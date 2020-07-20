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Скрипник или Скрипник? Все расклады по новому тренеру Динамо

Премьер-лига
(10 голосов)

Жизнь после Михайличенко

Скрипник или Скрипник? Все расклады по новому тренеру Динамо
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Ну что же, Алексей Михайличенко, наконец, уволен. С чем всех и поздравляем.

В последней игре под его руководством "Динамо" позорно проиграло "Колосу" в матче, который проигрывать не имело права, и терпение братьев Суркисов все-таки лопнуло. Отвратительное качество игры перевесило и выигранный Кубок, и серебряные медали.

Теперь ключевой вопрос - так кто же возглавит кризисное "Динамо" перед квалификацией Лиги чемпионов? И хотя реальных вариантов, кажется, всего два, интрига остается высокой.

"Динамовские сердца"

В эту группу принято записывать знаковых в прошлом футболистов киевского клуба, которые в качестве тренеров не нужны нигде и никому, кроме братьев Суркисов.

Если верить прессе, из этой группы собственники "Динамо" на сей раз выбирать не будут - дескать, хватит уже. Но на тот случай, если все-таки передумают, вариантов у них будет в достатке.

Во-первых, Олег Лужный - легендарный кэп "Динамо" 90-х, который так и не получил полноценный шанс в качестве тренера киевлян. С приставкой и.о. работал, даже БАТЭ бил в Борисове, но и только. Как и полагается "сердцам", Олег Романович последний раз работал самостоятельно целых 7 лет назад в "Таврии". Позже засветился директором в "Карпатах", а в 2017-19 годах был помощником у Александра Хацкевича. Чем тогда дело кончилось, надеемся, все помнят.

Скрипник или Скрипник? Все расклады по новому тренеру Динамо - изображение 1

Во-вторых, Юрий Калитвинцев. У него даже отдельные победы в качестве тренера были - выигрывал юношеское Евро в 2009 году; выводил московское "Динамо" в РПЛ в 2017-м. Правда, и провалов тоже хватало - одна сборная чего стоит. Да и без работы он давненько.

В-третьих, кто-то из тренеров молодежек - Игорь Костюк или Юрий Мороз. Нынешний костяк "Динамо" - Цыганков, Шепелев, Миколенко, Бурда, Попов - это все их ребята. С другой стороны, их акции понижает отсутствие ярких побед в текущем сезоне. Костюк с командой U-19 дежурно проиграл Загребу в Юношеской лиге УЕФА; Мороз уступил "Шахтеру" в молодежном первенстве.

Ну или вообще экзотичный вариант - назначить кого-то без опыта работы. Условного Шовковского или Гусева. Впрочем, это маловероятно из-за глубины кризиса в "Динамо" - в столь трудной ситуации идти ва-банк Суркисы не станут.

Лучшие отечественные умы

А вот тут интереснее. Первая и главная фамилия, которая приходит на ум - Виктор Скрипник. По слухам, Суркисы к нему обратились еще до позора с "Колосом".

Тренер "Зари" ценен для Киева тем, что, с одной стороны, имеет европейский опыт, а с другой, прекрасно понимает наши реалии и не будет требовать невозможного. За его плечами неплохой опыт в "Вердере", отличный год в Латвии и "бронза" с "Зарей". Причем по ходу чемпионата луганчане играли с "Шахтером" намного лучше самого "Динамо".

Скрипник или Скрипник? Все расклады по новому тренеру Динамо - изображение 2

Скрипник раскачал Тымчика и Леднева - двух исполнителей, которые возвращаются в Киев из аренды. Да и в целом у него классно получалось работать с молодыми, что для "Динамо" сегодня жизненно важно.

Ах да, и вдобавок он делает ставку на современный стиль с контролем мяча, аритмией и агрессивным прессингом на чужой половине, который Михайличенко за 10 месяцев поставить так и не смог.

В общем, как ни крути, а именно Скрипник сегодня кандидат номер один. Единственный минус в том, что в случае его назначения шумиха поднимется до неба. Слишком уж неубедительно выглядела "Заря" в предпоследнем туре против "Динамо". А затем еще и не побежала вырывать "серебро" в игре с "Десной". Не все фанаты поверят, что это было совпадение.

Вторая очень правдоподобная кандидатура - Сергей Ребров. Специально не относим его к "сердцам", поскольку Станиславович как тренер уже состоялся и сегодня в Венгрии его на руках готовы носить. По слухам, в свое время он ушел из "Динамо", поскольку Суркисы не поддержали его план перестройки. Время показало, что тренер был на 100% прав.

Другое дело, что сегодня назначить его вот так просто не выйдет - у Реброва действующий контракт с "Ференцварошем", где на него рассчитывают в долгосрочной перспективе. Да и потом не факт, что сам Сергей готов все бросить ради шанса войти второй раз в ту же реку, которая за последние годы еще и заметно обмелела.

Скрипник или Скрипник? Все расклады по новому тренеру Динамо - изображение 3

Ну и еще есть Юрий Максимов - человек, который превратил "Ворсклу" из худшей команды в УПЛ в финалиста Кубка. За плечами у специалиста неоднозначная, но яркая карьера, проведенная почти целиком в клубах из подвалов таблиц разных чемпионатов. И везде, за исключением казахстанского "Тараза", он дал результат. Определенно, Максимов заслужил повышение, но вот в "Динамо" ли - пока трудно сказать.

Раньше были еще Головко, Вернидуб и Григорчук, но они последнее время затормозились в развитии, а бывший коуч "Черноморца" и вовсе пошел на дно. Вряд ли их сейчас будут даже рассматривать в Киеве.

Ветераны из-за "поребрика"

Пару месяцев назад только ленивый не обсуждал третье пришествие в Киев Юрия Семина. Россиянину уже 73 года, но энергии у него побольше, чем у иных молодых. Последние пару лет он хорошо работал в "Локо", но в какой-то момент стал больше, чем сам клуб, и его уволили. Теперь вот Семин рвется доказать, что это было зря.

Фанаты "Динамо" соврать не дадут - ЮрПалыч в Киеве оставил по себе хорошую память. Только это все было до войны. А сейчас его карьера здесь рискует оборваться на первой же пресс-конференции, где его спросят, чей Крым.

Ну и еще близкий к Суркисам журналист Алексей Андронов заговаривал о кандидатуре Курбана Бердыева. Туркмен в прошлом неоднократно рассматривался прессой как потенциальный кандидат в "Динамо", но всякий раз что-то срывалось. Не верится в его приход и сегодня.

Скрипник или Скрипник? Все расклады по новому тренеру Динамо - изображение 4

Бердыев, безусловно, сильный специалист с огромным опытом, но в том-то и дело, что ему уже 67 лет, и резко менять обстановку он не захочет. Да и потом, туркменский наставник очень системный по своей сути. Если он работает в клубе, то хочет руководить в нем всеми процессами. В "Динамо" при Суркисах это невозможно.

Заграница нам (не) поможет

Еще никогда "Динамо" не тренировали специалисты из дальнего зарубежья и крайне маловероятно, что сейчас тенденция оборвется.

Но на тот случай, если Суркисы таки решатся попробовать что-то новое, пара кандидатур у нас есть. Во-первых, Ненад Бьелица, полюбившийся киевским фанатам уже за то, как его "Динамо" Загреб осенью дралось с "Шахтером". Чудом "Горняки" тогда ушли от поражения, если кто забыл.

Так вот, Бьелица сегодня без работы - из Загреба его уволили в результате интриг, после чего команда сникла и вообще перестала побеждать. Новое место работы хорват пока не нашел, и в этом шанс - Киеву не придется платить клаусулу, да и договориться было бы проще.

Бьелица ставит классический динамовский футбол - быстрый, с крепкими флангами и контратаками. Но зарплату затребует соответствующую, да и новичков, скорее всего, тоже.

Скрипник или Скрипник? Все расклады по новому тренеру Динамо - изображение 5

Ну и напоследок вспомним про Жозе Мораиша - португальца, который в наших краях достойно порулил в "Карпатах", а вообще исколесил половину планеты, от Туниса до Кореи, после того, как ушел с поста ассистента у Жозе Моуриньо.

У Мораиша за плечами огромный опыт, сильный штаб и он недавно победил в приличном чемпионате Кореи с "Чонбук Хенде". На неделе он давал интервью, в котором признался, что следит за Украиной и "Динамо" в частности. Предложение из Киева его бы точно заинтересовало, да и "Динамо" такой тренер позволил бы вырваться из замкнутого круга из "сердец" и россиян. Но риск тоже велик - Мораиш привык часто менять клубы, а проблемы Киева за один сезон не решить.

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В статье: Юрий Семин Олег Гусев Александр Шовковский Олег Лужный Юрий Максимов Сергей Ребров Курбан Бердыев Юрий Калитвинцев Виктор Скрипник Юрий Мороз Игорь Костюк Динамо (Киев) Ненад Бьелица Жозе Мораиш
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Комментарии (12)
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Усе буде добре (Київ)
20.07.2020 в 19:39
Закордонний тренер (амбітний, не старий, що вже має певні досягнення) + 5-6 нових гравців відповідного рівня + докорінна перебудова клубу із залученням нових акціонерів. Чи підуть на це Суркіси? Більш ніж сумнівно. Отож або Сьомін, або чергове "динамівське серце". Наслідок: група ЛЄ, відставання від Шахтаря в ЧУ 15 пунктів. Це оптимістичний варіант. Песимістичний - шлях Дніпра, Металіста, Карпат...
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0
0
ysebe1970 (Бровары)
20.07.2020 в 19:28
Португалец отпадает.. Под него бразильцы нужны а Красников ушел...
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0
0
ysebe1970 (Бровары)
20.07.2020 в 19:23
Какие тренера.. Тут игроков надо..Суркис Михайличенка убрал и выбрал самый простой вариант по деньгам..Опять эти джентельмены отстанут от кротов но уже с меньшим количеством очков.
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0
0
avatar
simargl (Чернигов)
20.07.2020 в 19:01
Скрипник подходит Динамо и по деньгам и по видению и построению игры. Один минус при его назначении это появится новый угол зрения на взаимоотношения ДК и Зари в этом чемпионате. Хотя там всегда сложно... Наверное все же есть какой-то иной вариант у Суркисов. Подождём, будет наверняка неожиданно и интересно!!! И удачи обновленному ДК в лиге чемпионов !!!!
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+2
0
ysebe1970 (Бровары)
20.07.2020 в 19:25
Вот именно Скрипник по деньгам.. Будут бороться за второе место..
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0
0
alex 66 (Кременчуг)
20.07.2020 в 18:45
Если Скрипник, то будет дан ответ на вопрос почему Зорька не дожала Десну, хотя мы и так все понимаем, но все же.
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+3
-4
LEVgcUqs (Чернігів)
20.07.2020 в 19:21
Буде питання, чому Десна не вирвала перемогу у Зарі?
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0
-3
motoman (Луганск)
20.07.2020 в 18:35
Раньше только о Вернидубе разговоров и было))
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+2
-1
royalstas (Вінниця)
20.07.2020 в 18:33
Я за Ненада Б’єліцу на крайняк Скрипник. Реброва наврядчи зможуть заманити але якщо зможуть то це буде круто.
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+1
0
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Hugo64 (PARIS)
20.07.2020 в 18:32
скрипник может не потянуть ДК- причина? то что говорил в ЗАРе игроки и делали а тут? или там? ВСЁ ТАКИ динамо е сть динамо и те кто в нем уже "короли" футбола--- время покажет и многие и подумают что и как
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0
-3
Пришта Литин (Киев)
20.07.2020 в 18:27
Скрипник и будет . Суркисня рисковать не будет.
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+1
-4
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ascent (Луксор)
20.07.2020 в 18:24
Возьмите Мораиша, только не Скрипника...
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