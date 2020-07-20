Продюсер ТК Футбол: После Колоса ни одного игрока Динамо на флеш мы не дождались. Слабаки

Шеф-продюсер телеканалов "Футбол" Иван Гресько прокомментировал итоги матча "Колос" – "Динамо" (2:0) и последующую отставку главного тренера киевлян Алексея Михайличенко.

"О Михайличенко. У него, конечно, было много причин быть обиженным на нас. В качестве примера, давняя история. Было какое-то футбольное гала, наш журналист должен был "подписать" там Гордона. Подошел Михайличенко, сказал: "Дашь им интервью, о дружбе со мной забудь". И Гордон… не дал. Одним словом, он открыто не симпатизировал нам. Но…

Маленькое но. После своего назначения "главным" в "Динамо" каждый раз Алексей приходил на флэш. Каждый. Где-то на 30 секунд, где-то на три минуты, иногда с наездами на репортеров, но приходил. И мы ценили это. Вчера на флэше после "Колоса" это был не тренер, который что-то быстренько хотел сказать и уйти. Потому что стыдно, потому что негде глаз спрятать. Вчера, как никогда, он говорил долго, будто чувствуя конец. Одним словом, не испугался, не убежал. Вот за это респект.

Ну а ни одного игрока "Динамо" на флеше мы не дождались. Капюшон на голову, боком, вдоль стены и на парковочку. А что они могут сказать, слабаки? Виноват не только он. Не только..." — написал Гресько на своей странице в Facebook.