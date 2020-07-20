Климовский назначен главный тренером Олимпика. Без приставки и.о.

Донецкий "Олимпик" объявил о назначении главным тренером Игоря Климовского, который ранее работал с приставкой исполняющий обязанности.

Контракт со специалистом подписан на один год.

В тренерский штаб вошли Руслан Уманец, Антон Дяченко, Владимир Тименко и Кирилл Мазур.

Отметим, что Климовский был назначен и.о. главного тренера в марте этого года. За это время команда под руководством 48-летнего специалиста выиграла 3 матча, 5 раз сыграла вничью и дважды проиграла.