От Скрипника до Луческу: Цыганык назвал кандидатов на замену Михайличенко

Украинский спортивный журналист и ведущий "Профутбола" Игорь Цыганык рассказал об увольнении Алексея Михайличенко с поста главного тренера киевского "Динамо", а также вероятных кандидатов, которые, по его мнению, могут принять вакантную должность.

Еще накануне матча с "Колосом" Алексей Михайличенко был уверен, что продолжит работу в клубе в должности главного тренера команды. На решение президента клуба Игоря Суркиса освободить штаб повлияла именно игра с Ковалевке, особенно реакция Михайличенко и Евтушенко после того, как они узнали счет матча "Заря" - "Десна", когда тренеры дали друг другу "пять", поняв, что сохранили серебряную ступень. Было понятно, что Алексей Михайличенко не сможет продолжить работу с футболистами, которые его не слушают. Вчера все висело на волоске, и все было близко к тому, что киевляне могут не попасть в Лигу Чемпионов. В разговоре со мной Игорь Суркис не назвал преемника Алексея Михайличенко, попросив небольшую паузу, чтобы оформить все документы. Кто это будет? Я склонен считать, что это Виктор Скрипник. Я не гарантирую, что так будет, насколько я понимаю, кандидатов достаточно много. В чем проблема с Скрипником? В том, что у него трехлетний контаркт с "Зарей". Он отработал всего год. И самое главное - у него в соглашении прописана клаусула. Она доходит до миллиона евро. Чтобы он разорвал контракт, нужно, чтобы кто-то за него или он сам заплатил эти деньги. И тогда он сможет перейти. Слово за Геллером. Он через неделю будет в Киеве. Думаю, ближайшие дни будут идти официальные переговоры, но я ничего не гарантирую. Игорь Суркис на мой вопрос, украинец придет или иностранец, тоже не ответил.

Впрочем, кандидатур, по информации Игоря Цыганыка, на должность главного в "Динамо" очень много. Если не Скрипник, то это может быть Сергей Ребров. У него такая же история, как и у Скрипника - действующий контракт с "Ференцварошем" и клаусула. Контакт в Суркиса с Ребровым есть, но конкретно предложения возглавить клуб от президента еще не звучало. Ребров настаивать на усилении атаки, опорной зоны, вратарской позиции, поэтому здесь важно прийти к согласию в вопросе будущих трансферов.

Нельзя исключать еще нескольких кандидатов. Называлось также имя Юрия Калитвинцева (но он не имеет опыта работы на уровне главного тренера топ-клуба с серьезными задачами). Свободны Юрий Семин, Мирча Луческу - они являются потенциальными и более или менее реальными кандидатами на эту должность. Мирон Маркевич имеет сложные личные отношения между президентом, однако и такой вариант присутсвует.