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Дегтярев: У меня закончился контракт с Олимпиком, решение буду принимать после отпуска

Премьер-лига
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Форвард еще не знает, где продолжит карьеру

Дегтярев: У меня закончился контракт с Олимпиком, решение буду принимать после отпуска
Новина українською

Нападающий "Олимпика" Максим Дегтярев рассказал, что у него закончился контракт с донецким клубом, однако о дальнейшем этапе в карьере он будет думать уже после отпуска.

"Вернуться в "Десну"? Если поступит такое предложение, тогда можно будет о чем-то говорить, а пока сейчас у меня закончился контракт, и я нахожусь в отпуске. Нужно немного перезагрузиться, отдохнуть и после этого сесть подумать и принять решение, где продолжить карьеру из тех вариантов, которые у меня будут.

Филиппов – хороший нападающий, за несколько лет он заметно прибавил. Мы в хороших отношениях с ним, поэтому я ему желаю только удачи и достижения своих целей.

В донецком "Металлурге" я провел 3 года и очень счастлив от того, какой получил там опыт, играя вместе с очень классными игроками, которые на тот момент там были.

Один из них как раз-таки Мораес. С Жуниором бывает пересекаемся в Киеве. Что касается его уровня скажу, что он на протяжении многих лет показывает высокий уровень. Считаю, это топ-футболист", – сказал Дегтярев.

Напомним, что в нынешнем сезоне Дегтярев сыграл 22 матча в УПЛ, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

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В статье: Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Максим Дегтярев Жуниор Мораес Александр Филиппов
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Источник:
sport.ua

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