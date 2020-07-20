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Сабо: Нет игры, нет команды. Цыганкова возвели в ранг Пеле, но он никакой

Премьер-лига
(2 голосов)

Йожеф Йожефович разочарован игрой Динамо

Сабо: Нет игры, нет команды. Цыганкова возвели в ранг Пеле, но он никакой
Новина українською

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал поражение "бело-синих" в матче с "Колосом" (0:2) в рамках 32-го тура УПЛ.

"Печально, поскольку не "Колосу“ были нужны очки, а "Динамо“ ... Выиграй "Заря" — где сейчас было бы "Динамо“?! Нет игры, нет команды. Не считая Миколенко, некого выделить. Говорю это, как профессиональный футболист и тренер.

Надеяться на следующий год или Лигу чемпионов? Не пройдут они! С таким уровнем футбола и таким классом.

"Динамо“ играет так нестабильно, потому что нет хороших футболистов. Цыганкова возвели в ранг Пеле, но он никакой. Молодой, нет стабильности.

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Миколенко вырос раньше всех и больше всех, в отличие от других игроков средней линии. Ему нужно как можно скорее уходить из "Динамо“, чтобы прогрессировать дальше, расти. А Цыганкову нужно остаться в "Динамо“. Куда бы Виктор не перешел — он не будет играть. Он будет сидеть на скамейке запасных. Повторюсь, Цыганкову лучше остаться в "Динамо“, где он будет ведущим игроком.

Жаль, конечно. Трудно на это все смотреть. Не знаю, что будет дальше и что нам ждать в новом сезоне", — сказал Йожеф Йожефович.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (5)
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Gonta_20 (Киев)
20.07.2020 в 19:34
І хто ж тоді буде грати, якщо ще й Миколенко кудись піде? Це єдиний гравець в сьогоднішньому складі, гра якого нагадує гравців подібного амплуа в успішних командах Лобановського (Матвієнка, Трошкіна, Лозинського, Лужного, Дем'яненка). Навпаки, Миколенка треба тримати в команді за будь-яку ціну принаймні до того, як йому виповниться років 28.
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+1
0
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Инспектор ( )
20.07.2020 в 19:39
А судьба самого парня не интересует?
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0
0
ysebe1970 (Бровары)
20.07.2020 в 19:16
Цыганкова в ранг Пеле разве что сам Сабо возвел.. Но без Вити из Витей Динамо разные вещи. Просто парня замучали травмы...
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+1
-1
yunguvnor (м. Чернігів)
20.07.2020 в 19:26
Ні, Сабо правий. Циганков дійсно мессія для сектантів. Хоча грає він в сто раз гірше, ніж Вербіч.
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+2
-1
Gonta_20 (Киев)
20.07.2020 в 19:41
А скільки травм та операцій було в провідних гравців "Динамо" часів Лобановського (починаючи з Блохіна, Буряка, Бєзсонова, того ж Михайличенка? Але гравці не просто грали, а часом -- "билися" на полі (а після матчів їм накладали на ноги по 5-10 швів). Саме пройшовши цю школу, Буряк, вже ставши тренером, говорив, що єдине виправдання для гравця, що попросити його замінити, це перелом (і бажано -- відкритий, щоб булр очевидним). Чорний жарт? Мабуть, але, як кажуть, в кожному жарті є частка...
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