссии, породило конфликты и разборки на уровне УАФ, КДК и Комитета по этике и честной игре. До конца чемпионата осталось еще шесть туров, и мы обязательно будем следить за событиями этого дивизиона, - отметил Мирослав Иванович.
Добавим также, что "Динамо", несмотря на ошибку Козыряцкого, уступило "Колоса" 0:2, а в Первой лиге сегодня состоится матч "Оболонь-Бровар" - "Рух", который рассудит Екатерина Монзуль с системой ВАР.
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