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Леоненко: Эти игроки Динамо - никчемные. Команде нечего делать в Лиге чемпионов
Очередное экспертное мнение от Виктора Леоненко
Экс-игрок "Динамо", а ныне эксперт телеканалов Футбол Виктор Леоненко прокомментировал результат матча 32-го тура УПЛ "Колос" - "Динамо" (2:0).
"Никакого расслабления у "Динамо" нет, они просто не могут. Вот эти игроки - никчемные. Весь сезон мучились, показав одну нормальную игру - с "Зарей" (3:1). Как можно быть расслабленным, если они весь сезон мучились?
И самое главное - матч с "Колосом" показал, что "Динамо" нечего делать в Лиге чемпионов, если они туда еще пробьются, к слову", - подытожил Виктор Леоненко.