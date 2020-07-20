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Дегтярев: У меня закончился контракт с Олимпиком, решение буду принимать после отпуска
Форвард еще не знает, где продолжит карьеру
Нападающий "Олимпика" Максим Дегтярев рассказал, что у него закончился контракт с донецким клубом, однако о дальнейшем этапе в карьере он будет думать уже после отпуска.
"Вернуться в "Десну"? Если поступит такое предложение, тогда можно будет о чем-то говорить, а пока сейчас у меня закончился контракт, и я нахожусь в отпуске. Нужно немного перезагрузиться, отдохнуть и после этого сесть подумать и принять решение, где продолжить карьеру из тех вариантов, которые у меня будут.
Филиппов – хороший нападающий, за несколько лет он заметно прибавил. Мы в хороших отношениях с ним, поэтому я ему желаю только удачи и достижения своих целей.
В донецком "Металлурге" я провел 3 года и очень счастлив от того, какой получил там опыт, играя вместе с очень классными игроками, которые на тот момент там были.
Один из них как раз-таки Мораес. С Жуниором бывает пересекаемся в Киеве. Что касается его уровня скажу, что он на протяжении многих лет показывает высокий уровень. Считаю, это топ-футболист", – сказал Дегтярев.
Напомним, что в нынешнем сезоне Дегтярев сыграл 22 матча в УПЛ, в которых забил 7 голов и отдал 2 ассиста.