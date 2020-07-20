Как выглядит территория возле Донбасс-Арены. Грустный ФОТОрепортаж

В сети появились свежие фотографии, на которых изображена территория возле стадиона "Донбасс Арена" в оккупированном Донецке.

Снимки опубликовал пользователь Сеня Анатолич Варм в Facebook.

Как написал пользователь, "парк "Ленинского комсомола" и "Поляна сказок" превратилась в печальное зрелище заросшее будякамии другими отборными сорняками в человеческий рост".

Напомним, что "Донбасс Арену" открыли в августе. Стадион рассчитан на более 50000 зрителей.