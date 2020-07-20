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Премьер-лига
Премьер-лига

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Алексей Михайличенко уходит с поста главного тренера Динамо

Премьер-лига
(7 голосов)
Алексей Михайличенко уходит с поста главного тренера Динамо
Новина українською

Футбольный клуб "Динамо" выразил благодарность главному тренеру Алексею Михайличенко и его ассистентам Вадиму Евтушенко, Сергей Федорову и Михаилу Михайлову.

Тренерский штаб, как говорится в заявлении клуба, приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, "Динамо" выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

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В то же время руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра "Динамо" должна выйти на качественно иной уровень.

С этой целью подготовку к следующему сезону "Динамо" начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже.

Напомним, что Алексей Михайличенко сменил по ходу сезона Александра Хацкевича. Под его руководством "Динамо" выиграло Кубок Украины и завоевало серебро. Хотя в последнем туре могло потерять второе место, если бы "Заря" победила "Десну". Также под руководством Михайличенко "Динамо" не смогло выйти из группы Лиги Европы и обновило антирекорд по количеству поражений в течение одного чемпионата - киевляне уступили девять раз.

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В статье: Михаил Михайлов Алексей Михайличенко Вадим Евтушенко Сергей Федоров Динамо (Киев)
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(7 голосов)
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Источник:
Динамо

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Комментарии (78)
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Запорізьке Торпедо (zp)
20.07.2020 в 15:32
главный - Леоненко, помощник - Милевский, тренер по физподготовке - Алиев
Ответить
+1
-2
Пришта Литин (Киев)
20.07.2020 в 15:38
..и тебя на пол ставки мл.тренером с пропагандЬІ))
Ответить
0
-1
zetzet1040 (Ужгород)
20.07.2020 в 15:26
Ващук, Косовський, Шовковський, Сабо, Буряк...хтось з них
Ответить
+4
-2
Пришта Литин (Киев)
20.07.2020 в 15:26
К беляшу присоединился белоглазое льосик.
Ответить
+1
0
ua_fan (south ukraine)
20.07.2020 в 15:26
ЗАЧЕМ????? Причем здесь Михайличенко? Все и так знают, что Динамо проигрывает из-за пакостника Денисова!!
Ответить
+1
-7
v.grischuk (Винница)
20.07.2020 в 15:26
Верняк
Ответить
0
-4
Микко82 (Херсон)
20.07.2020 в 15:25
Будь-хто без конспекту Лобановського. Найкраще Вернидуб. Суркіс тренера із Заходу не візьме ніколи.
Ответить
+5
0
Запорізьке Торпедо (zp)
20.07.2020 в 15:30
вернее, приличный западный тренер сам не пойдет, поскольку Сурло обожает командовать тренерами
Ответить
+1
-2
avatar
Serega1111 (Киев)
20.07.2020 в 15:39
Лучше бы Григорчука взяли
Ответить
0
0
avatar
ascent (Луксор)
20.07.2020 в 15:24
Нет ну видно же, что все тренера не так свечку держали! А вдруг новым тренером Динамо будет Гай Юлий Суркис? Хватит уже шишки набивать пора показать всем как нудно рулить...
Ответить
+3
-1
avatar
hoy (Київ)
20.07.2020 в 15:24
Какие Григорчуки с Маркевичем е.анулись.Леоненко давай может
Ответить
+2
-2
avatar
ascent (Луксор)
20.07.2020 в 15:27
Леоненко можно, он только одними послематчевыми конференциями такую выручку на ютуб-канале для Динамо сделает! Леоненко - это хорошо, Леоненко - это интересно, как Суркис обещал...
Ответить
+2
-2
v.grischuk (Винница)
20.07.2020 в 15:23
Милю вместе с Алиевым)))) Во дискотека будет))))
Ответить
+3
-2
avatar
Динамо-машина (Киев)
20.07.2020 в 15:21
Григорчук!!!
Ответить
+1
-5
avatar
DynamoKiyv (Київ)
20.07.2020 в 15:25
Ответить
+3
0
белорус (Киев)
20.07.2020 в 15:26
не вариант. я б лучше Сёмина попросил, он железный дядька и умеет работать с молодыми. при нём даже такие отпетые, как Миля с Кентом играли
Ответить
+1
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
20.07.2020 в 15:36
Сёмина
0
0
белорус (Киев)
20.07.2020 в 15:21
лучшая новость дня!!! давно пора, Лёша. тренер из тебя никудышний. Главное, чтоб сейчас снова у руля не стал человек с "динамовским сердцем", а был бы профессионал
Ответить
+6
0
avatar
ascent (Луксор)
20.07.2020 в 15:29
Очередная перемога!
Ответить
0
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
20.07.2020 в 15:37
ascent, не надоело быть затычкой? Повзрослей уже.
0
0
York (Донецк)
20.07.2020 в 15:21
Суркис жадный и осторожный! Пока весь этот галимый движняк с войной не закончится, он не будет тратить лишние деньги, будет держать клуб на плаву и все! Михайличенко он назначил, потому что на нём нехило сэкономил, он и так работал в клубе! Вангую, будет какой-нибудь молодой тренер, с надеждой, авось стрельнет?!
Ответить
+4
-2
alexfc (Киев)
20.07.2020 в 15:20
Любители конспектов Лобановского в очередь
Ответить
+4
-2
avatar
Spokoyno (Киев)
20.07.2020 в 15:19
Як казав один герой фільму "Це просто свято!" Тут головне, щоб черговий тренер не був гарним знайомим...
Ответить
+4
0
avatar
ascent (Луксор)
20.07.2020 в 15:18
Суркис - человек слова! Сказал, что следующий сезон будет еще интереснее, вот теперь сидим ломаем голову: Гусев, Шовковский, Милевский, Алиеев...
Ответить
+3
-2
bimbobo (Lviv)
20.07.2020 в 15:17
Надеюсь будет Маркевич! Он с Днепром в финале ЛЕ с 10 украинцами играль)
Ответить
+2
-3
avatar
ascent (Луксор)
20.07.2020 в 15:20
Ту команду Рамос сделал...
Ответить
+4
0
alexfc (Киев)
20.07.2020 в 15:22
Не будет. Он недавно в интервью обмолвился по поводу Динамо. Не забыл/не простил старых обид. И перед ним никто из Суркисов не извинился.
Ответить
+3
0
maks1923 (Ирпень)
20.07.2020 в 15:17
Это понятно было.Главное кто будет,наверно Ребров,хотя может быть кто угодно.
Ответить
+3
-3
alexfc (Киев)
20.07.2020 в 15:23
Зачем Реброву это болото. Его там из Европы лучше видно, глядишь переберется в Бельгию, Австрию тренировать.
Ответить
+3
0
avatar
dmtroyan (Полтава)
20.07.2020 в 15:17
Про Алієва забули, він напрошувався в тренери Динамо. І був би хепі-енд.
Ответить
+4
-3
v.grischuk (Винница)
20.07.2020 в 15:16
Шеву со сборной забрать))))))))))))
Ответить
0
-8
avatar
ascent (Луксор)
20.07.2020 в 15:33
Мешок на голову и в Динамо. А то он в этой сборной всю свою карьеру загубит, то ли дело в Динамо...
Ответить
+1
-2
avatar
donkrot (Донецк)
20.07.2020 в 15:16
Давайте Шовкоского!!!
Ответить
+3
-3
avatar
ascent (Луксор)
20.07.2020 в 15:20
Давай...
Ответить
+3
-1
Bush_Dima (Чернігів)
20.07.2020 в 15:15
На даний момент найбільш вірогідний та вірний варіант, як на мене - Григорчук!
Ответить
0
-2
Пришта Литин (Киев)
20.07.2020 в 15:29
..Рябокінь.
Ответить
+1
-1
v.grischuk (Винница)
20.07.2020 в 15:14
Вот это печальная новость(((
Ответить
0
-4
белорус (Киев)
20.07.2020 в 15:19
ты чё, больной? это самая лучшая новость дня. ему рыбу ловить на киевском море, а не такую команду тренировать. вроде и молодёжь собрана толковая, а тренеры, одно дерьмо попадается
Ответить
+1
0
v.grischuk (Винница)
20.07.2020 в 15:21
Ему нужно было время, Рамос тоже за год ничего не показал, но вовремя селекция и время......
0
-2
белорус (Киев)
20.07.2020 в 15:24
при чём тут время. яркий пример - Скрипник, ему полгода понадобилось, чтобы команда реально стала крутой, а будь у Скрипника исполнители уровня ДК, то и разрыв от ШД был минимальный. Лёша толчёт дерьмо в ступе, топчется на месте, команда не бежит
Ответить
+3
0
v.grischuk (Винница)
20.07.2020 в 15:25
За Скрипника не согласен, он ничего не показал, учитывая слабую конкуренцию!
0
-2
белорус (Киев)
20.07.2020 в 15:28
а Михайличенко, учитывая слабую конкуренцию ПОКАЗАЛ??? чуть не вылетели почётно в ЛЕ, если б не Десна
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+1
0
avatar
Zapp Brannigan (Київ)
20.07.2020 в 15:30
Емм, при Хацкевичі цей же склад грав не гірше (а може й навіть краще), при Реброві - взагалі небо і земля!
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+2
-1
белорус (Киев)
20.07.2020 в 15:30
нужно смотреть на игру команды. у ДК её просто нет, а у Скрипника все бегут вперёд и так же организованно обороняются. вопрос "знатокам". кто больше всех очко отобрал у ШД в этом чемпионате? ответ очевиден
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+1
0
bimbobo (Lviv)
20.07.2020 в 15:11
Лыжный, Хацкевич или Демянинко следующий коач динами?
Ответить
+1
-3
avatar
ascent (Луксор)
20.07.2020 в 15:16
Только не Демьяненко! Подумаешь золотой дубль с Динамо, зато так на международной арене опозорился 5:1 с каким-то мало кому известным Реалом (да еше и в Испании)...
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+2
-1
kalipso
20.07.2020 в 15:11
Вернуть интерес к чемпионату поможет только назначении Мирчи )) от будет кино, интересное))
Ответить
+2
-1
Лекарь (село Дарница)
20.07.2020 в 15:11
Это будет не кино, а цирк.
Ответить
+2
0
kalipso
20.07.2020 в 15:13
согласен)) но интересный же))как там, - "интриги, сплетни, сенсации......"
+1
-1
neutral fan (White Church)
20.07.2020 в 15:09
Одне радує, вчасно прийняте рішення, а не після програного кваліф. В Л. Ч. Хоч не дуже й віриться, що новий тренер затягне їх у групу ЛЧ.
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+4
-1
avatar
Denmark*XIV (Vyshgorod)
20.07.2020 в 15:08
Григорчук, Вернидуб, Сьомін, - це, можливо, буде найкраще. Хоча, враховуючи бездаря-хазяйку Суркіса, навряд щось радикально зміниться у позитиві
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0
-1
York (Донецк)
20.07.2020 в 15:08
Ребров будет, а потом Хацкевич, а дальше ...
Ответить
+1
-2
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
20.07.2020 в 15:06
Ого, у Суркиса совесть появилась? Главное, чтобы опять не динамовоское серце
Ответить
0
-2
avatar
ascent (Луксор)
20.07.2020 в 15:05
Нет ну явно прослеживается положительная тенденция у Динамо: каждый год - ПЕРЕМОГА ( старого тренера нехорошего увольняют, а хорошего назначают).
Ответить
+2
-5
Dr. House (Подолье)
20.07.2020 в 15:06
Не рассказывайте. Ребров был три с половиной года, Хац - два, и только Миха почти год.
Ответить
+4
0
avatar
ascent (Луксор)
20.07.2020 в 15:08
Простите, пролетело всё перед глазами так быстро: "Украл, выпил-в тюрьму...романтика"...
+2
-5
Dr. House (Подолье)
20.07.2020 в 15:05
Из сердец или повторно Ребров, или Гусев ( но по-моему у него нет лицензии на вышку) или Максимов.
Ответить
0
-3
avatar
ascent (Луксор)
20.07.2020 в 15:06
Только Гусева! Максимов - не тот формат!
Ответить
+2
-3
Dr. House (Подолье)
20.07.2020 в 15:07
Почему?
0
-1
Dr. House (Подолье)
20.07.2020 в 15:08
Шовковский ещё есть
+2
0
avatar
ascent (Луксор)
20.07.2020 в 15:09
Он тренировать умеет...
0
-1
avatar
ascent (Луксор)
20.07.2020 в 15:09
Шовковского - можно....
+1
0
Лекарь (село Дарница)
20.07.2020 в 15:03
Из бывших тренеров только Семин мог бы вновь занять место главного тренера. Однако, Семин уже весьма стар. А из бывших игроков надо назначать только молодых, типа Гусева, Шовковского. Старперов типа Заварова, Блохина или Михайличенко вычеркнуть и даже не думать возвращаться к этим именам.
Ответить
+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
20.07.2020 в 15:03
Вернидуба будут на коленях умолять и неустойку заплатят Солигорску,Григорчук ещё есть без работы или же иностранного специалиста!!!
Ответить
+3
-1
avatar
Evgenariys (Чернигов)
20.07.2020 в 15:01
ох яка перемога, главное, чтобы опять не динамовское сердце
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+2
-1
Пришта Литин (Киев)
20.07.2020 в 15:32
Лучше деснянское сєрцє)
Ответить
0
0
Володимирович (Кременчуг)
20.07.2020 в 15:00
Із "сердець " хотілося би Гусева, от чомусь мені так здається , що він зміг би , і авторитет є, і інтелект!!!
Ответить
0
-2
avatar
ascent (Луксор)
20.07.2020 в 15:02
Согласен, если и менять Михайличенко то только на Гусева. Все нижеперечисленные мною будут "ЗА"!
Ответить
0
-2
avatar
ascent (Луксор)
20.07.2020 в 14:59
Ну не-е-е-ет, оставьте Михайличенко прошу от имени всех болельщиков Шахтера, Зари, Десны, Александрии и Колоса!
Ответить
+4
-6
Konomist@mail.ru (Запорожье)
20.07.2020 в 14:56
Это правильное решение, ну не смог он. Одно волнует, каждый раз кажется, что хуже уже не будет, а в итоге снизу стучат)
Ответить
+3
0
ratio (Дн-жинск)
20.07.2020 в 14:54
А мож внезапное озарение или помрачнение и никаких больше сердец?И будет реальный конкурент Шахтеру и смотрибельная игра
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+1
-2
Володимирович (Кременчуг)
20.07.2020 в 14:54
Та не вже??? Оце так...але одне але: хто слідуючий??? Буде професіонал??? Можливо Скрипник??? Про щось то вони там розмовляли!!!
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+2
-1
winter (Berlin)
20.07.2020 в 15:09
Скрипник, той що здавав гру на користь Динамо ? Ганьба !!
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+2
-5
avatar
donkrot (Донецк)
20.07.2020 в 15:17
Если Скрипник, то тогда понятно, почему Заря не боролась за второе место.
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+3
-2
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Hugo64 (PARIS)
20.07.2020 в 15:26
Скрипник не поможет сейчас дк-слишком мягок - надо тренера и диктатора в одном лице и чтобы суркисята не мешали-КТо? иностранец- может из иностранцев НО нормальных а не таких как игроков набирают а толку-СКОРЕЕ ВСЕГО И БУДЕ иностранец
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0
0
Пришта Литин (Киев)
20.07.2020 в 15:34
...да, берия или ежов))
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
20.07.2020 в 14:52
а вместо него придет еще одно "динамовское сердце"
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+3
-2
Пришта Литин (Киев)
20.07.2020 в 15:34
томах или таран))
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0
0


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