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Российские СМИ сватают Скрипника в Динамо либо в один из московских клубов

Премьер-лига
(1 голосов)

Пишут, что тренер точно уйдет из Зари

Российские СМИ сватают Скрипника в Динамо либо в один из московских клубов
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник по окончанию сезона покинет луганский клуб, сообщает российское издание "Советский спорт".

По версии издания, Скрипник является одним из основных кандидатов на пост главного тренера киевского "Динамо" после отставки тренерского штаба Алексея Михайличенко. Переговоры между сторонами уже ведутся.

Также источник пишет, что скорее всего, Скрипник не останется в "Заре", даже если договориться с "Динамо" не удастся. С зимы в его услугах проявляет заинтересованность клуб РПЛ из Москвы.

Отметим, что украинские СМИ также зачастую пишут о том, что именно Скрипник является главным претендентов на пост главного тренера "Динамо" после увольнения Михайличенко.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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DynamoKiyv (Київ)
20.07.2020 в 21:16
Своей желтой прессы хватает, еще давайте росийские цитировать
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