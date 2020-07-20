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Болбат о своей капитанской повязке: В детстве я о таком даже мечтать не мог

Премьер-лига
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Хавбек вывел команду на матч с Александрией в качестве капитана

Болбат о своей капитанской повязке: В детстве я о таком даже мечтать не мог
Новина українською

Полузащитник Сергей Болбат провел сотый матч (с "Александрией", 2:2) в УПЛ, но впервые в качестве капитана "Шахтера".


– Полностью контролировали игру, на сто процентов. Должны были побеждать и брать три очка, но допустили глупые ошибки и подарили "Александрии" ничью. Очень жаль, что не выиграли.

– Сегодня у тебя юбилей – сотый поединок в чемпионате Украины, причем впервые с капитанской повязкой. Что это означает?

– Даже не знал о таком юбилее, спасибо, что сказали. Это невероятная честь – вывести "Шахтер" на поле с капитанской повязкой. В детстве я о таком даже мечтать не мог. И вот случилось. Я просто счастлив и наслаждался моментом!

– Заключительные матчи сезона "Шахтер" проводил в статусе чемпиона. Вы одержали четыре победы, а сегодня викторию упустили только в самой концовке. Откуда черпали мотивацию?

– В клубе вопрос о мотивации, есть она или нет, даже не стоит. Мы выходим на каждую игру и вне зависимости от состава на сто процентов выкладываемся. Потому что философия "Шахтера" – только победы. Плюс, конечно, держим в голове подготовку к Лиге Европы. Уже буквально через две недели ответная игра с "Вольфсбургом". Так что точно некогда расслабляться, мотивация всегда есть.

– Ощущалось, что на тренерской скамейке не было Луиша Каштру?

– Нет. У нас уже выработана система. А когда выходишь на поле и начинаешь играть, вообще уже не замечаешь происходящего за пределами футбольного поля. Все знали, что и как делать. Наставник всю неделю присутствовал на тренировках, и никаких сомнений и вопросов не было. Думаю, игра давалась, но в конце упустили три очка.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сергей Болбат
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Источник:
ФК Шахтер

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