А мог быть разгром. Арбитр не назначил в ворота Динамо справедливый пенальти в первом тайме

Судейский эксперт, экс-арбитр ФИФА Мирослав Ступар проанализировал самые интересные судейские решения в матчах последнего тура УПЛ.

- Тур выдался хорошим в плане судейства, существенных ошибок было зафиксировано мало, - говорит Мирослав Ступар. - Ожидалось, что самыми сложными для арбитража будут поединки "Заря" - "Десна" и "Колос" - "Динамо".

В Запорожье у бригады Виталия Романова проблем не было, а вот Максим Козыряцкий в Киеве допустил один промах. При счете 0:0 на 30-й минуте Шабанов в единоборстве с Антюхом нарушил правила, и здесь были основания для назначения одиннадцатиметрового удара.

На 70-й минуте Козыряцкий справедливо наказал "Динамо" одиннадцатиметровым ударом за фол Шапаренко против Арни. Также нет претензий и вопросов к удалению Милько, который заработал две желтых карточки за десять минут. Если бы не ошибка в первом тайме, Козыряцкий реально мог бы претендовать на звание лучшего арбитра тура, - отметил эксперт.