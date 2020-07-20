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Как выглядит территория возле Донбасс-Арены. Грустный ФОТОрепортаж

Премьер-лига
(1 голосов)

Все очень плохо

Как выглядит территория возле Донбасс-Арены. Грустный ФОТОрепортаж
Новина українською

В сети появились свежие фотографии, на которых изображена территория возле стадиона "Донбасс Арена" в оккупированном Донецке.

Снимки опубликовал пользователь Сеня Анатолич Варм в Facebook.

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Как написал пользователь, "парк "Ленинского комсомола" и "Поляна сказок" превратилась в печальное зрелище заросшее будякамии другими отборными сорняками в человеческий рост".

Напомним, что "Донбасс Арену" открыли в августе. Стадион рассчитан на более 50000 зрителей.

Как выглядит территория возле Донбасс-Арены. Грустный ФОТОрепортаж - изображение 1Как выглядит территория возле Донбасс-Арены. Грустный ФОТОрепортаж - изображение 2Как выглядит территория возле Донбасс-Арены. Грустный ФОТОрепортаж - изображение 3Как выглядит территория возле Донбасс-Арены. Грустный ФОТОрепортаж - изображение 4Как выглядит территория возле Донбасс-Арены. Грустный ФОТОрепортаж - изображение 5Как выглядит территория возле Донбасс-Арены. Грустный ФОТОрепортаж - изображение 6Как выглядит территория возле Донбасс-Арены. Грустный ФОТОрепортаж - изображение 7
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В статье: Донбасс-Арена
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Источник:
Новое Время

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Комментарии (3)
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миг-25 (киев)
20.07.2020 в 21:41
Зато донецкие собаки вместе с Ахметовым орали -Путин введи войска и помоги -а сейчас бомжуют в Киеве на помойках
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0
0
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scorpius (Ck)
20.07.2020 в 21:34
Тю, нормальные пейзажи русского мира, всё в норме.
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+5
0
Alex.696 (Немирів)
20.07.2020 в 21:30
Що хотіли, те й мають. рюській мір, пля..
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+4
0


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