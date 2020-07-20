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Леоненко: Эти игроки Динамо - никчемные. Команде нечего делать в Лиге чемпионов

Премьер-лига
(2 голосов)

Очередное экспертное мнение от Виктора Леоненко

Леоненко: Эти игроки Динамо - никчемные. Команде нечего делать в Лиге чемпионов
Новина українською

Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт телеканалов Футбол Виктор Леоненко прокомментировал результат матча 32-го тура УПЛ "Колос" - "Динамо" (2:0).

"Никакого расслабления у "Динамо" нет, они просто не могут. Вот эти игроки - никчемные. Весь сезон мучились, показав одну нормальную игру - с "Зарей" (3:1). Как можно быть расслабленным, если они весь сезон мучились?

И самое главное - матч с "Колосом" показал, что "Динамо" нечего делать в Лиге чемпионов, если они туда еще пробьются, к слову", - подытожил Виктор Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (3)
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Trztrqtr (Украина)
20.07.2020 в 17:14
Тут двояко. Проблема в том что никто толком не знает потолок этих футболистов, если из них слепить команду. Взять Супрягу, или Леднева. В Динамо они были дублерами. Как только Супряга перешел в Днепр, он забил голов больше чем все нападающие Динамо вместе взятые. Да, с оговорками, но все же. По Ледннву похожая ситуация. Это говорит о том, что в Киеве давно никто не занимался построением тактики и даже дублеры могут показывать такие результаты, как показывают в других комндах.
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rjhxb61@ukr.net (киев)
20.07.2020 в 17:07
Ни убавить, ни прибавить. (с)
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avatar
Кююмалайнен (Київ)
20.07.2020 в 17:30
Я бы добавил с никчемными тренерами и с никчемным менеджментом
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