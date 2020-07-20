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Зарубежный специалист, Скрипник и Ребров. Читатели UA-Футбол выбрали лучшего тренера для Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Правда, зарубежного спеца ждать вряд ли придется

Зарубежный специалист, Скрипник и Ребров. Читатели UA-Футбол выбрали лучшего тренера для Динамо
Новина українською

В понедельник, 20 июля киевское "Динамо" прекратило сотрудничество с Алексеем Михайличенко и его тренерским штабом.

Как говорится в официальном заявлении клуба, "уровень игры команды не может удовлетворить ни руководство, ни болельщиков".

Таким образом, в новый сезон "Динамо" войдет с новым наставником. Конечно, кто это будет, пока сказать трудно, зато есть полет фантазии для того, чтобы назвать своих потенциальных кандидатов.

Мы провести опрос среди читателей сайта, кого бы они хотели видеть во главе бело-синих. Свой список мы сформировали на основе слухов, возможностей и предпочтений президента "Динамо".

На первом месте с 22% голосов респондентов расположился вариант с известным зарубежным специалистом.

Еще 20% читателей сайта хотят видеть во главе киевлян Виктора Скрипника.

В тройке лидеров и Сергей Ребров с 15% голосов.

Также хорошие проценты набрали Роман Григорчук (9,1), Юрий Вернидуб (8,4), Андрей Шевченко (6,1) и Юрий Максимов (5,8).

Остальные кандидаты (Рианчо, Блохин, Семин, Головко, Мороз/Костюк) набрали менее 4% голосов каждый.

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В статье: Андрей Шевченко Юрий Максимов Сергей Ребров Роман Григорчук Юрий Вернидуб Алексей Михайличенко Виктор Скрипник Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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svat1303 (Днепр)
20.07.2020 в 23:11
Кварцяного главным тренером.Гомулу помощником.За вагон картошки (с)Динамо сделают чемпионом.
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+1
0
Запорізьке Торпедо (zp)
20.07.2020 в 23:27
и за тарелку супа за игру каждому футболисту)
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0
0
vituynia (Черкассы)
20.07.2020 в 22:32
Ну Ребров,это топтание на месте,ничем не лучше того же Хацкевича, то что при нём был какой то результат,ну так и Михайличенко когда то дважды выигрывал чемпионат. Зарубежный специалист, тоже маловероятно ,нет у батьки золотого запасу что бы такого пригласить. Скрипник, Григорчук, Вернидуб более реальные варианты. Ну или же будет продолжение унылой саги с динамовскими сердцами...
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0
-1
Лекарь (село Дарница)
20.07.2020 в 22:30
Я голосовал за зарубежного специалиста. Не имел ввиду россиянина, какого-либо. Но, при этом, не имел ввиду и прям вот топ-тренера. Считаю, что можно найти нормального тренера типа Каштру, которого взял Шахтер. Тренера, с почерком, но без приставки топ-
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+2
-1


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