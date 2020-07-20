Зарубежный специалист, Скрипник и Ребров. Читатели UA-Футбол выбрали лучшего тренера для Динамо

В понедельник, 20 июля киевское "Динамо" прекратило сотрудничество с Алексеем Михайличенко и его тренерским штабом.

Как говорится в официальном заявлении клуба, "уровень игры команды не может удовлетворить ни руководство, ни болельщиков".

Таким образом, в новый сезон "Динамо" войдет с новым наставником. Конечно, кто это будет, пока сказать трудно, зато есть полет фантазии для того, чтобы назвать своих потенциальных кандидатов.

Мы провести опрос среди читателей сайта, кого бы они хотели видеть во главе бело-синих. Свой список мы сформировали на основе слухов, возможностей и предпочтений президента "Динамо".

На первом месте с 22% голосов респондентов расположился вариант с известным зарубежным специалистом.

Еще 20% читателей сайта хотят видеть во главе киевлян Виктора Скрипника.

В тройке лидеров и Сергей Ребров с 15% голосов.

Также хорошие проценты набрали Роман Григорчук (9,1), Юрий Вернидуб (8,4), Андрей Шевченко (6,1) и Юрий Максимов (5,8).

Остальные кандидаты (Рианчо, Блохин, Семин, Головко, Мороз/Костюк) набрали менее 4% голосов каждый.