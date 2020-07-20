  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. А мог быть разгром. Арбитр не назначил в ворота Динамо справедливый пенальти в первом тайме
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

А мог быть разгром. Арбитр не назначил в ворота Динамо справедливый пенальти в первом тайме

Премьер-лига
(1 голосов)

Колос - Динамо 2:0. Судейский анализ матча

А мог быть разгром. Арбитр не назначил в ворота Динамо справедливый пенальти в первом тайме
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал самые интересные судейские решения в матчах последнего тура УПЛ.

- Тур выдался хорошим в плане судейства, существенных ошибок было зафиксировано мало, - говорит Мирослав Ступар. - Ожидалось, что самыми сложными для арбитража будут поединки "Заря" - "Десна" и "Колос" - "Динамо".

В Запорожье у бригады Виталия Романова проблем не было, а вот Максим Козыряцкий в Киеве допустил один промах. При счете 0:0 на 30-й минуте Шабанов в единоборстве с Антюхом нарушил правила, и здесь были основания для назначения одиннадцатиметрового удара.

На 70-й минуте Козыряцкий справедливо наказал "Динамо" одиннадцатиметровым ударом за фол Шапаренко против Арни. Также нет претензий и вопросов к удалению Милько, который заработал две желтых карточки за десять минут. Если бы не ошибка в первом тайме, Козыряцкий реально мог бы претендовать на звание лучшего арбитра тура, - отметил эксперт.

А мог быть разгром. Арбитр не назначил в ворота Динамо справедливый пенальти в первом тайме - изображение 1

Также Мирослав Ступар коснулся темы Первой лиги.

- Сейчас большое внимание приковано к арбитражу Первой лиги, где уже есть прецеденты: судейство Иванова и Бондаря вызвало широкие дискуссии, породило конфликты и разборки на уровне УАФ, КДК и Комитета по этике и честной игре. До конца чемпионата осталось еще шесть туров, и мы обязательно будем следить за событиями этого дивизиона, - отметил Мирослав Иванович.

Добавим также, что "Динамо", несмотря на ошибку Козыряцкого, уступило "Колоса" 0:2, а в Первой лиге сегодня состоится матч "Оболонь-Бровар" - "Рух", который рассудит Екатерина Монзуль с системой ВАР.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Мирослав Ступар Колос (Ковалевка) Максим Козыряцкий
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
СашаXM (Хмельницкий)
20.07.2020 в 13:20
интересный фол был у Шапаренка, он по играку не попал, а тот наступил на ног Шапаренко и упал ) вот и суди кто где сфолил
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...