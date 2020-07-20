Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как сейчас выглядит территория возле Донбасс-Арены. Грустный ФОТОрепортаж
Все очень плохо
В сети появились свежие фотографии, на которых изображена территория возле стадиона "Донбасс Арена" в оккупированном Донецке.
Снимки опубликовал пользователь Сеня Анатолич Варм в Facebook.
Читайте такжеБахарев: Поле Донбасс Арены убитое, там лисы живут
Как написал пользователь, "парк "Ленинского комсомола" и "Поляна сказок" превратилась в печальное зрелище заросшее будяками и другими отборными сорняками в человеческий рост".
Напомним, что "Донбасс Арену" открыли в августе 2009-го года. Стадион рассчитан на более 50000 зрителей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Новое Время
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (27)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Запорізьке Торпедо (zp)
20.07.2020 в 23:17
Ответить
+1
0
Печник (Бабаи Харьковская об)
20.07.2020 в 23:25
Ответить
+1
-1
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
20.07.2020 в 23:06
Ответить
+2
0
Пришта Литин (Киев)
20.07.2020 в 22:38
Ответить
+2
0
aleks68
20.07.2020 в 22:29
Ответить
+2
-5
Elektrikc (Львів)
20.07.2020 в 22:10
Ответить
+6
0
hoy (Київ)
20.07.2020 в 22:15
Ответить
+1
-1
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.07.2020 в 22:16
+5
0
hoy (Київ)
20.07.2020 в 22:22
+1
0
Лекарь (село Дарница)
20.07.2020 в 22:38
0
-2
Dardolis (Первомайск)
20.07.2020 в 21:57
Ответить
+11
0
миг-25 (киев)
20.07.2020 в 21:41
Ответить
+16
-1
Марio13 (Milano)
20.07.2020 в 21:47
Ответить
+12
-1
Divine (Чернигов)
20.07.2020 в 21:58
Ответить
+7
-3
Dnepr-75 (Днiпро)
20.07.2020 в 23:09
+1
-1
aleks68
20.07.2020 в 22:26
Ответить
+1
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
20.07.2020 в 23:14
Ответить
+2
0
Dnepr-75 (Днiпро)
20.07.2020 в 23:24
0
0
Запорізьке Торпедо (zp)
20.07.2020 в 23:29
0
0
scorpius (Ck)
20.07.2020 в 21:34
Ответить
+18
-2
Alex.696 (Немирів)
20.07.2020 в 21:30
Ответить
+15
-2
York (Донецк)
20.07.2020 в 21:45
Ответить
+2
-14
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
20.07.2020 в 21:57
+9
0
Dardolis (Первомайск)
20.07.2020 в 22:00
+12
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.07.2020 в 22:01
+8
0
vallich (kyiv)
20.07.2020 в 22:06
+7
0
Запорізьке Торпедо (zp)
20.07.2020 в 23:14
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...