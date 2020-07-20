Сабо: Нет игры, нет команды. Цыганкова возвели в ранг Пеле, но он никакой

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал поражение "бело-синих" в матче с "Колосом" (0:2) в рамках 32-го тура УПЛ.

"Печально, поскольку не "Колосу“ были нужны очки, а "Динамо“ ... Выиграй "Заря" — где сейчас было бы "Динамо“?! Нет игры, нет команды. Не считая Миколенко, некого выделить. Говорю это, как профессиональный футболист и тренер.

Надеяться на следующий год или Лигу чемпионов? Не пройдут они! С таким уровнем футбола и таким классом.

"Динамо“ играет так нестабильно, потому что нет хороших футболистов. Цыганкова возвели в ранг Пеле, но он никакой. Молодой, нет стабильности.

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Миколенко вырос раньше всех и больше всех, в отличие от других игроков средней линии. Ему нужно как можно скорее уходить из "Динамо“, чтобы прогрессировать дальше, расти. А Цыганкову нужно остаться в "Динамо“. Куда бы Виктор не перешел — он не будет играть. Он будет сидеть на скамейке запасных. Повторюсь, Цыганкову лучше остаться в "Динамо“, где он будет ведущим игроком.

Жаль, конечно. Трудно на это все смотреть. Не знаю, что будет дальше и что нам ждать в новом сезоне", — сказал Йожеф Йожефович.