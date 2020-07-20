Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Как выглядит территория возле Донбасс-Арены. Грустный ФОТОрепортаж
Все очень плохо
В сети появились свежие фотографии, на которых изображена территория возле стадиона "Донбасс Арена" в оккупированном Донецке.
Снимки опубликовал пользователь Сеня Анатолич Варм в Facebook.
Читайте такжеБахарев: Поле Донбасс Арены убитое, там лисы живут
Как написал пользователь, "парк "Ленинского комсомола" и "Поляна сказок" превратилась в печальное зрелище заросшее будякамии другими отборными сорняками в человеческий рост".
Напомним, что "Донбасс Арену" открыли в августе. Стадион рассчитан на более 50000 зрителей.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Новое Время
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
миг-25 (киев)
20.07.2020 в 21:41
Ответить
0
0
scorpius (Ck)
20.07.2020 в 21:34
Ответить
+5
0
Alex.696 (Немирів)
20.07.2020 в 21:30
Ответить
+4
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...