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Бойко: Это был самый тяжелый и неоднозначный сезон в моей карьере

Премьер-лига
(1 голосов)

Итоги сезона от вратаря киевлян

Бойко: Это был самый тяжелый и неоднозначный сезон в моей карьере
Новина українською

Голкипер "Динамо" Денис Бойко подвел итоги завершившегося сезона.

"Это был самый тяжелый и неоднозначный сезон в моей карьере. Травма спины выбила меня на длительный период и не дала возможность помочь команде в важнейших матчах. Восстановление и возвращение своей лучшей формы оказались не такими быстрыми, как я ожидал.

Непопадание в группу ЛЧ. Вылет из ЛЕ на групповой стадии. Неубедительная игра в чемпионате. Ряд моих невынужденных ошибок, которые лишили команду важнейших очков. Карантин и последующие меры тоже определенным образом повлияли на все происходящее в футболе.

Все эти негативные моменты наверное и оставили свой отпечаток на итогах сезона.

Конечно, был и позитив – Кубок и Суперкубок Украины немного скрасили в целом не очень выразительный сезон.

Также было и много очень хороших и убедительных матчей, в которых команда показала характер, волю к победе и действительно качественный, красивый футбол, который от нас хотят видеть все наши преданные болельщики.

"Все , что нас не убивает, делает нас сильнее" – это та фраза, которая четко описывает все, что происходило со мной и командой в этом сезоне", – написал Бойко в Инстаграме.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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absurdlight (Kiev)
21.07.2020 в 01:11
Минусуйте или соглашайтесь, но Бойко - это дырка, а не вратарь. Только кривляться может когда достаёт мячи с сетки. Было бы тупо списывать пропущенные голы только на него, но надеюсь, что он будет в списке «чистки» на новый сезон.
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