Бойко: Это был самый тяжелый и неоднозначный сезон в моей карьере

Голкипер "Динамо" Денис Бойко подвел итоги завершившегося сезона.

"Это был самый тяжелый и неоднозначный сезон в моей карьере. Травма спины выбила меня на длительный период и не дала возможность помочь команде в важнейших матчах. Восстановление и возвращение своей лучшей формы оказались не такими быстрыми, как я ожидал.

Непопадание в группу ЛЧ. Вылет из ЛЕ на групповой стадии. Неубедительная игра в чемпионате. Ряд моих невынужденных ошибок, которые лишили команду важнейших очков. Карантин и последующие меры тоже определенным образом повлияли на все происходящее в футболе.

Все эти негативные моменты наверное и оставили свой отпечаток на итогах сезона.

Конечно, был и позитив – Кубок и Суперкубок Украины немного скрасили в целом не очень выразительный сезон.

Также было и много очень хороших и убедительных матчей, в которых команда показала характер, волю к победе и действительно качественный, красивый футбол, который от нас хотят видеть все наши преданные болельщики.

"Все , что нас не убивает, делает нас сильнее" – это та фраза, которая четко описывает все, что происходило со мной и командой в этом сезоне", – написал Бойко в Инстаграме.