Соломон: Со стороны, может быть, казалось, что чемпионство далось Шахтеру легко, однако было непросто

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон рассказал о противостоянии с "Александрией" (2:2) и итогах чемпионата

– Манор, что можешь сказать о матче, учитывая, что "Шахтер" не сумел выиграть?

– Конечно, это не очень хорошо, поскольку "Шахтер" всегда настраивается только на победу. Считаю, мы здорово начали: забили два мяча и вели 2:0. Второй тайм отличался, но тоже играли неплохо. Однако затем пропустили два необязательных гола. Что ж, всякое бывает. В целом отлично провели длительный сезон, все хорошо.

– Ты поучаствовал в двух голевых моментах – и как ассистент, и как голеадор. Можешь поделиться впечатлениями?

– Сначала я отпасовал на Тете, и он вколотил великолепный мяч. Что до моего момента, то я очень рад, что удалось реализовать его. Это мой первый гол со штрафного за команду.

– Победа в чемпионате далась легко?

– Конечно же, нет. Со стороны, может быть, кажется, что было легко, поскольку мы побеждали в большинстве матчей и лидировали с большим отрывом, однако было не просто. Чемпионат представлен сильными коллективами, но и у нас исполнители серьезные и талантливые, с опытом. Плюс тренерский штаб готовил нас очень качественно на все игры, потому и победили в сезоне.

– Как команда теперь будет готовиться к противостоянию с "Вольфсбургом" в Лиге Европы?

– У нас остается около двух с половиной недель. Уверен, тренерский штаб подведет нас к матчу наилучшим образом и мы будем полностью готовы. Цель одна – четвертьфинал.