Алексей Михайличенко уходит с поста главного тренера Динамо

Футбольный клуб "Динамо" выразил благодарность главному тренеру Алексею Михайличенко и его ассистентам Вадиму Евтушенко, Сергей Федорову и Михаилу Михайлову.

Тренерский штаб, как говорится в заявлении клуба, приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, "Динамо" выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

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В то же время руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра "Динамо" должна выйти на качественно иной уровень. С этой целью подготовку к следующему сезону "Динамо" начнет с новым тренерским штабом. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже.

Напомним, что Алексей Михайличенко сменил по ходу сезона Александра Хацкевича. Под его руководством "Динамо" выиграло Кубок Украины и завоевало серебро. Хотя в последнем туре могло потерять второе место, если бы "Заря" победила "Десну". Также под руководством Михайличенко "Динамо" не смогло выйти из группы Лиги Европы и обновило антирекорд по количеству поражений в течение одного чемпионата - киевляне уступили девять раз.