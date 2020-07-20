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Как сейчас выглядит территория возле Донбасс-Арены. Грустный ФОТОрепортаж

Премьер-лига
(4 голосов)

Все очень плохо

Как сейчас выглядит территория возле Донбасс-Арены. Грустный ФОТОрепортаж
Новина українською

В сети появились свежие фотографии, на которых изображена территория возле стадиона "Донбасс Арена" в оккупированном Донецке.

Снимки опубликовал пользователь Сеня Анатолич Варм в Facebook.

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Как написал пользователь, "парк "Ленинского комсомола" и "Поляна сказок" превратилась в печальное зрелище заросшее будяками и другими отборными сорняками в человеческий рост".

Напомним, что "Донбасс Арену" открыли в августе 2009-го года. Стадион рассчитан на более 50000 зрителей.

Как сейчас выглядит территория возле Донбасс-Арены. Грустный ФОТОрепортаж - изображение 1

Как сейчас выглядит территория возле Донбасс-Арены. Грустный ФОТОрепортаж - изображение 2

Как сейчас выглядит территория возле Донбасс-Арены. Грустный ФОТОрепортаж - изображение 3
Как сейчас выглядит территория возле Донбасс-Арены. Грустный ФОТОрепортаж - изображение 4

Как сейчас выглядит территория возле Донбасс-Арены. Грустный ФОТОрепортаж - изображение 5

Как сейчас выглядит территория возле Донбасс-Арены. Грустный ФОТОрепортаж - изображение 6

Как сейчас выглядит территория возле Донбасс-Арены. Грустный ФОТОрепортаж - изображение 7

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В статье: Донбасс-Арена
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Источник:
Новое Время

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Комментарии (27)
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Запорізьке Торпедо (zp)
20.07.2020 в 23:17
зато теперь Украину больше не "кормят"
Ответить
+1
0
avatar
Печник (Бабаи Харьковская об)
20.07.2020 в 23:25
И живут без фашистов и нацыков проклятых...
Ответить
+1
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
20.07.2020 в 23:06
Был там в 2009. Эх красиво там было! и посольство Чехии в 5 минутах ходьбы от арены...сейчас наверное дача какой-то петушары с калашом
Ответить
+2
0
Пришта Литин (Киев)
20.07.2020 в 22:38
байстрюку куЧмы ринату в личку эти фото, пусть радуется.
Ответить
+2
0
aleks68
20.07.2020 в 22:29
виктор бокасса-идиот.тупая мразь
Ответить
+2
-5
avatar
Elektrikc (Львів)
20.07.2020 в 22:10
Дивно, ще не розібрали
Ответить
+6
0
avatar
hoy (Київ)
20.07.2020 в 22:15
Там охорона Ахметки.
Ответить
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.07.2020 в 22:16
То ахметка колаборант?
+5
0
avatar
hoy (Київ)
20.07.2020 в 22:22
А ти думав чого все преватизували,а Донбас-арена власник Ахметка.
+1
0
Лекарь (село Дарница)
20.07.2020 в 22:38
Виктор Бокасса, Ахметка не коллаборант, как мне кажется. Голосование его депутатов за изменения в Конституцию о курсе в Евросоюз и НАТО тому подтверждение. А в данном случае, он просто не дает растащить на русский мир своё имущество, то, что сам создал и лично ему принадлежит. Пройдет еще какое-то время, Донецк вернется в лоно Украины, а вот это все за пару дней отремонтируют, скосят траву. Это все - пустяки.
0
-2
Dardolis (Первомайск)
20.07.2020 в 21:57
На что заслуживают, то и получили. Для них такой русский мир по душе, ещё бы боярышник на разлив продавали, вообще бы цены не было.
Ответить
+11
0
миг-25 (киев)
20.07.2020 в 21:41
Зато донецкие собаки вместе с Ахметовым орали -Путин введи войска и помоги -а сейчас бомжуют в Киеве на помойках
Ответить
+16
-1
Марio13 (Milano)
20.07.2020 в 21:47
Те саме хотів написати
Ответить
+12
-1
Divine (Чернигов)
20.07.2020 в 21:58
Зачем ты ставишь всех под одну гребенку? Один Донецк это миллионник, и ты готов говорить за всех? К примеру, у нас в Чернигове знаю не мало переселенцев, которые не поехали жить в Россию после 14го года, и со всеми, с кем я общался, поддерживают Украину, и не менее патриоты чем ты..
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+7
-3
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
20.07.2020 в 23:09
Им надо было отстаивать свой Донецк,а не переселяться, а в Чернигове конечно скажут что поддерживают Украину, в Донбассе надо было поддерживать, в Америку и Европу тоже много уехало и там поддерживают Украину, ощущаем как все поддерживают.
+1
-1
aleks68
20.07.2020 в 22:26
дебил
Ответить
+1
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
20.07.2020 в 23:14
это сложный вопрос. легко сказать "отстаивать". в марте-14 в Донецке был огромный митинг за Украину, но его тупо замесили завезенными из рашки титуханами и местной гопотой при полном равнодушии донецких легавых. Те кто уехали и сохранили Украину в сердце - шана и искреннее пожелание вернуться. Тем кто так ничего и не понял или до сих пор топит за рашку - соответственно, помойки
Ответить
+2
0
avatar
Dnepr-75 (Днiпро)
20.07.2020 в 23:24
Ахметка мог вписаться за Украину когда начиналось, ресурс подключить,деньги и т.д. не захотел тварь, а Беня старые БТР ы со своих заправок заправлял, понятно чтоб своё имущество сохранить, но вписался как положено.
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
20.07.2020 в 23:29
Ахметку тоже кинули. Он думал, удастся порешать, а ему за кэш оставили только офис под охраной Ходаковского и стадион
0
0
avatar
scorpius (Ck)
20.07.2020 в 21:34
Тю, нормальные пейзажи русского мира, всё в норме.
Ответить
+18
-2
Alex.696 (Немирів)
20.07.2020 в 21:30
Що хотіли, те й мають. рюській мір, пля..
Ответить
+15
-2
York (Донецк)
20.07.2020 в 21:45
Ты посмотри, что в твоём мухосранске творится!
Ответить
+2
-14
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.07.2020 в 21:57
А что такое? Что , что-то не то сказано, написано?...Ах, ну да, зато новую песочницу открыли!!!)))
+9
0
Dardolis (Первомайск)
20.07.2020 в 22:00
Мы рады, что тебе York нравиться) И правильно, нечего цивилизацию разводить. Назад в Союз на лет 30, долой смартфоны, ПК и интернет. Жить в помойке, срать с балкона, вот истинное удовольствие потомков зековских шахт.
+12
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.07.2020 в 22:01
Даун орена й знаходиться в Мухокац*апосранську.
+8
0
vallich (kyiv)
20.07.2020 в 22:06
сюда ведь заросла народная тропа....одні сепаари іноді пробігають, можливо з металом , який стирили. А ти ще на когось тикаєш....
+7
0
Запорізьке Торпедо (zp)
20.07.2020 в 23:14
тебя давно с подвала выпустили?)
0
0


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