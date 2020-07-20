Как сейчас выглядит территория возле Донбасс-Арены. Грустный ФОТОрепортаж

Виктор Бокасса, Ахметка не коллаборант, как мне кажется. Голосование его депутатов за изменения в Конституцию о курсе в Евросоюз и НАТО тому подтверждение. А в данном случае, он просто не дает растащить на русский мир своё имущество, то, что сам создал и лично ему принадлежит. Пройдет еще какое-то время, Донецк вернется в лоно Украины, а вот это все за пару дней отремонтируют, скосят траву. Это все - пустяки.