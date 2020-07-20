Кого бы вы хотели видеть главным тренером Динамо. ОПРОС

В понедельник, 20 июля киевское "Динамо" прекратило сотрудничество с Алексеем Михайличенко и его тренерским штабом. Как говорится в официальном заявлении клуба, "уровень игры команды не может удовлетворить ни руководство, ни болельщиков". Поэтому в новый сезон "Динамо" войдет с новым наставником. Кто это будет, пока сказать трудно. Наверное, этого не знает и сам Игорь Суркис. Впрочем, это не мешает нам провести опрос среди читателей сайта, кого бы они хотели видеть во главе бело-синих. Свой список мы сформировали на основе слухов, возможностей и предпочтений президента "Динамо".

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