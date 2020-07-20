Гиоане: Хотел бы видеть Луческу в киевском Динамо

Экс-игрок "Динамо" Тибериу Гиоане вспомнил о том, как ему удалось поработать под началом Мирчи Луческу, а также выразил желание, чтобы этот наставник возглавил киевскую команду.

- Давайте поговорим о начале вашей карьеры в большом футболе. Вы помните, как подписали контракт с "Рапидом" в 2000 году?

- Да, я пришел в клуб, когда мне было только 18 лет. Вскоре меня перевели в молодежную команду, и я рассчитывал, что вскоре дорасту до первой. Но время шло, а я сидел в резерве молодежной команды. Я позвонил домой, и сказал, что меня обманули.

- И что вы сделали дальше?

- Я просто сел на поезд и уехал в Брашов. Когда тренер узнал об этом, был скандал. Я объяснил, что случилось. Но вскоре я вернулся в Бухарест, и уже в первую команду. Они дали экипировку. Сейчас, словно вновь вижу это перед глазами. Шел сильный дождь, мы вышли на тренировку, и я увидел Мирчу Луческу, который представил меня всем остальным. Все смотрели на меня, а Луческу стоял рядом и говорил, что я буду играть за первую команду.

- В "Рапиде" вы отыграли совсем немного, а затем отбыли в Украину…

- Мирча Луческу ушел, на его место пришел мистер Йорданеску. Я думал, что нам дадут шанс, ведь в "Рапиде" тогда было много молодых талантливых футболистов. Но никто так и не получил шанс в первой команде…

- Что о Мирче Луческу говорят в Украине?

- Он очень на хорошем счету! Честно говоря, это были великолепные годы. Мне интересно, где он продолжит тренировать, потому что я уверен, что он еще поработает. Я хотел бы увидеть Луческу в киевском "Динамо". Это было бы прекрасно. Он работал в Румынии с "Динамо" и "Рапидом", в Турции с "Галатасараем" и "Бешикташем", почему бы ему не пойти в "Динамо" после работы в "Шахтере"? Сейчас в киевской команде есть замечательные молодые футболисты.