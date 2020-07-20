Метревели: Последние два сезона бюджет Шахтера составляет 70-75 млн долларов

Кандидат на пост президента УПЛ и эксперт телеканалов "Футбол" Михаил Метревели подвел итог сезона для "Шахтера" и высказал мнение, что команда может достичь успеха на европейской арене.

"Шахтер" фундаментально готов покорить европейский трофей, несмотря на то что сейчас отсутствует их собственная база, город и болельщики. У команды отличный кадровый, тренерский и финансовый потенциал.

Нужно сказать, что последние два сезона "Шахтер" имеет бюджет 70-75 миллионов долларов. При этом дончане не являются дотационной командой. Они зарабатывают в бюджет на коммерческих доходах. За счет трансферов, выплат от УЕФА, бонусов и т.д.

Президент сейчас не тратит ни копейки на команду. Это очень важно для будущего и для развития клуба", - подчеркнул Михаил Метревели.