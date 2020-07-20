  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Гиоане: Хотел бы видеть Луческу в киевском Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гиоане: Хотел бы видеть Луческу в киевском Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Очень интересный вариант

Гиоане: Хотел бы видеть Луческу в киевском Динамо
Новина українською

Экс-игрок "Динамо" Тибериу Гиоане вспомнил о том, как ему удалось поработать под началом Мирчи Луческу, а также выразил желание, чтобы этот наставник возглавил киевскую команду.

- Давайте поговорим о начале вашей карьеры в большом футболе. Вы помните, как подписали контракт с "Рапидом" в 2000 году?

- Да, я пришел в клуб, когда мне было только 18 лет. Вскоре меня перевели в молодежную команду, и я рассчитывал, что вскоре дорасту до первой. Но время шло, а я сидел в резерве молодежной команды. Я позвонил домой, и сказал, что меня обманули.

- И что вы сделали дальше?

- Я просто сел на поезд и уехал в Брашов. Когда тренер узнал об этом, был скандал. Я объяснил, что случилось. Но вскоре я вернулся в Бухарест, и уже в первую команду. Они дали экипировку. Сейчас, словно вновь вижу это перед глазами. Шел сильный дождь, мы вышли на тренировку, и я увидел Мирчу Луческу, который представил меня всем остальным. Все смотрели на меня, а Луческу стоял рядом и говорил, что я буду играть за первую команду.

- В "Рапиде" вы отыграли совсем немного, а затем отбыли в Украину…

- Мирча Луческу ушел, на его место пришел мистер Йорданеску. Я думал, что нам дадут шанс, ведь в "Рапиде" тогда было много молодых талантливых футболистов. Но никто так и не получил шанс в первой команде…

- Что о Мирче Луческу говорят в Украине?

- Он очень на хорошем счету! Честно говоря, это были великолепные годы. Мне интересно, где он продолжит тренировать, потому что я уверен, что он еще поработает. Я хотел бы увидеть Луческу в киевском "Динамо". Это было бы прекрасно. Он работал в Румынии с "Динамо" и "Рапидом", в Турции с "Галатасараем" и "Бешикташем", почему бы ему не пойти в "Динамо" после работы в "Шахтере"? Сейчас в киевской команде есть замечательные молодые футболисты.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Тиберио Гиоане
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
sport.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
jnp49 (ОДЕССА)
20.07.2020 в 22:57
Очень МАЛОВЕРОЯТНЫЙ вариант.., с трудом представляю себе Луческу и ДИНАМО...
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...